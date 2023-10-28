Красная площадь

Раскрыть главные места города как оживший фолиант со своими увлекательными рассказами
Моя авторская экскурсия по Красной площади и Александровскому саду поможет взглянуть на историю Москвы с точки зрения горожан, живших в ту или иную эпоху, начиная со средневековой Руси. Мы будем смотреть сквозь стены Кремля на личности Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III. Вас ждут научные факты, легенды и даже элементы мистики.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Как известно, историю пишут люди. Вот и мы на нашей экскурсии будем вписывать себя в историю и одновременно её создавать. А ещё гулять по значимым местам города, восхищаться и влюбляться в Москву! В формате диалога мы поговорим о:
- причинах возвышения Москвы,
- сакральности Красной площади и Кремля,
- чудесах, которые неизменно присутствовали в этих местах, начиная с самых далёких времён, и которые продолжают проявляться и сегодня,
- великих исторических личностях — Дмитрии Донском, Иване Калите и Иване III,
- неповторимом русском наследии,
- смешении и адаптации различных архитектурных традиций Запада и Востока.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у библиотеки имени Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля — ваш гид в Москве
Добрый день! Я Багирова Гуля. Историк, психолог, писатель и поэт. Очень люблю свой город и могу говорить о нём бесконечно! Для меня знание истории — это главный момент в самопознании не только отдельного человека, но и всей нации в целом. На своих экскурсиях я погружаюсь в разные времена и стараюсь глазами простых горожан прочувствовать все события, которые происходили когда-то. И предлагаю такой эксперимент моим гостям. Опыт невероятный — уходит оценочная позиция, и остаётся лишь любовь…
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
28 окт 2023
Были на экскурсии с сыном 10 лет.
Все отлично- рекомендую всем, кто хочет дать обзорную информацию о Москве и архитектурном ансамбле Красной ребенку. Без нудных цифр, интересно и четко. Несмотря на погоду получили отличные впечатления и поддержку знаний в виде живых иллюстраций для уроков истории.
Взрослым тоже будет интересно. Гуля отличный собеседник- обаятельная и готовая делиться знаниями!
Все отлично- рекомендую всем, кто хочет дать обзорную информацию о Москве и архитектурном ансамбле Красной ребенку. Без нудных цифр, интересно и четко. Несмотря на погоду получили отличные впечатления и поддержку знаний в виде живых иллюстраций для уроков истории.
Взрослым тоже будет интересно. Гуля отличный собеседник- обаятельная и готовая делиться знаниями!
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