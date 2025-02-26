Эта водная прогулка на электросудне перенесет вас в будущее Москвы. Путешествие начинается у Киевского вокзала и ведет к современному деловому центру «Москва-Сити».Во время экскурсии вы узнаете, как строился этот квартал,

почему его считали ошибкой и какие планы у города на развитие речного транспорта. Прогулка по набережной Тараса Шевченко позволит сделать впечатляющие фотографии небоскрёбов и заглянуть в их внутренний мир. Это уникальная возможность испытать экологичный транспорт и насладиться видами столицы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание водной прогулки

Стартуем от Киевского причала. Здесь прощаемся с прошлым и на электросудне устремляемся в будущее — к деловому центру «Москва-Сити», сердцу современной российской столицы.

Во время путешествия по Москве-реке вы полюбуетесь инновационной архитектурой города, а я расскажу:

Сколько лет понадобилось, чтобы вывезти мусор с территории, где сегодня стоят небоскрёбы

Почему проект «Москва-Сити» считали градостроительной ошибкой

Куда вёл мост «Багратион»

С чем столкнулись Орджоникидзе, Травуш, Кузнецов и другие создатели бизнес-квартала на разных стадиях его строительства

Электросудно причалит у «Москва-Сити», где вас ждут потрясающие виды и возможность сделать сногсшибательные фотографии. Вы рассмотрите башни поближе и даже увидите некоторые изнутри — те, что будут доступны для посещения. А ещё спуститесь в настоящий подземный город и узнаете, как живут местные.

Организационные детали