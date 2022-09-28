Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка

Погулять по древнейшему району города и раскрыть его тайны с профессиональным гидом

Приглашаю вместе исследовать один из семи холмов Москвы — Ивановскую горку! Мы пройдем по извилистым улицам и переулкам, обращая внимание на интересные здания и заворачивая в секретные дворики.

Вы услышите легенды Хитровской площади, оцените самый старый жилой дом столицы, осмотрите палаты Мазепы и полюбуетесь Иоанно-Предтеченским монастырем.
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
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Описание

Что вас ожидает

Тайны и легенды Хитровки

Мы прогуляемся по площади под кодовым названием «Хитровка». Я расскажу, почему в 19 веке она вызывала у горожан страх и ужас, зачем сюда с проводником приходил режиссер Немирович-Данченко и другие интересные факты. А еще вы увидите дом Ярошенко — старейший жилой дом города. Заглянете в тихий, увитый диким виноградом, дворик Буниных и узнаете, почему в нем жили раки.

Иоанно-Предтеченский монастырь и палаты Мазепы

Вы осмотрите старинный Иоанно-Предтеченский монастырь. Раскроете, как в нем заточили представительниц высшего общества Москвы, где находилась царская дача в 16 веке и куда исчезла река Рачка. А у палат гетмана Мазепы услышите, за что героя произведений Пушкина и Байрона предали анафеме. Кроме того, мы побываем во дворе «дома под ангелами» и поговорим о том, какие секреты хранят его подвалы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

в будние дни в 18:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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