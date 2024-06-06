Активности – экскурсии в Москве

Найдено 83 экскурсии в категории «Активности» в Москве, цены от 599 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Ночная байкерская мотоэкскурсия
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:00
7 500 за человека
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
25 отзывов
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000 за всё до 9 чел.
Экскурсия по специальному музею в полной темноте
🚶 Пешая
Билеты
1 час
21 отзыв
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800 за билет
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000 за всё до 6 чел.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
90 отзывов
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840 за всё до 5 чел.
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
59 отзывов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500 за всё до 8 чел.
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
7 800 за всё до 10 чел.
Прогулка на электрическом мини-катере
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
44 отзыва
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800 за всё до 4 чел.
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900 за всё до 10 чел.
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
31 отзыв
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
15 июня в 20:00
21 июня в 20:00
3 000 за человека
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350 за всё до 6 чел.
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы
Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
🚶 Пешая
Квест
2 часа
66 отзывов
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
🚶 Пешая
скидка
5%
Квест
1.5 часа
16 отзывов
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650 за всё до 5 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800 за человека
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет
Начало: У станции метро «Лубянка»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
10 000 за всё до 5 чел.
Детский квест «Вокруг Кремля»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве
Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме
Начало: В районе Красной площади
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 340 за всё до 30 чел.
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
9 июня в 20:00
10 июня в 08:30
6 900 за всё до 10 чел.
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
Мини-группа
1 час
10 отзывов
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
19 июня в 20:00
23 июня в 14:00
5 340 за человека
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000 за человека
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье
Начало: В районе метро Кропоткинская
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
Начало: В районе метро «Шаболовская»
Завтра в 20:15
9 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Пивная Москва: история и дегустации
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пивная Москва: история и дегустации
Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
6 500 за всё до 6 чел.
Научные покатушки по Воробьёвым горам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Научные покатушки по Воробьёвым горам
Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Начало: у метро Ломоносовский проспект
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 670 за всё до 8 чел.
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 7-14 лет)
Квест
2 часа
12 отзывов
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за всё до 3 чел.
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста
Начало: У метро «Партизанская»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
7 700 за всё до 7 чел.
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Треккинг по лесу в компании хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго»
Начало: У ж/д станции «Переделкино»
14 июня в 10:00
17 июня в 16:00
70006 300 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 800 за человека
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
39 отзывов
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400 за человека
Британская загадка Москвы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Британская загадка Москвы
Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
18 000 за всё до 15 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
15 отзывов
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого
Начало: В районе метро Охотный ряд
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000 за всё до 4 чел.
Парк Победы: экскурсия для школьников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Парк Победы: экскурсия для школьников
Изучить символику мемориала, послушать военные песни, узнать о подвигах героев и почтить их память
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 400 за всё до 6 чел.
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
5 отзывов
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Увидеть столицу новым взглядом (и заново влюбиться!), слушая ее голос и следуя за персонажами
Начало: Центральный рынок м Трубная
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
2 000 за человека
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Исследовать Москву по мотивам произведений Акунина* **, представляя себя помощниками героя
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 200 за всё до 6 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Парк Победы: экскурсия для школьников
    Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    28 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
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    вопросы мы получили исчерпывающие ответы. До парка "Патриот" и Храма вооруженных сил и обратно нас доставили на комфортабельном автомобиле. Организация на высшем уровне. Владимир профессионально и добросовестно провёл экскурсию. Было дано очень много информации. Большое спасибо Владимиру! Рекомендую посетить экскурсию с Владимиром!

  • А
    Ангелина
    3 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
    Все супер! Брали индивидуальную экскурсию. Было интересно и комфортно.
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
    уже не первый раз пользуемся услугами Ирины, всё, как всегда, прелестно
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
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    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
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    помогли создать идеальное изделие на память. Здорово, что здесь можно самостоятельно расписать кружку или тарелочку красками, а не оставлять эту работу мастеру-глазуровщику. Надеюсь, обжиг пройдёт успешно!:)

    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно
  • А
    Александра
    3 июня 2024
    На сапах - по заповеднику в Архангельском
    Замечательная локация. Заблудиться негде, никаких моторных и парусных лодок нет, вода чистая, теплая и спокойная. Сапы хорошие. Инструкторы очень доброжелательные. Что было приятно
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    - что не считают минуты. Мы немножко задержались с выходом на воду из-за опаздывающих членов группы - но пробыли на воде даже дольше обещанных двух часов. Прогулка лёгкая, ненапряжная, с отдыхом на воде. С воды видно дворец и парк усадьбы Архангельское. Чудесный день получился, спасибо Байдарошной, и лично Павлу, который нас встречал, и Николаю, который был нашим инструктором. Обязательно придем ещё на другие прогулки. Удачи и процветания Байдарошной!

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
    Мы были с детьми 9 и 14 лет на экскурсии с Анной. Несмотря на жару, нам всё понравилось. Дети многое запомнили. Спасибо большое за увлекательную прогулку вокруг Кремля!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
  2. Ночная байкерская мотоэкскурсия
  3. Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
  4. Экскурсия по специальному музею в полной темноте
  5. Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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