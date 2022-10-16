Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Особняк Рябушинского: живая азбука модерна
Все, кто хоть немного разбирается в архитектуре модерна, мечтают посетить шедевр Шехтеля — и мы можем их понять! Вместе с вами мы исследуем фасад дома до мельчайших деталей и образов, полюбуемся красивейшими мозаиками, поговорим о приемах Шехталя, а затем проникнем внутрь особняка Рябушинского и осмотрим все его комнаты. Внутри, кроме прочего, вы обнаружите:
потайную старообрядческую церковь, о создании которой обязательно поговорим;
фантастическую шехтелевскую лестницу со светильником-медузой, которая стирает границы реального;
кабинет, в котором работал писатель Горький, и собранные им коллекции;
старинную мебель, чудом сохранившуюся до нашего времени.
А после попробуем объяснить, как Шехтелю удалось собрать все главные черты модерна в одном, единственном и неповторимом, здании.
От старообрядцев до Сталина: истории дома
Особняк Рябушинского не только раскрывает вкус, стиль и внутренний мир своего создателя, Федора Шехтеля, но и хранит немало историй о других знаковых персонах того времени. Заглядывая в комнаты, обсудим, как жилось в дореволюционной Москве старообрядцам Рябушинским. Разберемся, почему после национализации дом отдали Максиму Горькому и действительно ли установили в стенах прослушку. А еще выясним, о чем здесь велись беседы в советскую эпоху (только тссс!), и составим универсальный «рецепт» образцового модернистского особнячка в центре Москвы.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст участников: 7+. Экскурсия не адаптирована для детей, говорить будем взрослым языком, но с захватывающими историями, в диалоге и с изюминкой.
Если вы собираетесь прийти с младенцем, проверьте, пожалуйста, что он не будет мешать другим участникам:) Мы очень любим ваших детей в любом возрасте, но опыт показывает, что этот пункт — важен.
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Малой Никитской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах — но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.