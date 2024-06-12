Кто сказал, что изучение города — это только лекции в аудиториях или медленные экскурсии? Мы с вами отправимся открывать Москву на самокатах! Проедем вокруг древних стен Кремля и Китай-города, прокатимся по Кремлёвской набережной.
А также поговорим о древней столице, о том как она была основана, как развивалась, как преодолевала трудности и как в этом помогала её архитектура.
А также поговорим о древней столице, о том как она была основана, как развивалась, как преодолевала трудности и как в этом помогала её архитектура.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Окружность стен Московского Кремля и Китай-города.
- Кремлёвскую набережную.
- Новую, Старую и Воскресенскую площади.
- Александровский сад.
Вы узнаете:
- Где на самом деле находится Китай-город.
- Когда были открыты первые московские музеи и где находилось самое первое здание московского университета.
- Где размещались здания ЦК Коммунистической партии СССР.
- Что было раньше на месте Александровского сада.
- Где находится единственная сохранившаяся башня древних укреплений Китайгородской стены.
- Как называются башни Московского Кремля и какая из них самая главная.
Организационные детали
- Аренда электросамоката не входит в стоимость экскурсии — 600-800 руб.
- Средняя скорость движения — 15 км/ч.
- Участники должны заранее иметь на телефонах скачанное приложение для аренды электросамокатов и быть зарегистрированы в нём. Разрешается использовать для передвижения свои личные электросамокаты, моноколёса и т. д.
- Во время экскурсии используется система Tourphone, которая позволяет раздавать звук от экскурсовода. Перед стартом нужно скачать это приложение и быть готовыми к его использованию.
- Дети от 14 лет допускаются к участию в экскурсии только в сопровождении родителей.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у парка Зарядье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Москве
Меня зовут Вадим Зеленский, владелец компании в сфере делового туризма. Я основал благотворительный фонд, который помогает людям с любым состоянием здоровья заниматься спортом. Мои экскурсии проходят в беговом темпе (9,2 км/ч-8,5 км/ч). Бежим без остановок, через радиогиды рассказываю об истории, архитектуре местности и строений, которые пробегаем. Много говорю и об известных людях в историческом контексте. Также организую экскурсии на самокатах.Задать вопрос
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