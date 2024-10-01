Отправляйтесь в увлекательное путешествие по реке Пахра! На сплаве с опытными инструкторами вы насладитесь красотой природы и умиротворяющим плеском воды.
Мы сделаем ваши классные фотографии на телефон и расскажем, чем ещё заняться в парке (спойлер — очень многим). А после сплава вы восстановите силы на пикнике, который мы для вас приготовим.
Мы сделаем ваши классные фотографии на телефон и расскажем, чем ещё заняться в парке (спойлер — очень многим). А после сплава вы восстановите силы на пикнике, который мы для вас приготовим.
Описание водной прогулки
- Инструктаж (30 минут). Наши мастера расскажут, как правильно и безопасно сплавляться по реке, и выдадут всё необходимое оборудование
- Сплав на сапах (1 час). Длина маршрута — 4 км. Вас ждут невероятные пейзажи, красивые растения, свежий воздух и единение с природой
- Возвращение на точку старта (1 час). Моторная лодка отбуксирует вас обратно — плывя против течения, вы буквально посмотрите на окружающую красоту с другого ракурса
- Пикник. Мы угостим вас горячими бургерами и свежими фруктами — это именно то, что нужно после хорошей физической нагрузки и водной прогулки
После пикника вы можете остаться в парке — погулять, отдохнуть в беседках или на качелях, полюбоваться видами с причала, посидеть у костра. А фотовоспоминания о вашем приключении будут готовы через пару дней — мы пришлём вам ссылку на диск.
Организационные детали
- В стоимость включено: инструктаж и прогулка на сапах, пикник (бургеры и фрукты), фото, такси в обе стороны от метро «Домодедовская» (но вы также можете приехать самостоятельно, цена от этого не меняется)
- Мы выдаём воду, водонепроницаемый чехол для телефона, дождевики (если идёт дождь), тёплые пончо (если прохладно), спасательные жилеты
- Сплав подойдёт взрослым и детям от 2 лет. Дети от 2 до 10 лет плывут на одном сапе со взрослым, с 10 лет ребёнок уже может сплавляться самостоятельно
- Сплав проводится в любую погоду, кроме экстремальной
- С вами буду я или другой инструктор из нашей команды
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Будни
|2 500 ₽
|Выходные
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Домодедовская» или в парке Горки Ленинские
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Москве
Мы радушно приветствуем всех довольных путешественников — уже более 48 тысяч человек восхитились нашими услугами и сервисом. Мы провели больше 9 тысяч сплавов, организовали больше 100 увлекательных мероприятий и больше 40 незабываемых кемпов. Благодаря вашей поддержке и доверию мы продолжаем развиваться и радовать вас каждый день. Спасибо, что выбираете нас!Задать вопрос
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