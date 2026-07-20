4 отзыва оставили туристы

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Семь чудесных домов Чистопрудного

Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара
Чистопрудный бульвар не просто одна из живописных локаций Москвы, но и кладезь историй, заключенных в стенах его уникальных зданий.

На нашей экскурсии "Семь чудесных домов Чистопрудного" вы познакомитесь с архитектурными шедеврами,
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которые веками хранили в себе истории любви, тайны и легенды.

Мы пройдем по уютным переулкам, где каждый камень дышит историей, и увидим дома, каждый из которых имеет свою уникальную архитектуру и рассказ. От "танцующего дома" до мистического дворца, каждое здание раскроет перед вами свои секреты. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, где вы сможете коснуться истории руками. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Москву с новой стороны

5
108 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть уникальные архитектурные шедевры
  • 🌟 Почувствовать дух старинного города
  • 🏠 Исследовать самые уютные переулки
  • 🏯 Окунуться в восточную сказку
  • 🐾 Встретиться с уникальными зверями
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного
Семь чудесных домов Чистопрудного

Что можно увидеть

  • Чистопрудный бульвар
  • Дом-крепость
  • Мистический дворец
  • Самый некрасивый дом
  • Сестра Ивана Великого
  • Танцующий дом

Описание экскурсии

Архитектурные шедевры

Переулки Чистопрудного бульвара — самые уютные и аутентичные в Москве; прогуливаясь здесь, вы ощутите дух старинного города. Я расскажу, чем это место привлекло основателя, князя Юрия Долгорукого, покажу настоящий дом-крепость и мистический дворец. Мы найдем «самый некрасивый» дом и обсудим его экстерьер, попадем в восточную сказку с её незабываемым колоритом, повидаемся с красавицей «Сестрой Ивана Великого» и даже встретимся с уникальными зверями, которые живут близ Чистых прудов. Вы увидите «танцующий дом» и поймете, почему его так окрестили, а также обнаружите, что яйцо, по мнению архитекторов, все же первичнее курицы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Сретенский бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3104 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных, увлеченных своим делом гидов. Приглашаем вас на душевные экскурсии по знаковым местам и тайным уголкам Москвы. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
107
4
1
3
2
1
Е
Интересная и очень познавательная экскурсия.
Интересная и очень познавательная экскурсия.
Интересная и очень познавательная экскурсия.
Интересная и очень познавательная экскурсия.
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Е
Интересная и познавательная прогулка. Сын-подросток тоже остался доволен. По насыщенности и продолжительности - в самый раз. Заинтересовались, вдохновились, насмотрелись. Но не устали.
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Данил
Решил провести день рождения с семьей в новом формате для себя и собрать родных на экскурсии в районе Чистых прудов.
Мы остались под впечатлением от истории, судеб людей и домов, событий
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минувших лет. По другому взглянули на привычные места, родители очень довольны, три часа пролетели не заметно благодаря замечательному экскурсоводу Елене, она очень душевно и профессионально провела нас по маршруту, прям на «одном дыхании». После таких погружений в историю и машина времени не нужна!
Спасибо Вам Елена!

Решил провести день рождения с семьей в новом формате для себя и собрать родных на экскурсии в районе Чистых прудов.
Решил провести день рождения с семьей в новом формате для себя и собрать родных на экскурсии в районе Чистых прудов.
Решил провести день рождения с семьей в новом формате для себя и собрать родных на экскурсии в районе Чистых прудов.
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Ю
Елена, спасибо за Чистопрудный бульвар! Такие подробности и нюансы узнали. Заходили в переулки. Очень интересно и познавательно. Всем рекомендую. Экскурсия подготовлена с любовью гида к этим местам и это чувствуется. Понравилось и сыну 13 лет.
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Инна
Спасибо большое Елене за замечательную экскурсию!
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Марина
Сегодня посетили экскурсию с ребятами 16-17 летнего возраста, которых трудно заинтересовать. Экскурсовод Елена сумела это сделать! Нам очень понравилось. Рекомендую всем!

Интересный материал, с юмором и доброжелательностью, с наводящими вопросами, которые вовлекали ребят в процесс.
Елена отвечала на все наши дополнительные вопросы!
Вывод: нам повезло с профессиональным экскурсоводом, который любит своё дело!
Сегодня посетили экскурсию с ребятами 16-17 летнего возраста, которых трудно заинтересовать. Экскурсовод Елена сумела это сделать!
Сегодня посетили экскурсию с ребятами 16-17 летнего возраста, которых трудно заинтересовать. Экскурсовод Елена сумела это сделать!
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