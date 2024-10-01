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Отправляйтесь в увлекательное путешествие по реке Пахра! На сплаве с опытными инструкторами вы насладитесь красотой природы и умиротворяющим плеском воды.



Мы сделаем ваши классные фотографии на телефон и расскажем, чем ещё заняться в парке (спойлер — очень многим). А после сплава вы восстановите силы на пикнике, который мы для вас приготовим.