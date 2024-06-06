По популярности

Групповая 1.5 часа 32 отзыва Популярное предложение «Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего Начало: На шоссе Энтузиастов Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 2 000 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Популярное предложение Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы Начало: У ВДНХ 7 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 25 отзывов Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Билеты 1 час 21 отзыв Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская" 1 800 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 90 отзывов Интерактивная прогулка «Айда в кино!» Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях Начало: В районе СТ.М. «Арбатская» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 90 отзывов Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида Начало: У метро Китай-город от 7600 6 840 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 59 отзывов Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев 13 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 22 отзыва Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Мини-группа 1 час 44 отзыва Прогулка на электрическом мини-катере Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону Начало: В Берёзы Парк, Строгино Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 3 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники) 8 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля Увлекательная экскурсия для семей или всего класса Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина» 6 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 31 отзыв Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы» Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально Начало: По договоренности Расписание: в пятницу и субботу в 20:00 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 1 отзыв Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита» Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности Начало: У метро «Маяковская» 1500 1 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Велопрогулка по идиллическому Зеленограду Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 66 отзывов В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Квест 1.5 часа 16 отзывов Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля» Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы Начало: На Манежной площади 7000 6 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой Начало: У м. ВДНХ 11 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни Начало: В посёлке Нагорное 1 500 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 6 отзывов Групповая велопрогулка по киноместам Москвы Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы Начало: В районе метро «Ленинский проспект» 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв «Город как книга»: литературная экскурсия-квест Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет Начало: У станции метро «Лубянка» 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме Начало: В районе Красной площади 7 340 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами Начало: У метро Арбатская 6 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 14 отзывов Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

Мини-группа 1 час 10 отзывов Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ Начало: В районе метро Кутузовская 5 340 ₽ за человека

🚶 Пешая 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский... от 3 000 ₽ за человека

Квест 1.5 часа 2 отзыва Детская квест-экскурсия в Музее сословий Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье Начало: В районе метро Кропоткинская 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора Начало: В районе метро «Шаболовская» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Пивная Москва: история и дегустации Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного Начало: У метро «Марксистская» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Научные покатушки по Воробьёвым горам Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия Начало: у метро Ломоносовский проспект 2 670 ₽ за всё до 8 чел.

Квест 2 часа 12 отзывов Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте Начало: В Греческом зале музея 1 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 4 отзыва По усадьбе Измайлово - всей семьёй Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста Начало: У метро «Партизанская» 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера Начало: на ул. Коломенская, 2 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Треккинг по лесу в компании хаски Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем Начало: В районе станци метро Парк Победы от 18 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв «Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго» Начало: У ж/д станции «Переделкино» 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 2 часа 6 отзывов Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе) Начало: На Никольской улице Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30 3 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3.5 часа 39 отзывов Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы Начало: в районе СТ.М. Маяковская 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 14 отзывов Британская загадка Москвы Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь 18 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Война 1812 года: жизнь простого солдата Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле Начало: Перед зданием касс Бородинского музея 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России Начало: В районе метро Кропоткинская 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 15 отзывов Семейная квест-экскурсия по Тверской улице Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого Начало: В районе метро Охотный ряд 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 8 часов 6 отзывов День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники) 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Парк Победы: экскурсия для школьников Изучить символику мемориала, послушать военные песни, узнать о подвигах героев и почтить их память Начало: У метро Парк Победы 8 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 5 отзывов Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых» Увидеть столицу новым взглядом (и заново влюбиться!), слушая ее голос и следуя за персонажами Начало: Центральный рынок м Трубная 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным Исследовать Москву по мотивам произведений Акунина* **, представляя себя помощниками героя Начало: У метро Охотный ряд 7 200 ₽ за всё до 6 чел.