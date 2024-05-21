Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора

Групповая экскурсия с гидом-архитектором в два непохожих (на первый взгляд) исторических здания
Мы отправимся в две интереснейшие локации, чтобы сравнить их на контрасте и обнаружить преемственность. Посетим ренессансно-готический особняк Анны-Луизы Леман, а затем — сталинский Дом архитектора.

Найдём переклички в эстетике, проведём параллели и отыщем неочевидные связи между домашней уютной готикой и партийным пафосом строгого ампира.
5
2 отзыва
Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора
Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора
Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы пройдёмся по особняку Анны-Луизы Леман: заглянем в самые интересные комнаты и поднимемся на второй этаж по роскошной деревянной лестнице.
  • Рассмотрим редкую мебель от Шмидта — поставщика императора, московских князей и самых зажиточных купцов страны.
  • Увидим уникальные дубовые двери, каких в Москве — наперечёт.
  • Зайдём в кабинет к советскому архитектору с неоднозначной репутацией.
  • Узнаем, куда кинул старинное письмо старинный почтальон.
  • Пройдём там, где проходила Заха Хадид — одна из известнейших архитекторов 21 века.
  • Поищем в особняке потайную дверцу — только тссс!

Разберёмся:

  • Как готические окна оказались в одном доме с женщинами-торшерами
  • Зачем в особняке столько имитаций: вместо мрамора — псевдомрамор, вместо дерева — псевдодерево
  • Для чего захаживали в особняк Лев Троцкий и французы
  • Зачем на Доме архитектора нарисован генплан Москвы (лишь попытаемся проникнуть в эту тайну)

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 899 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Поварской улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
21 мая 2024
Экскурсия прошла совершенно замечательно. Удалось посмотреть все доступные интерьеры особняка Леман и Дома архитектора. Экскурсовод Наталия Ивановна рассказывала совершенно замечательно. Чувствуется любовь к зданию и теме экскурсии.
Юлия
20 мая 2024
Экскурсия состоит из двух частей - уличная и в помещении Центрального Дома Архитектора, располагающегося в особняке Леман.
Первый гид был от «Города&люди». С Олесей Кануркиной я уже встречалась на других экскурсиях,
читать дальше

грамотная, знающая своё дело, ответит на возникшие вопросы. Приятно её слушать.
Внутри особняка повествование вела Наталья Ивановна Никитина. Её можно слушать бесконечно! Сказать, что это было интересно, ничего не сказать! Это было просто шедеврально! Два с лишним часа пролетели незаметно. Мы узнали и об обитателях особняка, и об исторических событиях происходящих в России и Европе, и об архитектуре. Бесподобно!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеДля пенсионеровЛетниеДворцы, замки и особнякиЦентр МосквыДля студентов

Похожие экскурсии из Москвы

Вокруг Дома на набережной с его жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Семь чудесных домов Чистопрудного
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара
Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар»
Сегодня в 17:00
18 июня в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.
Пречистенка, её переулки и дома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Пречистенка, её переулки и дома
Прогуляться по одной из самых светских улиц Москвы и найти дом из «Собачьего сердца»
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам