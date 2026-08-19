в будние дни в 18:30

Мы прогуляемся по площади под кодовым названием «Хитровка». Я расскажу, почему в 19 веке она вызывала у горожан страх и ужас, зачем сюда с проводником приходил режиссер Немирович-Данченко и другие интересные факты. А еще вы увидите дом Ярошенко — старейший жилой дом города. Заглянете в тихий, увитый диким виноградом, дворик Буниных и узнаете, почему в нем жили раки.
Иоанно-Предтеченский монастырь и палаты Мазепы
Вы осмотрите старинный Иоанно-Предтеченский монастырь. Раскроете, как в нем заточили представительниц высшего общества Москвы, где находилась царская дача в 16 веке и куда исчезла река Рачка. А у палат гетмана Мазепы услышите, за что героя произведений Пушкина и Байрона предали анафеме. Кроме того, мы побываем во дворе «дома под ангелами» и поговорим о том, какие секреты хранят его подвалы.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Доступ к палатам Мазепы может быть ограничен из-за погодных условий
во вторник и пятницу в 18:00, в субботу в 14:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 18:00, в субботу в 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2613 туристов
Мы команда гидов Вера и Александр, лицензированные гиды в Москве. Живём в этом замечательном городе более 20 лет и очень любим его изучать, рассматривать, понимать. Наши экскурсии проходят в расслабленном формате гедонистической прогулки. Мы не будем цитировать Википедию, а поделимся нескучными историями из прошлого. А также с удовольствием расскажем, где есть, пить и танцевать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 307 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
298
4
7
3
1
2
1
1
–
Алексей
Экскурсию проводил Александр. хорошо выстроенный маршрут, совершенно не утомительный. Информация доступна и интересный.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок фильма "Брат 2", посмотрели прекрасные церкви 💒. Узнали, что значит выражение "У чёрта на куличиках" и "Пойти на панель". И это вовсе не то, о чём вы подумали 😅 Периодически шёл дождь, но это не помешало насладиться путешествием. Всё очень понравилось, спасибо 👍
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Тимур
Отличная экскурсия. Очень насыщенная, без пустых молчаний и "давайте перейдем". Александр, очень углублен в тему. Ознакомлен с темой вплоть до мелочей. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алёна
Откуда пошло выражение стоять на панели? Где живут люди в столице сейчас так же, как жили в XVI веке? Где находится тайная комната ресторан кафе- бар в подземельях под Кремлем? Где находится собор читать дальшеуменьшить
подобный флорентийскому? Где была заточена княжна Тараканова? Где находилась царская дача в 16 веке и куда исчезла река Рачка?
И много других интересных нюансов об истории центра Москвы узнали на экскурсии замечательного экскурсовода Веры по Ивановской горке и Хитровке. Давно хотела на эту экскурсию, но никак не получалось ранее. Осуществила мечту спонтанно.
Если кто-то захочет погулять по Москве, узнать её историю с гидом, то рекомендую Веру. Наблюдали толпы других экскурсий и порадовались, что наша группа всего 10 чел и все с наушниками были, поэтому слышно было всем все хорошо
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алиса
экскурсия хорошая, именно то, что мы и хотели, тихие улочки, интересные детали, исторические факты
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Гулара
Очень интересная экскурсия. Вера замечательный экскурсовод, узнала для себя очень много интересного. Всем советую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка»