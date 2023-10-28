Красная площадь - портал в историю Москвы

Раскрыть главные места города как оживший фолиант со своими увлекательными рассказами

5
1 отзыв
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Моя авторская экскурсия по Красной площади и Александровскому саду поможет взглянуть на историю Москвы с точки зрения горожан, живших в ту или иную эпоху, начиная со средневековой Руси. Мы будем смотреть сквозь стены Кремля на личности Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III. Вас ждут научные факты, легенды и даже элементы мистики.
Красная площадь - портал в историю Москвы
Красная площадь - портал в историю Москвы
Красная площадь - портал в историю Москвы
Красная площадь - портал в историю Москвы
Красная площадь - портал в историю Москвы
Красная площадь - портал в историю Москвы
Красная площадь - портал в историю Москвы
Красная площадь - портал в историю Москвы
Ближайшие даты:
30
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31
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как известно, историю пишут люди. Вот и мы на нашей экскурсии будем вписывать себя в историю и одновременно её создавать. А ещё гулять по значимым местам города, восхищаться и влюбляться в Москву! В формате диалога мы поговорим о:

  • причинах возвышения Москвы,
  • сакральности Красной площади и Кремля,
  • чудесах, которые неизменно присутствовали в этих местах, начиная с самых далёких времён, и которые продолжают проявляться и сегодня,
  • великих исторических личностях — Дмитрии Донском, Иване Калите и Иване III,
  • неповторимом русском наследии,
  • смешении и адаптации различных архитектурных традиций Запада и Востока.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у библиотеки имени Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
28 окт 2023
Были на экскурсии с сыном 10 лет.
Все отлично- рекомендую всем, кто хочет дать обзорную информацию о Москве и архитектурном ансамбле Красной ребенку. Без нудных цифр, интересно и четко. Несмотря на погоду получили отличные впечатления и поддержку знаний в виде живых иллюстраций для уроков истории.
Взрослым тоже будет интересно. Гуля отличный собеседник- обаятельная и готовая делиться знаниями!

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