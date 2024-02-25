секреты рисунков прялок и значение узоров на рубахах;

какую роль рукоделие играло в сватовстве;

что действительно означает слово «посиделки»;

как невесту обряжали «под венец»;

каким был для девочки первый «взрослый подарок». Всё это, и много всего интересного, чудесным образом откроется вам в музее бабьей доли. Свободное время У вас обязательно будет свободное время в центре Коломны. Кто-то захочет купить сувениры, кто-то забежать в один из многочисленных здешних музеев, купить что-то вкусное или посидеть в кафе, зайти в храм, а может просто погулять по тихим улочкам.

Парфентьево. Посещение фермы «Экодеревушка» Чтобы увидеть и даже покормить настоящих крокодилов, совсем не обязательно отправляться к берегам Нила! Гребнистый, сиамский, нильский и гавиаловый крокодил, миссисипский аллигатор и крокодиловый кайман — такое количество прямых потомков динозавров (которые к тому же не слишком изменились за миллионы лет эволюции) в одном месте сразу ещё надо поискать! Вы не только познакомитесь со всеми зубастыми обитателями фермы, но и при желании сможете их покормить. Не с руки, конечно, не бойтесь! У вас будет возможность войти с ними в «контакт», на безопасном расстоянии. Но не крокодилами едиными! Здесь же вас будут ждать и их ближайшие родственники — многочисленные земноводные и рептилии. От крокодилов плавно перейдём к улиткам! Здесь также занимаются выращиванием улиток. Вы узнаете о жизни улитки, особенностях её содержания, выращивания и переработки. Вам расскажут, как можно использовать улиток для улучшения здоровья. Например, для кожи считается очень полезным крем на основе муцина улитки. Желающим предстоит знакомство с французским деликатесом, имеющим богатую историю, — эскарго. Вас ожидает демонстрационный мастер-класс по приготовлению виноградной улитки и её дегустация под бокал шампанского (доп. плата, стоимость 400 рублей, оплачивается вместе с путёвкой при бронировании). Приятный сюрприз для всех гостей фермы — чаепитие. Ответственные за него — настоящий самовар и чай из крымских трав. На ферме вы также сможете купить свежие продукты и косметику, сделанную на основе муцина улитки. Всё это выращено без применения химикатов и удобрений, в максимально естественных условиях. Экскурсии экскурсиями, а обед по расписанию. Вам будет предложен фермерский обед, приготовленный на открытом огне (доп. плата, стоимость 500 рублей, оплачивается вместе с путёвкой при бронировании). Переезд в Коломну. Коломна. Обзорная экскурсия по городу Коломна – один из древнейших городов Подмосковья. Каждому человеку, посещающему город, бросается в глаза обилие памятников архитектуры, древнейшие из которых относятся к ХIV веку. Сохранившиеся до наших дней кремлевские башни, здания церквей и соборов, шпили колоколен, усадебные застройки создают неповторимый колорит русского провинциального города. Коломенский кремль — уникальный памятник русской истории и культуры, жемчужина русского оборонного зодчества. Построенный в 1525-1531 гг. он защищал московские рубежи от набегов орд казанских и крымских ханов, до середины XVI века занимал одно из ключевых мест в оборонительной системе московского государства. Как и со всякой средневековой крепостью, с Коломенским кремлем связано множество легенд и преданий. Есть предание о том, что после разгрома польского нашествия в Коломенской башне кремля, была заточена жена обоих Лжедмитриев и возлюбленная мятежного казачьего атамана Ивана Заруцкого — Марина Мнишек. По одной легенде она умерла здесь «с тоски по воле», по другой «обернулась сорокой и улетела через окно-бойницу». С той поры Коломенская башня зовется в народе «Маринкиной башней». Множество тайн хранят и другие башни кремля. Вы также пройдётесь по старинным улицам — Арбатской и Посадской. Увидите уникальную старообрядческую церковь Николы на Посаде c 5 ярусами кокошников. Этих самых кокошников у церкви 115! Музей бабьей доли в Коломне В конце Посадской улицы мы с вами отправимся в гости в один из домов. Нас ждут в музее, посвящённом простой женщине, которая проживает порой очень тяжёлую жизнь, при этом создавая необыкновенно красивые вещи — рушники, рубахи, украшенные тканными и вышитыми узорами, праздничные женские костюмы. Вещи и предметы, образующие экспозицию, подлинны и уникальны. Богатое собрание костюмов, старинных прялок, предметов быта и домашнего обихода, дает возможность глубокого погружения в мир наших предков, в котором особая роль отводилась женщине, хозяйке, мастерице на все руки. Вы узнаете: