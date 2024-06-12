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Кто сказал, что изучение города — это только лекции в аудиториях или медленные экскурсии? Мы с вами отправимся открывать Москву на самокатах! Проедем вокруг древних стен Кремля и Китай-города, прокатимся по Кремлёвской набережной.



А также поговорим о древней столице, о том как она была основана, как развивалась, как преодолевала трудности и как в этом помогала её архитектура.