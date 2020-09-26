4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Архитектурные шедевры

Переулки Чистопрудного бульвара — самые уютные и аутентичные в Москве; прогуливаясь здесь, вы ощутите дух старинного города. Я расскажу, чем это место привлекло основателя, князя Юрия Долгорукого, покажу настоящий дом-крепость и мистический дворец. Мы найдем «самый некрасивый» дом и обсудим его экстерьер, попадем в восточную сказку с её незабываемым колоритом, повидаемся с красавицей «Сестрой Ивана Великого» и даже встретимся с уникальными зверями, которые живут близ Чистых прудов. Вы увидите «танцующий дом» и поймете, почему его так окрестили, а также обнаружите, что яйцо, по мнению архитекторов, все же первичнее курицы.

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