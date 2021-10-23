Секреты Ивановской горки

Исследовать один из старейших районов Москвы и раскрыть историю его знаковых мест

5
9 отзывов
Ивановская горка — холмистый и очень колоритный уголок в самом сердце столицы.

Вы увидите чудом сохранившиеся старинные палаты, особняки известных личностей и храмы трех религий.

Погрузитесь в атмосферу Старой Москвы, услышите связанные с ней легенды и разгадаете тайны «опасной» Хитровки.
Секреты Ивановской горки
Секреты Ивановской горки
Секреты Ивановской горки
Секреты Ивановской горки
Секреты Ивановской горки
Секреты Ивановской горки
Секреты Ивановской горки
Секреты Ивановской горки

Что вас ожидает

Прошлое в настоящем

Мы прогуляемся по кривым переулкам Ивановской горки, сохранившим исторические названия: Колпачному, Хохловскому, Старосадскому и Петроверигскому. Вы рассмотрите Иоанно-Предтеченский женский монастырь 16 века и услышите о его тайных узницах. А также увидите место, где находился летний дворец Василия I. Раскроете, почему Московская хоральная синагога лишилась купола и чем знаменит лютеранский собор Петра и Павла.

Москва изнутри

Ивановская горка скрывает множество живописных мест. Вы посетите Морозовский сад и увидите оранжерею, где создавал свои шедевры Левитан. А еще отыщете церковь, где проходило венчание, запечатленное на известной картине Пукирева «Неравный брак». В завершение узнаете, как в таком респектабельном районе столицы появился криминальный квартал Хитровка и что писал о нем Гиляровский в книге «Москва и москвичи».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Надежда
Надежда
Рада приветствовать всех, кто заглянул на мою страницу. Меня зовут Надежда, я лицензированный экскурсовод. С удовольствием поделюсь с вами своей любовью к Москве, расскажу об этом удивительном городе, покажу интересные места и достопримечательности.
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9 реальных отзывов от туристов

А
23 окт 2021
Спасибо огромное Надежде за любовь к Старой Москве, интересный рассказ и формат прогулки.
С
9 окт 2021
Надежда знающий гид и прекрасный рассказчик, в чем я убедилась вторично. Такой сложный и увлекательный маршрут ряд ли самому можно построить. Плюс исторические факты и правильные акценты.
Ю
20 сен 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем рекомендую.
Елена
9 сен 2021
Познавательная и интересная экскурсия! И пусть это только часть Москвы, но история удивительна, она хранит тайны и образы, завораживает и заставляет задуматься. Спасибо Надежде, очень понравилось!
Ольга
23 авг 2021
Экскурсия очень понравилась! Даже не ожидала найти столько исторических и укромных уголков прям в центре Москвы. Надежда очень увлеченно и интересно рассказывает, много исторических сведений прошлых веков! Ходили почти 3 часа, узнали столько информации новой. Спасибо огромное! Всем рекомендую!
И
19 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Надежда провела экскурсию эмоционально и интересно. Время пролетело как миг. Большое спасибо. Рекомендую экскурсию и для гостей Москвы и для его жителей, кто хочет попасть в новые и интересные места столицы.
И
13 авг 2021
Была с дочкой на этой экскурсии 8.08.21. Полное погружение! Интересный маршрут, отменный рассказ и знания экскурсовода на высоком уровне. Заявленные 2 часа пролетели как 5 минут. Где-то задержавшись мы не вписывались в график и нам бонусом без всяких проблем был подарен ещё почти час замечательной прогулки и рассказа.
А после экскурсии мы пообедали и ещё раз вернулись и прошли совершено милыми двориками и парчками! Спасибо за прекрасно проведённое время!
И
9 авг 2021
Очень познавательная экскурсия! Советую даже москвичам!
О
9 авг 2021
Спасибо Надежде за прекрасную экскурсию. Очень много интересной информации. Проходишь мимо хорошо знакомых объектов и узнаёшь о них столько нового. Всем рекомендую.

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