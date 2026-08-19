в будние дни в 18:30

Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка

Погулять по древнейшему району города и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Приглашаю вместе исследовать один из семи холмов Москвы — Ивановскую горку! Мы пройдем по извилистым улицам и переулкам, обращая внимание на интересные здания и поворачивая в секретные дворики.

Вы услышите легенды Хитровской площади, оцените самый старый жилой дом столицы, осмотрите палаты Мазепы и полюбуетесь Иоанно-Предтеченским монастырем.
5
307 отзывов
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка

Описание экскурсии

Тайны и легенды Хитровки

Мы прогуляемся по площади под кодовым названием «Хитровка». Я расскажу, почему в 19 веке она вызывала у горожан страх и ужас, зачем сюда с проводником приходил режиссер Немирович-Данченко и другие интересные факты. А еще вы увидите дом Ярошенко — старейший жилой дом города. Заглянете в тихий, увитый диким виноградом, дворик Буниных и узнаете, почему в нем жили раки.

Иоанно-Предтеченский монастырь и палаты Мазепы

Вы осмотрите старинный Иоанно-Предтеченский монастырь. Раскроете, как в нем заточили представительниц высшего общества Москвы, где находилась царская дача в 16 веке и куда исчезла река Рачка. А у палат гетмана Мазепы услышите, за что героя произведений Пушкина и Байрона предали анафеме. Кроме того, мы побываем во дворе «дома под ангелами» и поговорим о том, какие секреты хранят его подвалы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Доступ к палатам Мазепы может быть ограничен из-за погодных условий

во вторник и пятницу в 18:00, в субботу в 14:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1370 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 18:00, в субботу в 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2613 туристов
Мы команда гидов Вера и Александр, лицензированные гиды в Москве. Живём в этом замечательном городе более 20 лет и очень любим его изучать, рассматривать, понимать. Наши экскурсии проходят в расслабленном формате гедонистической прогулки. Мы не будем цитировать Википедию, а поделимся нескучными историями из прошлого. А также с удовольствием расскажем, где есть, пить и танцевать.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 307 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алексей
Экскурсию проводил Александр. хорошо выстроенный маршрут, совершенно не утомительный. Информация доступна и интересный.
Экскурсию проводил Александр. хорошо выстроенный маршрут, совершенно не утомительный. Информация доступна и интересный.
Экскурсию проводил Александр. хорошо выстроенный маршрут, совершенно не утомительный. Информация доступна и интересный.
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А
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок фильма "Брат 2", посмотрели прекрасные церкви 💒. Узнали, что значит выражение "У чёрта на куличиках" и "Пойти на панель". И это вовсе не то, о чём вы подумали 😅 Периодически шёл дождь, но это не помешало насладиться путешествием. Всё очень понравилось, спасибо 👍
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок+1
Были втроём с друзьями на экскурсии Александра. Мы побывали в старинных московских дворах, увидели места съёмок
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Тимур
Отличная экскурсия. Очень насыщенная, без пустых молчаний и "давайте перейдем". Александр, очень углублен в тему. Ознакомлен с темой вплоть до мелочей. Очень рекомендую!
Отличная экскурсия. Очень насыщенная, без пустых молчаний и "давайте перейдем". Александр, очень углублен в тему. Ознакомлен
Отличная экскурсия. Очень насыщенная, без пустых молчаний и "давайте перейдем". Александр, очень углублен в тему. Ознакомлен
Отличная экскурсия. Очень насыщенная, без пустых молчаний и "давайте перейдем". Александр, очень углублен в тему. Ознакомлен
Отличная экскурсия. Очень насыщенная, без пустых молчаний и "давайте перейдем". Александр, очень углублен в тему. Ознакомлен
Отличная экскурсия. Очень насыщенная, без пустых молчаний и "давайте перейдем". Александр, очень углублен в тему. Ознакомлен
Отличная экскурсия. Очень насыщенная, без пустых молчаний и "давайте перейдем". Александр, очень углублен в тему. Ознакомлен
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А
Откуда пошло выражение стоять на панели?
Где живут люди в столице сейчас так же, как жили в XVI веке?
Где находится тайная комната ресторан кафе- бар в подземельях под Кремлем?
Где находится собор
читать дальшеуменьшить

подобный флорентийскому?
Где была заточена княжна Тараканова?
Где находилась царская дача в 16 веке и куда исчезла река Рачка?

И много других интересных нюансов об истории центра Москвы узнали на экскурсии замечательного экскурсовода Веры по Ивановской горке и Хитровке.
Давно хотела на эту экскурсию, но никак не получалось ранее. Осуществила мечту спонтанно.

Если кто-то захочет погулять по Москве, узнать её историю с гидом, то рекомендую Веру.
Наблюдали толпы других экскурсий и порадовались, что наша группа всего 10 чел и все с наушниками были, поэтому слышно было всем все хорошо

Откуда пошло выражение стоять на панели?
Откуда пошло выражение стоять на панели?
Откуда пошло выражение стоять на панели?
Откуда пошло выражение стоять на панели?
Откуда пошло выражение стоять на панели?
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А
экскурсия хорошая, именно то, что мы и хотели, тихие улочки, интересные детали, исторические факты
экскурсия хорошая, именно то, что мы и хотели, тихие улочки, интересные детали, исторические факты
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Г
Очень интересная экскурсия. Вера замечательный экскурсовод, узнала для себя очень много интересного. Всем советую.
Очень интересная экскурсия. Вера замечательный экскурсовод, узнала для себя очень много интересного. Всем советую.
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