Красная площадь

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раз уж заказали. В итоге все два часа пролетели, как 30 минут!) Двое детей 17 и 13 лет, которым ничего кроме Тик-Тока и Телеграмма не нужно, с открытыми ртами и огромным интересом, как привязанные волшебной веревочкой, ходили за Гулей и даже задавали вопросы!!!))

Ветренная погода и подкашивающиеся от усталости ноги отодвинулись на второй план, на столько было интересно.

Рекомендую! Благодарю! Приедем ещё!)