Приют муз на Волхонке: художники, коллекционеры, меценаты

Отправиться на прогулку, насыщенную красотой и искусством (в мини-группе)
Волхонка — древнейшая улица Москвы. С 18 века этот район застраивался усадьбами аристократов. С середины 19 века окрестные дома облюбовали художники и коллекционеры искусства. Сейчас в районе Волхонки самая большая концентрация музеев Москвы. Практически в каждом здании был или есть музей или галерея. На экскурсии поговорим о них и об искусстве прошлого и настоящего.
Приют муз на Волхонке: художники, коллекционеры, меценаты
Приют муз на Волхонке: художники, коллекционеры, меценаты
Приют муз на Волхонке: художники, коллекционеры, меценаты
Ближайшие даты:
Время начала: 13:15, 18:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Дом Пашкова — первый московский публичный музей.
  • Мастерскую художников с видом на Кремль.
  • Музейный квартал ГМИИ им. А. С. Пушкина.
  • Первый в мире музей современного искусства.
  • Лопухинские палаты.
  • Княжий двор.
  • Храм-памятник Отечественной войне 1812 года.
  • Площадь Пречистенских ворот Белого города.

Я расскажу:

  • О происхождении названий улиц Моховая, Знаменка, Волхонка, Ленивка, Пречистенка.
  • Колымажном дворе и Пречистенском дворце Екатерины II.
  • Строительстве ГМИИ и его меценатах.
  • Утраченном музее Рерихов и Голицынском музее.
  • Коллекциях братьев Щукиных и Третьяковых.
  • Советских и современных коллекционерах.

Организационные детали

  • На экскурсии я использую индивидуальные радиогиды. Они обеспечивают отличную слышимость даже на шумных улицах.
  • По запросу проведу индивидуальную экскурсию в удобное для вас время. Подробности — в переписке.

в среду в 18:45, в субботу в 13:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Боровицкая
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:45, в субботу в 13:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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