Школа Анимационного Искусства: мастер-класс от профессионального режиссера

Индивидуальный мастер-класс по созданию мультфильмов в Москве

Описание
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Школа Анимационного Искусства: мастер-класс от профессионального режиссера
Школа Анимационного Искусства: мастер-класс от профессионального режиссера
Школа Анимационного Искусства: мастер-класс от профессионального режиссера
Школа Анимационного Искусства: мастер-класс от профессионального режиссера
Школа Анимационного Искусства: мастер-класс от профессионального режиссера
Школа Анимационного Искусства: мастер-класс от профессионального режиссера
Ближайшие даты:
20
мая
3
июн
10
июн
1
июл
22
июл
5
авг
26
авг
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Проводит мастер-класс Елена Петровна Баринова - большой профессионал и искренне преданный кинематографу человек.

Работала режиссёром на Киевской студии в

"Объединении художественной мультипликации" и

на киностудии "Союзмультфильм", имеет богатую фильмографию.
Все фильмы - призёры многочисленных конкурсов и фестивалей.
Сейчас - руководитель детской студии "Школа анимационного искусства"
и преподаватель в "Колледже Кино, Телевидения и Мультимедиа" - ВГИК.

На мастер-классе Вы проникните в закулисье мультипликационного кино:

  • узнаете все о различных технологиях создания мультиков;
  • разберете все этапы создания - от идеи до демонстрации фильма на публике;
  • познакомитесь с нюансами профессии режиссера-мультипликатора и научитесь смотреть на мультики глазами специалиста;

И конечно:

своими руками создадите собственный мультик и получите его на диске/файлом!
Смотреть кино и слушать о нем - интересно, но вдвойне интереснее и увлекательнее - его делать!
Поверьте, этот творческий процесс захватывает не только детей, но и взрослых. Поэтому не надейтесь, что Вы будете скромно сидеть в сторонке и слушать!
Записывайтесь на мастер-класс и получите кучу положительных эмоций и энергии от созидательного творчества!
Будем вместе делать только хорошее кино!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все материалы для создания мультфильма
Что не входит
  • Диск с фильмом 200 р
Место начала и завершения?
г. Москва, ул. Кооперативная д. 3 корп. 6, ЦМИТ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • В зимнее время детишкам лучше брать сменную обувь!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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