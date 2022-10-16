Групповая экскурсия в особняк Рябушинского

Изучить снаружи и изнутри шедевр Федора Шехтеля и подняться по «той самой» лестнице

При мысли о московском модерне перед глазами встают три здания: особняк Кекушева со львом, сказочный мавританский дом Морозова на Воздвиженке и, конечно, он — особняк Рябушинского.

Мы посетим это чудо Федора Шехтеля: рассмотрим морскую лестницу, найдем потайную церковь и откроем главные секреты модерна. А еще выясним, что происходило за стенами особняка в разные эпохи.
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Ближайшие даты:
16
окт
29
окт
30
окт
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Описание

Что вас ожидает

Особняк Рябушинского: живая азбука модерна

Все, кто хоть немного разбирается в архитектуре модерна, мечтают посетить шедевр Шехтеля — и мы можем их понять! Вместе с вами мы исследуем фасад дома до мельчайших деталей и образов, полюбуемся красивейшими мозаиками, поговорим о приемах Шехталя, а затем проникнем внутрь особняка Рябушинского и осмотрим все его комнаты. Внутри, кроме прочего, вы обнаружите:

  • потайную старообрядческую церковь, о создании которой обязательно поговорим;
  • фантастическую шехтелевскую лестницу со светильником-медузой, которая стирает границы реального;
  • кабинет, в котором работал писатель Горький, и собранные им коллекции;
  • старинную мебель, чудом сохранившуюся до нашего времени.

А после попробуем объяснить, как Шехтелю удалось собрать все главные черты модерна в одном, единственном и неповторимом, здании.

От старообрядцев до Сталина: истории дома

Особняк Рябушинского не только раскрывает вкус, стиль и внутренний мир своего создателя, Федора Шехтеля, но и хранит немало историй о других знаковых персонах того времени. Заглядывая в комнаты, обсудим, как жилось в дореволюционной Москве старообрядцам Рябушинским. Разберемся, почему после национализации дом отдали Максиму Горькому и действительно ли установили в стенах прослушку. А еще выясним, о чем здесь велись беседы в советскую эпоху (только тссс!), и составим универсальный «рецепт» образцового модернистского особнячка в центре Москвы.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст участников: 7+. Экскурсия не адаптирована для детей, говорить будем взрослым языком, но с захватывающими историями, в диалоге и с изюминкой.
  • Если вы собираетесь прийти с младенцем, проверьте, пожалуйста, что он не будет мешать другим участникам:) Мы очень любим ваших детей в любом возрасте, но опыт показывает, что этот пункт — важен.
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Малой Никитской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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