«Приют искусств и вдохновенья»
Как приятно из шумной городской среды попасть в лесную сказку, где слились природа и человеческий гений. Представляется другая жизнь, другое движение времени.
Есть что-то потаенное и живительное в этих местах, дарящее творческий подъём для писателей и поэтов, художников и музыкантов. Вас ждет посещение двух удивительных усадеб — Мураново и Абрамцево.
Есть что-то потаенное и живительное в этих местах, дарящее творческий подъём для писателей и поэтов, художников и музыкантов. Вас ждет посещение двух удивительных усадеб — Мураново и Абрамцево.
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Что вас ожидает:
- Усадьба Мураново
- Святой источник Казанской иконы Божией Матери
- Музей-заповедник «Абрамцево»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Усадьба, полная гостейПодмосковная усадьба XIX века… Неторопливо течет речка Талица, шумят кроны столетних лип. Мураново — усадьба, в которой легко угадываются черты былого, счастье семейного гнезда. Все хозяева усадьбы были связаны родственными узами. Дух этой семейственности чувствуешь здесь и сегодня. Вот Энгельгардты, первые солидные хозяева усадьбы, принимают у себя именитых гостей, среди которых поэт и воин Денис Давыдов. И судьбе было угодно, чтобы друг Давыдова Евгений Баратынский стал следующим владельцем Мураново, обрел здесь «свой угол на земле». Дом у Баратынского получился такой же необычный и очаровательный, как его стихи. Здесь есть «световой фонарь», придуманный для экономии свечей и керосина для ламп, есть заморское «ноу-хау» — стены, сделанные по подобию термоса, с воздушным зазором, есть «башня уединения и вдохновения», уютная библиотека с камином, кресло, в котором легко представить хозяина, погружённого в чтение.
Но усадьба – это и музыкальные вечера, шумные затеи молодежи, ароматный чай, тонкой струйкой льющийся в фарфоровую чашку, разливаемый изящной рукой хозяйки. И как тут не принимать гостей! Сергей Тимофеевич Аксаков ловил в мурановском пруду тех самых судаков, о которых писал в «Записках об ужении рыбы». Н. Гоголь, В. Одоевский, С. Соболевский бывали здесь. А с Ф. И. Тютчевым владельцы Муранова породнились.
Центр русского творчестваАбрамцево — заповедный уголок Подмосковья, спрятанный в тиши сосновых лесов. Усадьбой владели два по-настоящему выдающихся человека. Начиная с позапрошлого века, Абрамцево принадлежало талантливейшему писателю и театральному критику — Сергею Тимофеевичу Аксакову. Благодаря ему здесь расцветает объединение многих творцов русского искусства и светил науки. Именно тут Николай Васильевич Гоголь впервые прочел первую главу второго тома «Мертвых душ»!
В 1870 году Абрамцево приобретает Савва Мамонтов, прозванный впоследствии «русским Медичи». Удивительная личность промышленника пробуждала творческие таланты, оказывая всесильную поддержку. Абрамцево становится местом зарождения шедевров: его окрестности увековечили Поленов и Суриков, Репин пишет здесь картину «Не ждали», а Васнецов — свою «Аленушку» и «Богатырей».
Вы проведете здесь незабываемое время: вас ждет экскурсия по Главному дому Абрамцева, где до сих пор царит уютная атмосфера творчества и гостеприимства. Вы сможете увидеть многие предметы и мебель, на фоне которых и был написана знаменитая картина Серова — «Девочка с персиками», а еще печи и камины, которые декорированы самим Врубелем.
12.12.2021
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ст. метро ВДНХЗавершение: Ближайшая станция метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: 12.12.2021Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- ВАЖНО!
- В связи с усилением контроля органами государственной власти за перевозкой пассажиров и перемещением граждан между субъектами Российской Федерации, при пересечении Московской области, необходимо предоставить заранее следующие данные (ФИО, номер паспорта, дата рождения)
- Каждый человек, присутствующий в автобусе (микроавтобусе), должен быть внесен в список пассажиров с внесением данных из следующих документов, удостоверяющих личность:
- Паспорт Гражданина РФ - Загранпаспорт Гражданина РФ
- Паспорт иностранного гражданина
- Свидетельство о рождении гражданина РФ до 14 лет
- Вид на жительство на территории РФ
- Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с погодными и дорожными условиями
- В праздничные даты отмена тура без штрафных санкций возможна за 7 суток до тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
и
ирина
10 мая 2023
На экскурсии все понравилось, за исключением не работающих часов в Абрамцево и разрушенного выхода на веранду, обращенную в сторону водоема.
О
ОЛЬГА
8 мая 2023
Поездкой остались довольны. Всё хорошо организовано. Достаточно свободного времени чтобы самим ещё посмотреть
А
Алина
8 июля 2022
Мне все понравилось, но в Абрамцево не принимают безналичную оплату. Перевод на номер телефона тоже. Это странно. Люди едут на весь день, хочется хотя бы кофе выпить. Но купить его нельзя. Нужно тогда предупредить, чтоб брали наличные.
Л
Лидия
19 апр 2022
Экскурсовод дала информацию, которая отличалась от того, что говорили гиды в усадьбах.
Не хватило увлечённости экскурсовода.
В усадьбах, наоборот, попались талантливейшие люди, любящие своё дело и выполняющие работу с душой!
Не хватило увлечённости экскурсовода.
В усадьбах, наоборот, попались талантливейшие люди, любящие своё дело и выполняющие работу с душой!
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