Прокатитесь на премиальных снегоходах по живописному зимнему маршруту в компании опытного инструктора! Мощная техника и невероятные зимние пейзажи России — оставят незабываемые впечатления!
Время начала: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Описание экскурсииСнегоходный тур на мощной технике Предлагаем покататься в составе группы с инструктором по красивому зимнему маршруту на мощных канадских снегоходах. Премиальная модель с максимальными характеристиками позволит почувствовать и возможности техники и прелесть зимнего дня! Для данной прогулки предлагается 2 вида канадско-финских снегоходов — новых и мощных. Данные модели для ценителей или опытных пользователей, кто умеет обращаться с лучшей техникой с максимальными характеристиками. Важная информация: Условия аренды:
- Необходимо записаться;
- Прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж;
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта, водительские права любой категории и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники;
- К управлению допускаются от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствие родителей от 6 лет;
- Наличие снежного покрова не менее 15 см!
Ежедневно 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Защитная маска
- Шлем
- Топливо
- Работа инструктора
Что не входит в цену
- Теплые рукавицы - за доп. плату
- Специальная обувь - за доп. плату
- Залог - 10000 рублей наличными за каждую единицу техники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Земляничная 5/3, с. Троицкое, Мытищенский ГО
Завершение: Земляничная улица, 5/3, село Троицкое, городской округ Мытищи, Московская область
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Условия аренды:
- Необходимо записаться
- Прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта, водительские права любой категории и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники
- К управлению допускаются от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствие родителей от 6 лет
- Наличие снежного покрова не менее 15 см
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1700 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 22 чел.
Уютная мистическая экскурсия по центру столицы с гаданиями и чаем
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
843.60 ₽
888 ₽ за человека
Групповая
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
23 ноя в 09:00
7 дек в 09:00
3750 ₽ за человека