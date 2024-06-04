Мы прогуляемся по одному из самых древних мест столицы — Красной площади. Её облик формировался на протяжении пяти веков. Я расскажу о здешних памятниках архитектуры, в том числе утраченных. О событиях и людях, оставивших след в её истории. Вместе мы камень за камнем сложим в воображении исконный облик площади и сравним его с настоящим.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Васильевский спуск, образованный в результате реконструкции Красной площади после пожара 1812 года. Спустя один век вся застройка на Васильевском спуске была уничтожена — я поясню, зачем.
- Алевизов ров, ширина которого в некоторых местах достигала 34 м, а глубина — 13 м.
- Зарядье. Археологические раскопки подтверждают, что люди жили здесь уже в 8-9 веках, а в 12 веке к пристани стали причаливать суда с товарами для княжеского двора.
- Московский кремль (без посещения) — оплот российской государственности.
- Храм Василия Блаженного — одна из самых ярких визитных карточек Москвы.
- Памятник Минину и Пожарскому, созданный скульптором Мартосом в 1818 г.
- Лобное место. Обсудим несколько версий происхождения этого названия.
- Государственный исторический музей как образец псевдорусского стиля. Поговорим, сколько построек было до него на этом месте с конца 15 века.
- Некрополь на Красной площади, включающий Мавзолей и захоронения возле Кремлёвской стены.
- В окрестностях Красной площади мы также увидим Нулевой километр, Монетный двор, Воскресенские ворота и Манежную площадь. Рассмотрим собор Казанской Богоматери и часовню Иверской Богоматери.
Я расскажу:
- Как выглядел Кремль к моменту нашествия на Русь хана Батыя
- Почему Кремль из белого камня потребовалось перестроить в крепость из красного кирпича
- Почему этот кирпич назывался двуручным
- В чём отличие Красной площади от других площадей мировых столиц
- Откуда взялись символы президентской власти
- Когда Царь-пушка съехала с Красной площади и что такое пушечные раскаты
- Какие научно-практические задачи решает лаборатория при Мавзолее
- Почему на макете Москвы 1977 года нет Казанского собора и Воскресенских ворот
- Правда ли, что Нулевой километр покидал столицу на 100 лет
И многое другое!
Организационные детали
Рекомендуемый возраст детей на экскурсии — старше 11 лет.
во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Воскресенских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 148 туристов
Добрый день! Я Мария. Я профессиональный, аккредитованный московский гид, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов. В прошлом — учитель географии. Кандидат педагогических наук. Увлечена историей и культурой. Приглашаю вас в виртуальноеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
4 июня 2024
Прекрасная экскурсия!
Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод.
Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить.
Рекомендую! Спасибо!
Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод.
Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить.
Рекомендую! Спасибо!
Р
Рита
28 мая 2024
Дети аплолировали по завершении экскурсии!
Мария Павловна очень обаятельный, чуткий и безусловно глубоко знающий свою тему человек.
Действительно удалось пережить как это "было и как стало". Образы словно оживали перед нашим взором.
Интересно было и детям, и взрослым)
Рекомендую!
Мария Павловна очень обаятельный, чуткий и безусловно глубоко знающий свою тему человек.
Действительно удалось пережить как это "было и как стало". Образы словно оживали перед нашим взором.
Интересно было и детям, и взрослым)
Рекомендую!
Екатерина
21 мая 2024
Сегодня с дочкой 10 лет были на прекрасной экскурсии по Красной площади. Мария очень интересно рассказывала, мы под большим впечатлением. Очень добрая, вежливая, умная, очень легко доносит информацию, время пролетело незаметно. Планируем посетить другие маршруты Марии.
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