Экскурсия по Красной площади и Александровскому саду предлагает уникальный взгляд на историю Москвы.
Участники смогут узнать о возвышении Москвы, сакральности Кремля и чудесах, которые происходили здесь на протяжении веков. В центре
Участники смогут узнать о возвышении Москвы, сакральности Кремля и чудесах, которые происходили здесь на протяжении веков. В центре
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Москвы
- 👑 Знакомство с великими личностями
- 🔮 Атмосфера мистики и легенд
- 🕌 Архитектурные традиции Запада и Востока
- 🌟 Сакральность Кремля и площади
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Александровский сад
- Кремль
Описание экскурсии
Как известно, историю пишут люди. Вот и мы на нашей экскурсии будем вписывать себя в историю и одновременно её создавать. А ещё гулять по значимым местам города, восхищаться и влюбляться в Москву! Мы обсудим:
- причины возвышения Москвы,
- сакральность Красной площади и Кремля,
- чудеса, которые неизменно присутствовали в этих местах, начиная с самых далёких времён, и которые продолжают проявляться и сегодня,
- великих исторических личностей — Дмитрия Донского, Ивана Калиту и Ивана III,
- неповторимое русское наследие,
- смешение и адаптацию различных архитектурных традиций Запада и Востока.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У библиотеки имени Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 266 туристов
Добрый день! Я Багирова Гуля. Историк, психолог, писатель и поэт. Очень люблю свой город и могу говорить о нём бесконечно! Для меня знание истории — это главный момент в самопознании
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная базовая экскурсия, Замечательный экскурсовод)
Было полезно, так как мои очень разрозненные знания о Москве и Красной площади выстроились в единую картину, пазлы сложились)
Очень интересно рассматривать вещи, которые уже видела, но
Было полезно, так как мои очень разрозненные знания о Москве и Красной площади выстроились в единую картину, пазлы сложились)
Очень интересно рассматривать вещи, которые уже видела, но
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Были на экскурсии с сыном 10 лет.
Все отлично- рекомендую всем, кто хочет дать обзорную информацию о Москве и архитектурном ансамбле Красной ребенку. Без нудных цифр, интересно и четко. Несмотря на погоду получили отличные впечатления и поддержку знаний в виде живых иллюстраций для уроков истории.
Взрослым тоже будет интересно. Гуля отличный собеседник- обаятельная и готовая делиться знаниями!
Все отлично- рекомендую всем, кто хочет дать обзорную информацию о Москве и архитектурном ансамбле Красной ребенку. Без нудных цифр, интересно и четко. Несмотря на погоду получили отличные впечатления и поддержку знаний в виде живых иллюстраций для уроков истории.
Взрослым тоже будет интересно. Гуля отличный собеседник- обаятельная и готовая делиться знаниями!
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Судьба и Трипстер познакомили с замечательным человеком, эксурсоводом, историком Гулей.
К моменту начала экскурсии мы были ну ооочень уставшие и голодные, но решили, что попробуем осилить хотя бы пол часика экскурсии,
К моменту начала экскурсии мы были ну ооочень уставшие и голодные, но решили, что попробуем осилить хотя бы пол часика экскурсии,
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Д
Экскурсия очень понравилась, интересный маршрут, экскурсовод рассказал много необычных и интересных фактов об истории Москвы и Красной площади, всем рекомендую. Всем советую данную экскурсию.
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А
Отличная была экскурсия, рекомендую с подростками
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П
Небольшая по маршруту, но очень информативная экскурсия. Без автора на некоторые вещи никогда не обратили бы внимание, хотя были на площади не первый раз. Спасибо Гуле за действительно индивидуальный подход, за то, что может перестроиться на ходу (в нашем случае внёс коррективы лёгкий морозец). Рекомендую от души
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