Усадьба, полная гостей

Подмосковная усадьба XIX века… Неторопливо течет речка Талица, шумят кроны столетних лип. Мураново — усадьба, в которой легко угадываются черты былого, счастье семейного гнезда. Все хозяева усадьбы были связаны родственными узами. Дух этой семейственности чувствуешь здесь и сегодня. Вот Энгельгардты, первые солидные хозяева усадьбы, принимают у себя именитых гостей, среди которых поэт и воин Денис Давыдов. И судьбе было угодно, чтобы друг Давыдова Евгений Баратынский стал следующим владельцем Мураново, обрел здесь «свой угол на земле». Дом у Баратынского получился такой же необычный и очаровательный, как его стихи. Здесь есть «световой фонарь», придуманный для экономии свечей и керосина для ламп, есть заморское «ноу-хау» — стены, сделанные по подобию термоса, с воздушным зазором, есть «башня уединения и вдохновения», уютная библиотека с камином, кресло, в котором легко представить хозяина, погружённого в чтение. Но усадьба – это и музыкальные вечера, шумные затеи молодежи, ароматный чай, тонкой струйкой льющийся в фарфоровую чашку, разливаемый изящной рукой хозяйки. И как тут не принимать гостей! Сергей Тимофеевич Аксаков ловил в мурановском пруду тех самых судаков, о которых писал в «Записках об ужении рыбы». Н. Гоголь, В. Одоевский, С. Соболевский бывали здесь. А с Ф. И. Тютчевым владельцы Муранова породнились.

Центр русского творчества

Абрамцево — заповедный уголок Подмосковья, спрятанный в тиши сосновых лесов. Усадьбой владели два по-настоящему выдающихся человека. Начиная с позапрошлого века, Абрамцево принадлежало талантливейшему писателю и театральному критику — Сергею Тимофеевичу Аксакову. Благодаря ему здесь расцветает объединение многих творцов русского искусства и светил науки. Именно тут Николай Васильевич Гоголь впервые прочел первую главу второго тома «Мертвых душ»! В 1870 году Абрамцево приобретает Савва Мамонтов, прозванный впоследствии «русским Медичи». Удивительная личность промышленника пробуждала творческие таланты, оказывая всесильную поддержку. Абрамцево становится местом зарождения шедевров: его окрестности увековечили Поленов и Суриков, Репин пишет здесь картину «Не ждали», а Васнецов — свою «Аленушку» и «Богатырей». Вы проведете здесь незабываемое время: вас ждет экскурсия по Главному дому Абрамцева, где до сих пор царит уютная атмосфера творчества и гостеприимства. Вы сможете увидеть многие предметы и мебель, на фоне которых и был написана знаменитая картина Серова — «Девочка с персиками», а еще печи и камины, которые декорированы самим Врубелем.