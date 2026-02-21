Приглашаем на групповую экскурсию в знаменитый особняк Рябушинского, шедевр Фёдора Шехтеля. Здесь можно увидеть уникальную шехтелевскую лестницу, потайную старообрядческую церковь и кабинет Максима Горького. Это место хранит множество историй о дореволюционной Москве и советской эпохе. Узнайте, как Шехтель собрал все черты модерна в одном здании, и откройте для себя архитектурные секреты прошлого

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Описание экскурсии

Особняк Рябушинского: живая азбука модерна

Все, кто хоть немного разбирается в архитектуре модерна, мечтают посетить шедевр Шехтеля — и мы можем их понять! Вместе с вами мы исследуем фасад дома до мельчайших деталей и образов, полюбуемся красивейшими мозаиками, поговорим о приемах Шехталя, а затем проникнем внутрь особняка Рябушинского и осмотрим все его комнаты. Внутри, кроме прочего, вы обнаружите:

потайную старообрядческую церковь, о создании которой обязательно поговорим;

фантастическую шехтелевскую лестницу со светильником-медузой, которая стирает границы реального;

кабинет, в котором работал писатель Горький, и собранные им коллекции;

старинную мебель, чудом сохранившуюся до нашего времени.

А после попробуем объяснить, как Шехтелю удалось собрать все главные черты модерна в одном, единственном и неповторимом, здании.

От старообрядцев до Сталина: истории дома

Особняк Рябушинского не только раскрывает вкус, стиль и внутренний мир своего создателя, Федора Шехтеля, но и хранит немало историй о других знаковых персонах того времени. Заглядывая в комнаты, обсудим, как жилось в дореволюционной Москве старообрядцам Рябушинским. Разберемся, почему после национализации дом отдали Максиму Горькому и действительно ли установили в стенах прослушку. А еще выясним, о чем здесь велись беседы в советскую эпоху (только тссс!), и составим универсальный «рецепт» образцового модернистского особнячка в центре Москвы.

Организационные детали