Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год)

Отправьтесь в путешествие по Москве-реке на электросудне, откройте для себя деловой центр «Москва-Сити» и узнайте его историю
Эта водная прогулка на электросудне перенесет вас в будущее Москвы. Путешествие начинается у Киевского вокзала и ведет к современному деловому центру «Москва-Сити».

Во время экскурсии вы узнаете, как строился этот квартал,
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почему его считали ошибкой и какие планы у города на развитие речного транспорта.

Прогулка по набережной Тараса Шевченко позволит сделать впечатляющие фотографии небоскрёбов и заглянуть в их внутренний мир. Это уникальная возможность испытать экологичный транспорт и насладиться видами столицы

5
20 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🛥️ Экологичный транспорт
  • 🏙️ Виды на Москва-Сити
  • 📸 Возможность фотографий
  • 🗣️ Интересные истории
  • 🚶‍♂️ Прогулка по набережной
Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год)
Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год)
Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:45, 09:50

Что можно увидеть

  • Москва-Сити
  • Набережная Тараса Шевченко

Описание водной прогулки

Стартуем от Киевского причала. Здесь прощаемся с прошлым и на электросудне устремляемся в будущее — к деловому центру «Москва-Сити», сердцу современной российской столицы.

Во время путешествия по Москве-реке вы полюбуетесь инновационной архитектурой города, а я расскажу:

  • Сколько лет понадобилось, чтобы вывезти мусор с территории, где сегодня стоят небоскрёбы
  • Почему проект «Москва-Сити» считали градостроительной ошибкой
  • Куда вёл мост «Багратион»
  • С чем столкнулись Орджоникидзе, Травуш, Кузнецов и другие создатели бизнес-квартала на разных стадиях его строительства

Электросудно причалит у «Москва-Сити», где вас ждут потрясающие виды и возможность сделать сногсшибательные фотографии. Вы рассмотрите башни поближе и даже увидите некоторые изнутри — те, что будут доступны для посещения. А ещё спуститесь в настоящий подземный город и узнаете, как живут местные.

Организационные детали

  • Для вашего удобства на экскурсии я использую радиогиды
  • Дополнительные расходы — билеты на электросудно: 100 ₽ (по карте «Тройка» и биометрии) и 120 ₽ (банковской картой) за чел. в будние дни, 130 ₽ и 150 ₽ за чел. соответственно в выходные дни, по карте «Тройка» с билетом «Единый» и детям до 7 лет — бесплатно
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный800 ₽
Дети до 12 лет560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Киевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Наталья)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Наталья)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Наталья)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Наталья)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Наталья)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Наталья)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Наталья)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Ольга)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Ольга)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Юлия)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Юлия)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Юлия)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Юлия)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Юлия)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Елена)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Елена)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Елена)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Елена)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Елена)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Елена)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Елена)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Ольга)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Ольга)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Ольга)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Ольга)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Мария)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Мария)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Мария)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Мария)Покажу Москву будущего на электросудне и пешком (круглый год) (Елена)
Н
26 фев 2025
Экскурсия отличная, я в Москве не первый раз, не тянуло меня на экскурсии, но в этот раз после обучения осталось достаточно много времени, чтобы погулять. Выбрала экскурсию Елены и не
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прогадала! Рассказывает интересно, добавляет факты из прошлого, показывает фото, первый раз сегодня ездила на речном трамвайчике, очень интересная экскурсия вышла. Думаю надо бы посетить Сити еще ночью, так еще интереснее 🤩
Не смогла остановиться после экскурсии и пошла гулять в Парк Победы!
Спасибо!

