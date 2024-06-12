Сердце Москвы: групповая экскурсия на электросамокатах

Увидеть единственную башню Китайгородской стены и по-новому посмотреть на Красную площадь
Кто сказал, что изучение города — это только лекции в аудиториях или медленные экскурсии? Мы с вами отправимся открывать Москву на самокатах! Проедем вокруг древних стен Кремля и Китай-города, прокатимся по Кремлёвской набережной.

А также поговорим о древней столице, о том как она была основана, как развивалась, как преодолевала трудности и как в этом помогала её архитектура.
Сердце Москвы: групповая экскурсия на электросамокатах
Сердце Москвы: групповая экскурсия на электросамокатах
Сердце Москвы: групповая экскурсия на электросамокатах
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Окружность стен Московского Кремля и Китай-города.
  • Кремлёвскую набережную.
  • Новую, Старую и Воскресенскую площади.
  • Александровский сад.

Вы узнаете:

  • Где на самом деле находится Китай-город.
  • Когда были открыты первые московские музеи и где находилось самое первое здание московского университета.
  • Где размещались здания ЦК Коммунистической партии СССР.
  • Что было раньше на месте Александровского сада.
  • Где находится единственная сохранившаяся башня древних укреплений Китайгородской стены.
  • Как называются башни Московского Кремля и какая из них самая главная.

Организационные детали

  • Аренда электросамоката не входит в стоимость экскурсии — 600-800 руб.
  • Средняя скорость движения — 15 км/ч.
  • Участники должны заранее иметь на телефонах скачанное приложение для аренды электросамокатов и быть зарегистрированы в нём. Разрешается использовать для передвижения свои личные электросамокаты, моноколёса и т. д.
  • Во время экскурсии используется система Tourphone, которая позволяет раздавать звук от экскурсовода. Перед стартом нужно скачать это приложение и быть готовыми к его использованию.
  • Дети от 14 лет допускаются к участию в экскурсии только в сопровождении родителей.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка Зарядье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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