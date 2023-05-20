Проводит мастер-класс Елена Петровна Баринова - большой профессионал и искренне преданный кинематографу человек.

Работала режиссёром на Киевской студии в

"Объединении художественной мультипликации" и

на киностудии "Союзмультфильм", имеет богатую фильмографию.

Все фильмы - призёры многочисленных конкурсов и фестивалей.

Сейчас - руководитель детской студии "Школа анимационного искусства"

и преподаватель в "Колледже Кино, Телевидения и Мультимедиа" - ВГИК.

На мастер-классе Вы проникните в закулисье мультипликационного кино:

узнаете все о различных технологиях создания мультиков;

разберете все этапы создания - от идеи до демонстрации фильма на публике;

познакомитесь с нюансами профессии режиссера-мультипликатора и научитесь смотреть на мультики глазами специалиста;

И конечно:

своими руками создадите собственный мультик и получите его на диске/файлом!

Смотреть кино и слушать о нем - интересно, но вдвойне интереснее и увлекательнее - его делать!

Поверьте, этот творческий процесс захватывает не только детей, но и взрослых. Поэтому не надейтесь, что Вы будете скромно сидеть в сторонке и слушать!

Записывайтесь на мастер-класс и получите кучу положительных эмоций и энергии от созидательного творчества!

Будем вместе делать только хорошее кино!