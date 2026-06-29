Как приятно из шумной городской среды попасть в лесную сказку, где слились природа и человеческий гений. Представляется другая жизнь, другое движение времени.
Есть что-то потаенное и живительное в этих местах, дарящее творческий подъём для писателей и поэтов, художников и музыкантов. Вас ждет посещение двух удивительных усадеб — Мураново и Абрамцево.
Есть что-то потаенное и живительное в этих местах, дарящее творческий подъём для писателей и поэтов, художников и музыкантов. Вас ждет посещение двух удивительных усадеб — Мураново и Абрамцево.
Описание экскурсии
Усадьба, полная гостей
Подмосковная усадьба XIX века… Неторопливо течет речка Талица, шумят кроны столетних лип. Мураново — усадьба, в которой легко угадываются черты былого, счастье семейного гнезда. Все хозяева усадьбы были связаны родственными узами. Дух этой семейственности чувствуешь здесь и сегодня. Вот Энгельгардты, первые солидные хозяева усадьбы, принимают у себя именитых гостей, среди которых поэт и воин Денис Давыдов. И судьбе было угодно, чтобы друг Давыдова Евгений Баратынский стал следующим владельцем Мураново, обрел здесь «свой угол на земле». Дом у Баратынского получился такой же необычный и очаровательный, как его стихи. Здесь есть «световой фонарь», придуманный для экономии свечей и керосина для ламп, есть заморское «ноу-хау» — стены, сделанные по подобию термоса, с воздушным зазором, есть «башня уединения и вдохновения», уютная библиотека с камином, кресло, в котором легко представить хозяина, погружённого в чтение. Но усадьба – это и музыкальные вечера, шумные затеи молодежи, ароматный чай, тонкой струйкой льющийся в фарфоровую чашку, разливаемый изящной рукой хозяйки. И как тут не принимать гостей! Сергей Тимофеевич Аксаков ловил в мурановском пруду тех самых судаков, о которых писал в «Записках об ужении рыбы». Н. Гоголь, В. Одоевский, С. Соболевский бывали здесь. А с Ф. И. Тютчевым владельцы Муранова породнились.
Центр русского творчества
Абрамцево — заповедный уголок Подмосковья, спрятанный в тиши сосновых лесов. Усадьбой владели два по-настоящему выдающихся человека. Начиная с позапрошлого века, Абрамцево принадлежало талантливейшему писателю и театральному критику — Сергею Тимофеевичу Аксакову. Благодаря ему здесь расцветает объединение многих творцов русского искусства и светил науки. Именно тут Николай Васильевич Гоголь впервые прочел первую главу второго тома «Мертвых душ»! В 1870 году Абрамцево приобретает Савва Мамонтов, прозванный впоследствии «русским Медичи». Удивительная личность промышленника пробуждала творческие таланты, оказывая всесильную поддержку. Абрамцево становится местом зарождения шедевров: его окрестности увековечили Поленов и Суриков, Репин пишет здесь картину «Не ждали», а Васнецов — свою «Аленушку» и «Богатырей». Вы проведете здесь незабываемое время: вас ждет экскурсия по Главному дому Абрамцева, где до сих пор царит уютная атмосфера творчества и гостеприимства. Вы сможете увидеть многие предметы и мебель, на фоне которых и был написана знаменитая картина Серова — «Девочка с персиками», а еще печи и камины, которые декорированы самим Врубелем.
12.12.2021
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Мураново
- Святой источник Казанской иконы Божией Матери
- Музей-заповедник «Абрамцево»
Что включено
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. метро ВДНХ
Завершение: Ближайшая станция метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: 12.12.2021
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Программа интересная, гид отличный, есть свободное время для прогулок. Правда, в Абрамцево можно оставаться подольше, так как там очень много есть мест для самостоятельного посещения. Надо обратить внимание что внутри
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Замечательная поездка. Хорошо организована. Все было продумано. И экскурсии по усадьбам и время для свободной прогулки. Гид Елена Владимировна прекрасный. Много интересного узнали от нее про то время и людей,связанных с историей этих усадьб. Очень внимательная и деликатная к нашим просьбам и вопросам. И в автобусе было,несмотря на жару на улице, очень комфортно. Спасибо за чудесную поездку.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Отличная экскурсия! Гид очень интересно рассказывал по пути в усадьбы и обратно, а также заехали в Радонеж,так как осталось немного времени. В самих усадьбах также прекрасные гиды, умеющие увлечь и превосходно читающие стихи, скучно не было!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо большое за Вашу работу.
Экскурсия от и до была очень интересной и увлекательной!
Приятно ездить по прекрасным местам с профессионалами и просто хорошими людьми!
Экскурсия от и до была очень интересной и увлекательной!
Приятно ездить по прекрасным местам с профессионалами и просто хорошими людьми!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все отлично
Вам был полезен этот отзыв?
С
Рай для художников и писателей! Нам повезло с солнечным мартовским днем! Еще снег кое-где лежал, но уже весна! И такое красивое место, много интересных выставок, прекрасный парк. В главный дом
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на ««Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - Мураново»
Индивидуальная
до 5 чел.
Приют муз на Волхонке: художники, коллекционеры, меценаты
Прогулка по Волхонке раскроет тайны древней улицы, где аристократы и художники оставили свой след в истории Москвы
Начало: В районе станции метро Боровицкая
Завтра в 14:00
16 авг в 11:00
от 5300 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: В районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
16 авг в 11:00
22 авг в 11:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от 25 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Погрузитесь в мир уличного искусства с детьми! Узнайте, почему стрит-арт заслуживает внимания, и примите участие в творческих интерактивах
Начало: У метро «Китай-город»
21 авг в 14:00
26 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
4350 ₽ за человека