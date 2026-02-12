Ивановская горка - это колоритный уголок Москвы, где сохранились старинные палаты и храмы. Прогулка по историческим переулкам подарит незабываемые впечатления
Ивановская горка в Москве - это уникальное место, где история оживает на каждом шагу.
Групповая экскурсия проведет через кривые переулки с историческими названиями, такими как Колпачный и Хохловский.
Участники увидят Иоанно-Предтеченский монастырь читать дальшеуменьшить
и узнают о его тайнах, а также раскроют секреты Московской хоральной синагоги и лютеранского собора Петра и Павла. Морозовский сад и оранжерея, где творил Левитан, станут яркими моментами прогулки. Завершит экскурсию рассказ о криминальном квартале Хитровка, описанном Гиляровским
Мы прогуляемся по кривым переулкам Ивановской горки, сохранившим исторические названия: Колпачному, Хохловскому, Старосадскому и Петроверигскому. Вы рассмотрите Иоанно-Предтеченский женский монастырь 16 века и услышите о его тайных узницах. А также увидите место, где находился летний дворец Василия I. Раскроете, почему Московская хоральная синагога лишилась купола и чем знаменит лютеранский собор Петра и Павла.
Москва изнутри
Ивановская горка скрывает множество живописных мест. Вы посетите Морозовский сад и увидите оранжерею, где создавал свои шедевры Левитан. А еще отыщете церковь, где проходило венчание, запечатленное на известной картине Пукирева «Неравный брак». В завершение узнаете, как в таком респектабельном районе столицы появился криминальный квартал Хитровка и что писал о нем Гиляровский в книге «Москва и москвичи».
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5196 туристов
Рада приветствовать всех, кто заглянул на мою страницу!
Меня зовут Надежда, я лицензированный экскурсовод.
С удовольствием поделюсь с вами своей любовью к Москве, расскажу об этом удивительном городе, покажу интересные места и достопримечательности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 107 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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–
1
–
Татьяна
Получила огромное удовольствие от экскурсии с Надеждой! Увлекательно, познавательно интересно!!! Несмотря на холод и то, что нас было всего двое экскурсантов, Надежда без устали и с большим энтузиазмом водила нас по необычайно интересным (и ранее не известным мне) местам! А уж сколько информации было предложено!!! Спасибо!!!
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В
Валентина
Второй раз на экскурсии с Надеждой и опять все на высоте. Продуманный маршрут, море интересной информации. Время пролетело незаметно.
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Е
Екатерина
Спасибо большое за интересную экскурсию. Посетили Ивановский монастырь, Хитровку. Узнала много нового.
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О
Ольга
Пешеходные экскурсии просто созданы для знакомства с новым городом. Надежда - интересный экскурсовод и прекрасный расказчик. Мы неторопливо прогулялись по новому для нас району Москвы, осмотрели достопримечательности, о каждой из читать дальшеуменьшить
которых Надежда подробно рассказала, уделив внимание историческим фактам. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и комфортно. Особо отмечу, что Надежда использует микрофон и всем экскурсантам выдает наушник, поэтому все отлично слышно и можно несколько отклониться от группы ради фотографий. Очень рекомендую.
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И
Ионова
Экскурсия по Ивановской горке очень понравилась. Маршрут был насыщенным и интересным, а еще нам повезло с погодой, поэтому прогулка получилась особенно приятной. Узнала много нового об этом районе Москвы: о читать дальшеуменьшить
старинных домах, храмах и людях, которые здесь жили или бывали. Экскурсовод увлекательно рассказывает. На экскурсию я пришла с дочкой 11 лет. Сначала думала, что ей будет скучно, но оказалось, что она тоже многое запомнила и потом с интересом обсуждали услышанное. Спасибо за замечательную экскурсию!
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Х
Хохлова
Прекрасно организованная экскурсия: маршрут, описание объектов и их осмотр, интересная информация и ее подача. Мне очень понравилась экскурсовод: грамотная речь, глубокие знания предмета, внимание к экскурсантам и любовь к нашему городу - Москве. Я, как коренная москвичка, несомненно рекомендую эту экскурсию. Вы получите массу впечатлений, эмоций и удовольствия. А я посмотрю какие еще экскурсии можно посетитить с этим гидом. Спасибо!