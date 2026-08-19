в будние дни в 18:30

Приглашаю вместе исследовать один из семи холмов Москвы — Ивановскую горку! Мы пройдем по извилистым улицам и переулкам, обращая внимание на интересные здания и поворачивая в секретные дворики. Вы услышите легенды Хитровской площади, оцените самый старый жилой дом столицы, осмотрите палаты Мазепы и полюбуетесь Иоанно-Предтеченским монастырем.

Описание экскурсии

Тайны и легенды Хитровки

Мы прогуляемся по площади под кодовым названием «Хитровка». Я расскажу, почему в 19 веке она вызывала у горожан страх и ужас, зачем сюда с проводником приходил режиссер Немирович-Данченко и другие интересные факты. А еще вы увидите дом Ярошенко — старейший жилой дом города. Заглянете в тихий, увитый диким виноградом, дворик Буниных и узнаете, почему в нем жили раки.

Иоанно-Предтеченский монастырь и палаты Мазепы

Вы осмотрите старинный Иоанно-Предтеченский монастырь. Раскроете, как в нем заточили представительниц высшего общества Москвы, где находилась царская дача в 16 веке и куда исчезла река Рачка. А у палат гетмана Мазепы услышите, за что героя произведений Пушкина и Байрона предали анафеме. Кроме того, мы побываем во дворе «дома под ангелами» и поговорим о том, какие секреты хранят его подвалы.

Организационные детали