Что вас ожидает

Прошлое в настоящем

Мы прогуляемся по кривым переулкам Ивановской горки, сохранившим исторические названия: Колпачному, Хохловскому, Старосадскому и Петроверигскому. Вы рассмотрите Иоанно-Предтеченский женский монастырь 16 века и услышите о его тайных узницах. А также увидите место, где находился летний дворец Василия I. Раскроете, почему Московская хоральная синагога лишилась купола и чем знаменит лютеранский собор Петра и Павла.

Москва изнутри

Ивановская горка скрывает множество живописных мест. Вы посетите Морозовский сад и увидите оранжерею, где создавал свои шедевры Левитан. А еще отыщете церковь, где проходило венчание, запечатленное на известной картине Пукирева «Неравный брак». В завершение узнаете, как в таком респектабельном районе столицы появился криминальный квартал Хитровка и что писал о нем Гиляровский в книге «Москва и москвичи».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.