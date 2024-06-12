Волхонка — древнейшая улица Москвы. С 18 века этот район застраивался усадьбами аристократов. С середины 19 века окрестные дома облюбовали художники и коллекционеры искусства. Сейчас в районе Волхонки самая большая концентрация музеев Москвы. Практически в каждом здании был или есть музей или галерея. На экскурсии поговорим о них и об искусстве прошлого и настоящего.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:15, 18:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дом Пашкова — первый московский публичный музей.
- Мастерскую художников с видом на Кремль.
- Музейный квартал ГМИИ им. А. С. Пушкина.
- Первый в мире музей современного искусства.
- Лопухинские палаты.
- Княжий двор.
- Храм-памятник Отечественной войне 1812 года.
- Площадь Пречистенских ворот Белого города.
Я расскажу:
- О происхождении названий улиц Моховая, Знаменка, Волхонка, Ленивка, Пречистенка.
- Колымажном дворе и Пречистенском дворце Екатерины II.
- Строительстве ГМИИ и его меценатах.
- Утраченном музее Рерихов и Голицынском музее.
- Коллекциях братьев Щукиных и Третьяковых.
- Советских и современных коллекционерах.
Организационные детали
- На экскурсии я использую индивидуальные радиогиды. Они обеспечивают отличную слышимость даже на шумных улицах.
- По запросу проведу индивидуальную экскурсию в удобное для вас время. Подробности — в переписке.
в среду в 18:45, в субботу в 13:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе станции метро Боровицкая
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:45, в субботу в 13:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 220 туристов
Здравствуйте! Спасибо за интерес к моим экскурсиям! Я Елена, коренная москвичка. Любовь к Москве и изучение её истории привели меня в новую профессию. Я стала аккредитованным гидом. И теперь с удовольствием делюсь с вами увлекательной историей нашей столицы. Делаю яркие и динамичные маршруты с дружелюбной атмосферой и вниманием к гостям.Задать вопрос
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