Программа экскурсии

08:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).

09:00 Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация.

Радонеж: Преображенская церковь и памятник Сергию Радонежскому.

Покровский Хотьков женский действующий монастырь (самостоятельное посещение).

Сергиев Посад: обзорная экскурсия по территории Троице-Сергиевой лавры с посещением трёх главных соборов – Троицкого, Успенского, храма в честь преподобного Сергия с Трапезной палатой.

Гефсиманский Черниговский скит: уникальный храмовый ансамбль «русского стиля» рубежа XIX-XX в. , верхний храм Черниговской иконы, подземные храмы Михаила Архангела, Антония и Феодосия Печерских, пещерные кельи с Иверской часовней, святой подземный источник.

Свободное время.

19:00 – Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Как известно, все дороги ведут в Рим, а любая дорога на Руси приводит в Троицу, как принято называть Троицкий Сергиев монастырь. Так уж распорядилась история, что небольшой подмосковный городок Сергиев Посад, что в 52 км от столицы, стал одним из крупнейших центров русского православия. Ежегодно полмиллиона туристов и паломников посещают обитель святого Сергия Радонежского – великолепную Троице-Сергиеву лавру, целый город в городе, на территории которого находятся более 50 сооружений.

История Сергиева Посада и окрестностей неразрывно связана с именем преподобного игумена Сергия: святой старец, прославившийся подвигом отшельничества и многочисленными чудесными явлениями, основал здесь сначала храм во имя Пресвятой Троицы, а затем, в 1342 году, и монастырь, которому было суждено войти в скрижали русской истории под именем Троице-Сергиевой лавры. Уже более шести столетий верующие приходят в Троицкий собор лавры молить преподобного Сергия о помощи, исцелении и заступничестве.

Исключительная ценность Троице-Сергиевой лавры обеспечила ей место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре познакомит вас со святынями, архитектурой и достопримечательностями одной из самых знаменитых русских обителей, крупнейшим центром русской духовной культуры и просвещения.

Вы узнаете о жизни основателя монастыря – одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Сергия Радонежского. Познакомитесь с историей монастыря, связанной с ключевыми событиями истории нашего Отечества и с именами известнейших деятелей Русской Православной Церкви и Русского государства.

Перед вами предстанет уникальный, создававшийся веками архитектурный ансамбль Лавры. Вы увидите белокаменный Троицкий собор XV века – шедевр русской архитектуры, старейшее из сооружений, сохранившихся на территории монастыря. В соборе почивают нетленные мощи преподобного Сергия Радонежского. Древний иконостас Троицкого собора сохраняет иконы письма преподобного Андрея Рублева и его учеников. Оцените величие Успенского собора XVI века, созданного по повелению и на вклад царя Ивана Грозного по образцу Успенского собора Московского Кремля. Посетите храм в честь преподобного Сергия с Трапезной палатой XVII века, в котором увидите прекрасно сохранившийся интерьер, выполненный в стиле московского барокко, а также один из самых красивых резных иконостасов России.

Радонеж

Село Радонеж видно издалека по колокольне Преображенской церкви, за которой возвышаются поросшие деревьями холмы – оборонительные валы XV века. Именно здесь отрок Варфоломей, принявший в постриге имя Сергий и наречённый позднее Радонежским, провёл юные годы, и здесь же явился ему чудесный старец, научивший отрока молитве и благословивший на служение Богу – событие, запечатленное на полотне Нестерова «Видение отроку Варфоломею». В память о явлении была воздвигнута белокаменная Преображенская церковь с трёхъярусной колокольней и приделом преподобного Сергия Радонежского. В церкви вы увидите великолепный иконостас в пять рядов и фрагменты оригинальных фресок 1870-х годов, а перед входом в храм располагается памятник святому.

Покровский Хотьков монастырь

История жизни и судьбы игумена Сергия продолжается в Покровском Хотьковом монастыре, что в нескольких километрах от лавры на берегу реки Пажа. Впервые обитель упоминается в летописях начала XIV века – именно сюда пришли постригаться в монахи родители отрока Варфоломея. Главная святыня монастыря – могилы преподобных Кирилла и Марии – находится в Покровском соборе, изящном и строгом храме в стиле классицизма с единственным куполом и фасадом нежно-терракотового цвета. Через Покровский Хотьков монастырь фактически проходит дорога в Троице-Сергиеву лавру, повторяя тем самым духовный путь Сергия Радонежского.

Гефсиманский Черниговский скит

Ещё одно из многочисленных мест, связанных с именем преподобного Сергия. Гефсиманским скит назван в честь Иерусалимского сада, где погребена Богоматерь, а Черниговским – в честь чудотворной Черниговской иконы Богоматери, прославившей скит в конце XIX века. Вы увидите здесь удивительную пещерную церковь, выкопанную в 1850-х годах московским юродивым Филиппушкой, златоглавый Черниговский храм и монашеские кельи и сможете набрать целебной воды из подземного святого источника.