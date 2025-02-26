Эта водная прогулка на электросудне перенесет вас в будущее Москвы. Путешествие начинается у Киевского вокзала и ведет к современному деловому центру «Москва-Сити».
Во время экскурсии вы узнаете, как строился этот квартал,
Во время экскурсии вы узнаете, как строился этот квартал,
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Экологичный транспорт
- 🏙️ Виды на Москва-Сити
- 📸 Возможность фотографий
- 🗣️ Интересные истории
- 🚶♂️ Прогулка по набережной
Что можно увидеть
- Москва-Сити
- Набережная Тараса Шевченко
Описание водной прогулки
Стартуем от Киевского причала. Здесь прощаемся с прошлым и на электросудне устремляемся в будущее — к деловому центру «Москва-Сити», сердцу современной российской столицы.
Во время путешествия по Москве-реке вы полюбуетесь инновационной архитектурой города, а я расскажу:
- Сколько лет понадобилось, чтобы вывезти мусор с территории, где сегодня стоят небоскрёбы
- Почему проект «Москва-Сити» считали градостроительной ошибкой
- Куда вёл мост «Багратион»
- С чем столкнулись Орджоникидзе, Травуш, Кузнецов и другие создатели бизнес-квартала на разных стадиях его строительства
Электросудно причалит у «Москва-Сити», где вас ждут потрясающие виды и возможность сделать сногсшибательные фотографии. Вы рассмотрите башни поближе и даже увидите некоторые изнутри — те, что будут доступны для посещения. А ещё спуститесь в настоящий подземный город и узнаете, как живут местные.
Организационные детали
- Для вашего удобства на экскурсии я использую радиогиды
- Дополнительные расходы — билеты на электросудно: 100 ₽ (по карте «Тройка» и биометрии) и 120 ₽ (банковской картой) за чел. в будние дни, 130 ₽ и 150 ₽ за чел. соответственно в выходные дни, по карте «Тройка» с билетом «Единый» и детям до 7 лет — бесплатно
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети до 12 лет
|560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Киевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 136 туристов
Всем привет! Я Елена, родилась и выросла в Москве. Люблю, обожаю свой город, хочу влюбить в него всех моих гостей. Умею заряжать позитивом даже в самый дождливый день и показываю те места, от которых сама без ума. Со мной будет нескучно и комфортно. А ещё я много училась и много чего знаю. Более 10 лет успешно организовываю прогулки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
26 фев 2025
Экскурсия отличная, я в Москве не первый раз, не тянуло меня на экскурсии, но в этот раз после обучения осталось достаточно много времени, чтобы погулять. Выбрала экскурсию Елены и не
Ю
Юлия
15 фев 2025
Рекомендую всем!!! Елена отличный гид 🤗 очень приятная и лёгкая в общении девушка, рассказала очень много интересных фактов! Маршрут построен очень удобно: прокатились по Москва реке, прогулялись пешком, побывали в небоскрёбах и всё это в приятной компании Елены 😊 Не хотелось с ней прощаться
А
Александр
31 янв 2025
Отличная экскурсия. Было очень интересно и познавательно. Сразу видно увлеченного человека. Рекомендую!
а
андрей
18 янв 2025
Нам очень понравилась экскурсия, прогулка на электросудне сама по себе была очень увлекательной. Елена интересно рассказывала о местах, которые мы проплывали. Москва сити впечатлил своим масштабом, мы увидели и узнали много интересного. Благодарны Елене за ее профессионализм, вовлеченность и доброжелательное и внимательное отношение к экскурсантам. Очень советуем посетить данную экскурсию.
О
Ольга
8 янв 2025
Большое спасибо Елене, за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Маршрут удобный и на электро катере покатались, и пешком прошлись.
Е
Екатерина
7 янв 2025
Спасибо году Елене! Экскурсия 30.12, несмотря на холод - отлично продуман маршрут, баланс "посидеть, послушать","прогуляться по холодку","погреться". Рассказ про сити интересный, небанальный, с удовольствием слушали, фотографировались, открыли для себя сити с неожиданной стороны. Искренне рекомендую, спасибо!
Юлия
5 янв 2025
Огромная благодарность за экскурсию! Мне очень понравилось! Елена очень живая, интересно рассказывает, выкладывается. Реально меня впечатлил рассказ, экскурсия, речной трамвайчик и конечно, Москва-Сити 🔥🔥🔥
Елена
4 янв 2025
Экскурсия понравилась. Получилось спокойно и удобно посмотреть Москва -сити.
Н
Надежда
4 янв 2025
Прекрасный пример того, как должны взаимодействовать экскурсовод и люди, пришедшие на экскурсию. Все четко по времени, чудесная девушка Елена, с улыбкой и расположением, но самое главное - человек знает и
Д
Денис
4 янв 2025
Елена, большая молодец! Очень интересная, грамотно выстроенная экскурсия. Было очень интересно познавательно.
Ю
Юлия
25 дек 2024
Большое спасибо Елене за радушный прием и очень увлекательную экскурсию! Благодаря данной экскурсии мы прокатились на электросудне по Москва-реке, что уже впечатляет! Елена правильно делает, что путешествие в Москва-Сити начинает
О
Ольга
10 дек 2024
Наша группа из 4 человек из Волгоградской области. Получили несказанное удовольствие от экскурсии. Изюменкой этой экскурсии является проезд к Москва-Сити на речном трамвайчике. Это что то потрясающее! Медленно,никуда не торопясь
Мария
6 дек 2024
Это было невероятно. Лучшая экскурсия, на которой мне удалось побывать. Экскурсовод Елена оставила самые приятные впечатления: очень четко проговаривала непонятные мне термины, расшифровывая их значения, отвечала на все вопросы. В
Е
Елена
28 ноя 2024
Хотим выразить слова благодарности замечательному гиду Елене. Несмотря на непогоду, дождь, порывистый ветер, Елена смогла провести экскурсию очень интересно, познавательно и запоминающе. Всё прошло легко, на позитивной ноте. Время пролетело
А
Азалия
26 ноя 2024
Время пролетело незаметно, не было и минутки простоя, огромное обилие информации. Приезжали в Москву всего на день и ни разу не пожалели, что выбрали эту экскурсию, прокатились на электросудне (да,
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