4 отзыва оставили туристы

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Семь чудесных домов Чистопрудного

Исследовать скрытые уголки старинного района Москвы и удивиться необычным архитектурным решениям

5
4 отзыва
Елена
Елена – представитель из Москвы
Чистые пруды старше самой Москвы.

Здесь находятся особенные, ни на что не похожие здания разных стилей и эпох, форм и цветов.

Я расскажу об уникальных особняках, их секретах, символах и прошлых жильцах.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного

Что вас ожидает

Архитектурные шедевры
Переулки Чистопрудного бульвара — самые уютные и аутентичные в Москве; прогуливаясь здесь, вы ощутите дух старинного города. Я расскажу, чем это место привлекло основателя, князя Юрия Долгорукого, покажу настоящий дом-крепость и мистический дворец. Мы найдем «самый некрасивый» дом и обсудим его экстерьер, попадем в восточную сказку с её незабываемым колоритом, повидаемся с красавицей «Сестрой Ивана Великого» и даже встретимся с уникальными зверями, которые живут близ Чистых прудов. Вы увидите «танцующий дом» и поймете, почему его так окрестили, а также обнаружите, что яйцо, по мнению архитекторов, все же первичнее курицы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро «Сретенский бульвар»
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных, увлеченных своим делом гидов. Приглашаем вас на душевные экскурсии по знаковым местам и тайным уголкам Москвы. До скорой встречи!
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4 отзыва оставили туристы

26 сентября 2020
Елена умеет заинтересовать и очень здорово все рассказать. Экскурсия по времени заявлена как 1. 30, но в результате получилось на 20 минут дольше, что не могла нас не порадовать.
31 августа 2020
Хорошая прогулка по городу. Отлично подобран маршрут. Все по пути) Информация подаётся хорошо. Ничего лишнего. Отличный вариант для неспешной прогулки и Возможность наконец- то задержаться у красивых зданий, мимо которых ты всегда проходил и не обращал на них никакого внимания.
10 августа 2020
Экскурсия очень понравилась! Елена прекрасный рассказчик. Маршрут очень интересный. Экскурсия помогла по новому взглянуть на здания и места мимо которых постоянно пробегаешь и даже не успеваешь увидеть их красоты и тем более не знаешь их истории. Спасибо!
15 июля 2020
Прекрасная экскурсия. Елена прекрасный рассказчик и собеседник. Всем рекомендую. Хорошая прогулка с познанием истории образования района Чистых прудов.

Елена проводит ещё 1 экскурсию

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