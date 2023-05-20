Индивидуальный мастер-класс по созданию мультфильмов в Москве
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Проводит мастер-класс Елена Петровна Баринова - большой профессионал и искренне преданный кинематографу человек.
Работала режиссёром на Киевской студии в
"Объединении художественной мультипликации" и
на киностудии "Союзмультфильм", имеет богатую фильмографию.
Все фильмы - призёры многочисленных конкурсов и фестивалей.
Сейчас - руководитель детской студии "Школа анимационного искусства"
и преподаватель в "Колледже Кино, Телевидения и Мультимедиа" - ВГИК.
На мастер-классе Вы проникните в закулисье мультипликационного кино:
- узнаете все о различных технологиях создания мультиков;
- разберете все этапы создания - от идеи до демонстрации фильма на публике;
- познакомитесь с нюансами профессии режиссера-мультипликатора и научитесь смотреть на мультики глазами специалиста;
И конечно:
своими руками создадите собственный мультик и получите его на диске/файлом!
Смотреть кино и слушать о нем - интересно, но вдвойне интереснее и увлекательнее - его делать!
Поверьте, этот творческий процесс захватывает не только детей, но и взрослых. Поэтому не надейтесь, что Вы будете скромно сидеть в сторонке и слушать!
Записывайтесь на мастер-класс и получите кучу положительных эмоций и энергии от созидательного творчества!
Будем вместе делать только хорошее кино!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все материалы для создания мультфильма
- Что не входит
- Диск с фильмом 200 р
- Место начала и завершения?
- г. Москва, ул. Кооперативная д. 3 корп. 6, ЦМИТ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- В зимнее время детишкам лучше брать сменную обувь!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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