Что вас ожидает

Город с нового ракурса

Мы подготовили для вас несколько живописных локаций: начнём от новой творческой точки притяжения — станции ГЭС, где вы сделаете скетчи с набережной, а затем отправитесь на видовую площадку кафе, с чашечкой чая запечатлеете вид на один из главных соборов Москвы и изобразите такую разнородную панораму Москвы. Тем временем профессиональный художник расскажет много интересных фактов о художественной жизни, архитектуре и истории столицы.

Рисунки в стиле скетч

В увлекательной арт-прогулке по центру с помощью быстрой зарисовки вы сможете перенести на бумагу ваши путешествия, интерьер любимого кафе, рецепты блюд, растения, архитектуру и многое другое. Мы предоставим все материалы. Так, прогулка по Москве превратится в приключение, с которого каждый сможет унести собственноручно сделанные сувениры. Ваш уровень может быть любым: и без опыта рисования, и старшие курсы художественных ВУЗов.

Организационные детали