Экскурсия отличная, я в Москве не первый раз, не тянуло меня на экскурсии, но в этотЭкскурсия отличная, я в Москве не первый раз, не тянуло меня на экскурсии, но в этотЭкскурсия отличная, я в Москве не первый раз, не тянуло меня на экскурсии, но в этотЭкскурсия отличная, я в Москве не первый раз, не тянуло меня на экскурсии, но в этотЭкскурсия отличная, я в Москве не первый раз, не тянуло меня на экскурсии, но в этотЭкскурсия отличная, я в Москве не первый раз, не тянуло меня на экскурсии, но в этотЭкскурсия отличная, я в Москве не первый раз, не тянуло меня на экскурсии, но в этот
Ю
15 фев 2025
Рекомендую всем!!! Елена отличный гид 🤗 очень приятная и лёгкая в общении девушка, рассказала очень много интересных фактов! Маршрут построен очень удобно: прокатились по Москва реке, прогулялись пешком, побывали в небоскрёбах и всё это в приятной компании Елены 😊 Не хотелось с ней прощаться
А
31 янв 2025
Отличная экскурсия. Было очень интересно и познавательно. Сразу видно увлеченного человека. Рекомендую!
а
18 янв 2025
Нам очень понравилась экскурсия, прогулка на электросудне сама по себе была очень увлекательной. Елена интересно рассказывала о местах, которые мы проплывали. Москва сити впечатлил своим масштабом, мы увидели и узнали много интересного. Благодарны Елене за ее профессионализм, вовлеченность и доброжелательное и внимательное отношение к экскурсантам. Очень советуем посетить данную экскурсию.
О
8 янв 2025
Большое спасибо Елене, за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Маршрут удобный и на электро катере покатались, и пешком прошлись.
Большое спасибо Елене, за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Маршрут удобный и на электроБольшое спасибо Елене, за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Маршрут удобный и на электро
Е
7 янв 2025
Спасибо году Елене! Экскурсия 30.12, несмотря на холод - отлично продуман маршрут, баланс "посидеть, послушать","прогуляться по холодку","погреться". Рассказ про сити интересный, небанальный, с удовольствием слушали, фотографировались, открыли для себя сити с неожиданной стороны. Искренне рекомендую, спасибо!
Юлия
5 янв 2025
Огромная благодарность за экскурсию! Мне очень понравилось! Елена очень живая, интересно рассказывает, выкладывается. Реально меня впечатлил рассказ, экскурсия, речной трамвайчик и конечно, Москва-Сити 🔥🔥🔥
Огромная благодарность за экскурсию! Мне очень понравилось! Елена очень живая, интересно рассказывает, выкладывается. Реально меня впечатлилОгромная благодарность за экскурсию! Мне очень понравилось! Елена очень живая, интересно рассказывает, выкладывается. Реально меня впечатлилОгромная благодарность за экскурсию! Мне очень понравилось! Елена очень живая, интересно рассказывает, выкладывается. Реально меня впечатлилОгромная благодарность за экскурсию! Мне очень понравилось! Елена очень живая, интересно рассказывает, выкладывается. Реально меня впечатлилОгромная благодарность за экскурсию! Мне очень понравилось! Елена очень живая, интересно рассказывает, выкладывается. Реально меня впечатлил
Елена
4 янв 2025
Экскурсия понравилась. Получилось спокойно и удобно посмотреть Москва -сити.
Экскурсия понравилась. Получилось спокойно и удобно посмотреть Москва -сити.Экскурсия понравилась. Получилось спокойно и удобно посмотреть Москва -сити.Экскурсия понравилась. Получилось спокойно и удобно посмотреть Москва -сити.Экскурсия понравилась. Получилось спокойно и удобно посмотреть Москва -сити.Экскурсия понравилась. Получилось спокойно и удобно посмотреть Москва -сити.Экскурсия понравилась. Получилось спокойно и удобно посмотреть Москва -сити.Экскурсия понравилась. Получилось спокойно и удобно посмотреть Москва -сити.
Н
4 янв 2025
Прекрасный пример того, как должны взаимодействовать экскурсовод и люди, пришедшие на экскурсию. Все четко по времени, чудесная девушка Елена, с улыбкой и расположением, но самое главное - человек знает и
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любит свой город, и хочет рассказать и нам! Интересно, познавательно, удобно - одел наушник и слушаешь, маршрут недолгий, но там и электрокораблик, и мост Багратион, и Москва-сити. Мы попали в холодную, ветренную погоду, но ничуть не пожалели:) Елена умеет увлечь и предложить Москву с другой стороны, не сильно известной. Она сама разработала маршрут, у меня предложение к Трипстеру - привлекайте таких людей к вашему делу побольше. А Елене наше искреннее уважение и благодарность!

