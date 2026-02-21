Все, кто хоть немного разбирается в архитектуре модерна, мечтают посетить шедевр Шехтеля — и мы можем их понять! Вместе с вами мы исследуем фасад дома до мельчайших деталей и образов, полюбуемся красивейшими мозаиками, поговорим о приемах Шехталя, а затем проникнем внутрь особняка Рябушинского и осмотрим все его комнаты. Внутри, кроме прочего, вы обнаружите:
потайную старообрядческую церковь, о создании которой обязательно поговорим;
фантастическую шехтелевскую лестницу со светильником-медузой, которая стирает границы реального;
кабинет, в котором работал писатель Горький, и собранные им коллекции;
старинную мебель, чудом сохранившуюся до нашего времени.
А после попробуем объяснить, как Шехтелю удалось собрать все главные черты модерна в одном, единственном и неповторимом, здании.
От старообрядцев до Сталина: истории дома
Особняк Рябушинского не только раскрывает вкус, стиль и внутренний мир своего создателя, Федора Шехтеля, но и хранит немало историй о других знаковых персонах того времени. Заглядывая в комнаты, обсудим, как жилось в дореволюционной Москве старообрядцам Рябушинским. Разберемся, почему после национализации дом отдали Максиму Горькому и действительно ли установили в стенах прослушку. А еще выясним, о чем здесь велись беседы в советскую эпоху (только тссс!), и составим универсальный «рецепт» образцового модернистского особнячка в центре Москвы.
Организационные детали
Билет в особняк включён в стоимость. Его возврат возможен только за 24 часа до экскурсии
Рекомендуемый возраст участников: 7+. Экскурсия не адаптирована для детей, говорить будем взрослым языком, но с захватывающими историями, в диалоге и с изюминкой
Если вы собираетесь прийти с младенцем, проверьте, пожалуйста, что он не будет мешать другим участникам:) Мы очень любим ваших детей в любом возрасте, но опыт показывает, что этот пункт — важен
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малой Никитской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 5798 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах читать дальшеуменьшить
— но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полькина
Дата посещения: 21 фев 2026
Спасибо за возможность посетить с экскурсией данный особняк . Было бы здорово на особняк внутри иметь 1,5 часа самой экскурсии , так как в группе 17 человек , люди задают вопросы и получается времени мало .
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К
Ксения
Потрясающе! Узнала много интересного и про Рябушинских, и про Горького, и даже про Сталина.
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Н
Наталья
Огромное спасибо за экскурсию! Отлично подобранный материал, широкий охват, заинтересованное изложение очень хорошим языком. Буду посещать иные экскурсии.
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Т
Татьяна
Перед Новым годом нам с мужем удалось попасть на замечательную экскурсию в невероятно красивый и атмосферный особняк Рябушинского.
Экскурсия проходила в маленькой группе — всего 6 человек. Это очень комфортный формат: читать дальшеуменьшить
никто не толпился, можно было всё спокойно рассмотреть и задать вопросы.
Отдельно хочется отметить экскурсовода: рассказ был живым, лёгким и при этом содержательным. Татьяна шутила, вовлекала группу в диалог, делилась интересными деталями и историями, благодаря чему информация запоминалась легко и не превращалась в сухую лекцию. История семьи Рябушинских, архитектурные находки Фёдора Шехтеля и символика дома были поданы очень увлекательно.
Мы получили настоящее эстетическое удовольствие. Спасибо большое.
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Анастасия
Экскурсию проводила Татьяна, прекрасный гид. Время пролетело незаметно. Очень интересная экскурсия, рекомендую не только гостям столицы, но и тем, кто живёт в Москве!
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Т
Татьяна
Дети (23 года и 14 лет) остались довольны. Сказали, что интересно и познавательно. Спасибо Марии!
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