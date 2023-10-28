Красная площадь

Гуля — ваш гид в Москве

Добрый день! Я Багирова Гуля. Историк, психолог, писатель и поэт. Очень люблю свой город и могу говорить о нём бесконечно! Для меня знание истории — это главный момент в самопознании не только отдельного человека, но и всей нации в целом. На своих экскурсиях я погружаюсь в разные времена и стараюсь глазами простых горожан прочувствовать все события, которые происходили когда-то. И предлагаю такой эксперимент моим гостям. Опыт невероятный — уходит оценочная позиция, и остаётся лишь любовь…

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