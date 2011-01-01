Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы

Открыть в себе художественный взгляд на город и запечатлеть его в собственном произведении

Скетч-прогулка с беседами об искусстве и архитектуре — выход на особый уровень восприятия города.

Под руководством мастера вы не только обратите внимание на интересные детали, но и перенесете на бумагу свое видение пространства.

И в этом творческом процессе Москва раскроется через сюжеты и композиции, в которых обязательно останется часть вашей души.
Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы
Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы
Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы
Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы
Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы
Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы
Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы
Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы
Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы

Что вас ожидает

Город с нового ракурса

Мы подготовили для вас несколько живописных локаций: начнём от новой творческой точки притяжения — станции ГЭС, где вы сделаете скетчи с набережной, а затем отправитесь на видовую площадку кафе, с чашечкой чая запечатлеете вид на один из главных соборов Москвы и изобразите такую разнородную панораму Москвы. Тем временем профессиональный художник расскажет много интересных фактов о художественной жизни, архитектуре и истории столицы.

Рисунки в стиле скетч

В увлекательной арт-прогулке по центру с помощью быстрой зарисовки вы сможете перенести на бумагу ваши путешествия, интерьер любимого кафе, рецепты блюд, растения, архитектуру и многое другое. Мы предоставим все материалы. Так, прогулка по Москве превратится в приключение, с которого каждый сможет унести собственноручно сделанные сувениры. Ваш уровень может быть любым: и без опыта рисования, и старшие курсы художественных ВУЗов.

Организационные детали

  • Творить будем на набережной и оборудованной безопасной крыше в центре города
  • Все материалы для скетчинга предоставляются и входят в стоимость экскурсии, так же, как чайник хорошего чая на крыше
  • Ограничений по возрасту и уровню художественных навыков нет
  • По вашему желанию можем изменить маршрут — и рисовать в любом месте на ваш выбор

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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