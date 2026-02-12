Ивановская горка в Москве - это уникальное место, где история оживает на каждом шагу.Групповая экскурсия проведет через кривые переулки с историческими названиями, такими как Колпачный и Хохловский.Участники увидят Иоанно-Предтеченский монастырь

и узнают о его тайнах, а также раскроют секреты Московской хоральной синагоги и лютеранского собора Петра и Павла. Морозовский сад и оранжерея, где творил Левитан, станут яркими моментами прогулки. Завершит экскурсию рассказ о криминальном квартале Хитровка, описанном Гиляровским

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прошлое в настоящем

Мы прогуляемся по кривым переулкам Ивановской горки, сохранившим исторические названия: Колпачному, Хохловскому, Старосадскому и Петроверигскому. Вы рассмотрите Иоанно-Предтеченский женский монастырь 16 века и услышите о его тайных узницах. А также увидите место, где находился летний дворец Василия I. Раскроете, почему Московская хоральная синагога лишилась купола и чем знаменит лютеранский собор Петра и Павла.

Москва изнутри

Ивановская горка скрывает множество живописных мест. Вы посетите Морозовский сад и увидите оранжерею, где создавал свои шедевры Левитан. А еще отыщете церковь, где проходило венчание, запечатленное на известной картине Пукирева «Неравный брак». В завершение узнаете, как в таком респектабельном районе столицы появился криминальный квартал Хитровка и что писал о нем Гиляровский в книге «Москва и москвичи».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.