4 отзыва оставили туристы

Чистопрудный бульвар не просто одна из живописных локаций Москвы, но и кладезь историй, заключенных в стенах его уникальных зданий.На нашей экскурсии "Семь чудесных домов Чистопрудного" вы познакомитесь с архитектурными шедеврами,

которые веками хранили в себе истории любви, тайны и легенды. Мы пройдем по уютным переулкам, где каждый камень дышит историей, и увидим дома, каждый из которых имеет свою уникальную архитектуру и рассказ. От "танцующего дома" до мистического дворца, каждое здание раскроет перед вами свои секреты. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, где вы сможете коснуться истории руками. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Москву с новой стороны

Описание экскурсии

Архитектурные шедевры

Переулки Чистопрудного бульвара — самые уютные и аутентичные в Москве; прогуливаясь здесь, вы ощутите дух старинного города. Я расскажу, чем это место привлекло основателя, князя Юрия Долгорукого, покажу настоящий дом-крепость и мистический дворец. Мы найдем «самый некрасивый» дом и обсудим его экстерьер, попадем в восточную сказку с её незабываемым колоритом, повидаемся с красавицей «Сестрой Ивана Великого» и даже встретимся с уникальными зверями, которые живут близ Чистых прудов. Вы увидите «танцующий дом» и поймете, почему его так окрестили, а также обнаружите, что яйцо, по мнению архитекторов, все же первичнее курицы.

Организационные детали