Д
4 янв 2025
Елена, большая молодец! Очень интересная, грамотно выстроенная экскурсия. Было очень интересно познавательно.
Ю
25 дек 2024
Большое спасибо Елене за радушный прием и очень увлекательную экскурсию! Благодаря данной экскурсии мы прокатились на электросудне по Москва-реке, что уже впечатляет! Елена правильно делает, что путешествие в Москва-Сити начинает
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с кораблика, потому как открываются ракурсы города в целом и МоскваСити, в частности, с воды, а это совершенно иное восприятие локаций.
Елена нас провела по всем башням, рассказала много увлекательных и познавательных фактов. Самостоятельно вряд-ли увидишь все нюансы, которые может показать и преподнести в легкой, но тем не менее, глубокой форме, опытный экскурсовод (такой, как Елена).
Большое спасибо!!!!!!

О
10 дек 2024
Наша группа из 4 человек из Волгоградской области. Получили несказанное удовольствие от экскурсии. Изюменкой этой экскурсии является проезд к Москва-Сити на речном трамвайчике. Это что то потрясающее! Медленно,никуда не торопясь
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мы по Москве реке приплыли к деловому центру по реке. Виды с реки шикарные,просто дух захватывает. Экскурсовод Елена умница. Расказывала очень интересно. Мы считаем эту экскурсию самой красивой из всех,которые мы посетили. Спасибо вам Леночка. Вы умница и красавица.

Наша группа из 4 человек из Волгоградской области. Получили несказанное удовольствие от экскурсии. Изюменкой этой экскурсииНаша группа из 4 человек из Волгоградской области. Получили несказанное удовольствие от экскурсии. Изюменкой этой экскурсииНаша группа из 4 человек из Волгоградской области. Получили несказанное удовольствие от экскурсии. Изюменкой этой экскурсииНаша группа из 4 человек из Волгоградской области. Получили несказанное удовольствие от экскурсии. Изюменкой этой экскурсии
Мария
6 дек 2024
Это было невероятно. Лучшая экскурсия, на которой мне удалось побывать. Экскурсовод Елена оставила самые приятные впечатления: очень четко проговаривала непонятные мне термины, расшифровывая их значения, отвечала на все вопросы. В
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общем сумела заинтересовать. Было полное ощущение, что с подружкой идешь болтаешь, а не на экскурсии, причем после экскурсии ощущаешь, насколько ты наполнен новыми знаниями и интересом к месту экскурсии. Осталась в полном восторге, всем рекомендую, лучшего экскурсовода и экскурсии вам не найти😉

Это было невероятно. Лучшая экскурсия, на которой мне удалось побывать. Экскурсовод Елена оставила самые приятные впечатления:Это было невероятно. Лучшая экскурсия, на которой мне удалось побывать. Экскурсовод Елена оставила самые приятные впечатления:Это было невероятно. Лучшая экскурсия, на которой мне удалось побывать. Экскурсовод Елена оставила самые приятные впечатления:Это было невероятно. Лучшая экскурсия, на которой мне удалось побывать. Экскурсовод Елена оставила самые приятные впечатления:
Е
28 ноя 2024
Хотим выразить слова благодарности замечательному гиду Елене. Несмотря на непогоду, дождь, порывистый ветер, Елена смогла провести экскурсию очень интересно, познавательно и запоминающе. Всё прошло легко, на позитивной ноте. Время пролетело
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незаметно, а нам на память остались шикарные фото, эксклюзивные факты об архитектуре Москвы и замечательные видео, которые теперь пересматриваем много раз и окунаемся в эту прекрасную атмосферу. С удовольствием обратимся к Елене еще на экскурсию, когда приедем в Москву в другой раз! Спасибо, Елена! 🌺🎉👍🤗

Хотим выразить слова благодарности замечательному гиду Елене. Несмотря на непогоду, дождь, порывистый ветер, Елена смогла провестиХотим выразить слова благодарности замечательному гиду Елене. Несмотря на непогоду, дождь, порывистый ветер, Елена смогла провести
А
26 ноя 2024
Время пролетело незаметно, не было и минутки простоя, огромное обилие информации. Приезжали в Москву всего на день и ни разу не пожалели, что выбрали эту экскурсию, прокатились на электросудне (да,
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время не стоит на месте, приятно наблюдать за новшествами), увидели Москву-Сити с нескольких ракурсов, и с воды, и с противоположного берега, Елена также провела нас в подземный городок, рассказала об особенностях каждой из высоток. В общем, море впечатлений и красивых фотографий!

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