Мы отправимся в две интереснейшие локации, чтобы сравнить их на контрасте и обнаружить преемственность. Посетим ренессансно-готический особняк Анны-Луизы Леман, а затем — сталинский Дом архитектора.
Найдём переклички в эстетике, проведём параллели и отыщем неочевидные связи между домашней уютной готикой и партийным пафосом строгого ампира.
Найдём переклички в эстетике, проведём параллели и отыщем неочевидные связи между домашней уютной готикой и партийным пафосом строгого ампира.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы пройдёмся по особняку Анны-Луизы Леман: заглянем в самые интересные комнаты и поднимемся на второй этаж по роскошной деревянной лестнице.
- Рассмотрим редкую мебель от Шмидта — поставщика императора, московских князей и самых зажиточных купцов страны.
- Увидим уникальные дубовые двери, каких в Москве — наперечёт.
- Зайдём в кабинет к советскому архитектору с неоднозначной репутацией.
- Узнаем, куда кинул старинное письмо старинный почтальон.
- Пройдём там, где проходила Заха Хадид — одна из известнейших архитекторов 21 века.
- Поищем в особняке потайную дверцу — только тссс!
Разберёмся:
- Как готические окна оказались в одном доме с женщинами-торшерами
- Зачем в особняке столько имитаций: вместо мрамора — псевдомрамор, вместо дерева — псевдодерево
- Для чего захаживали в особняк Лев Троцкий и французы
- Зачем на Доме архитектора нарисован генплан Москвы (лишь попытаемся проникнуть в эту тайну)
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 899 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Поварской улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1190 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили воЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 мая 2024
Экскурсия прошла совершенно замечательно. Удалось посмотреть все доступные интерьеры особняка Леман и Дома архитектора. Экскурсовод Наталия Ивановна рассказывала совершенно замечательно. Чувствуется любовь к зданию и теме экскурсии.
Юлия
20 мая 2024
Экскурсия состоит из двух частей - уличная и в помещении Центрального Дома Архитектора, располагающегося в особняке Леман.
Первый гид был от «Города&люди». С Олесей Кануркиной я уже встречалась на других экскурсиях,
Первый гид был от «Города&люди». С Олесей Кануркиной я уже встречалась на других экскурсиях,
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