«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад

«Святые места Радонежья»

5
3 отзыва
Приглашаем вас в однодневное путешествие по главным святыням Подмосковья.

Вы отдохнете от шума столицы и насладитесь спокойствием.

Мы посетим Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и узнаете о жизни основателя монастыря.

Также вы посетите и другие святыни недалеко от Сергиева Посада — село Радонеж, Покровский Хотьков монастырь и Гефсиманский Черниговский скит.
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Троицкая Сергиева лавра
  • Троицкий собор XV века
  • Древний иконостас Троицкого собора
  • Успенский собор XVI века
  • Храм в честь преподобного Сергия с Трапезной палатой XVII века
  • Село Радонеж
  • Преображенская церковь с трёхъярусной колокольней
  • Покровский Хотьков монастырь
  • Гефсиманский Черниговский скит
Программа экскурсии
  • 08:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).
  • 09:00 Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация.
  • Радонеж: Преображенская церковь и памятник Сергию Радонежскому.
  • Покровский Хотьков женский действующий монастырь (самостоятельное посещение).
  • Сергиев Посад: обзорная экскурсия по территории Троице-Сергиевой лавры с посещением трёх главных соборов – Троицкого, Успенского, храма в честь преподобного Сергия с Трапезной палатой.
  • Гефсиманский Черниговский скит: уникальный храмовый ансамбль «русского стиля» рубежа XIX-XX в. , верхний храм Черниговской иконы, подземные храмы Михаила Архангела, Антония и Феодосия Печерских, пещерные кельи с Иверской часовней, святой подземный источник.
  • Свободное время.
  • 19:00 – Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
Свято-Троицкая Сергиева лавра
Как известно, все дороги ведут в Рим, а любая дорога на Руси приводит в Троицу, как принято называть Троицкий Сергиев монастырь. Так уж распорядилась история, что небольшой подмосковный городок Сергиев Посад, что в 52 км от столицы, стал одним из крупнейших центров русского православия. Ежегодно полмиллиона туристов и паломников посещают обитель святого Сергия Радонежского – великолепную Троице-Сергиеву лавру, целый город в городе, на территории которого находятся более 50 сооружений.
История Сергиева Посада и окрестностей неразрывно связана с именем преподобного игумена Сергия: святой старец, прославившийся подвигом отшельничества и многочисленными чудесными явлениями, основал здесь сначала храм во имя Пресвятой Троицы, а затем, в 1342 году, и монастырь, которому было суждено войти в скрижали русской истории под именем Троице-Сергиевой лавры. Уже более шести столетий верующие приходят в Троицкий собор лавры молить преподобного Сергия о помощи, исцелении и заступничестве.
Исключительная ценность Троице-Сергиевой лавры обеспечила ей место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре познакомит вас со святынями, архитектурой и достопримечательностями одной из самых знаменитых русских обителей, крупнейшим центром русской духовной культуры и просвещения.
Вы узнаете о жизни основателя монастыря – одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Сергия Радонежского. Познакомитесь с историей монастыря, связанной с ключевыми событиями истории нашего Отечества и с именами известнейших деятелей Русской Православной Церкви и Русского государства.
Перед вами предстанет уникальный, создававшийся веками архитектурный ансамбль Лавры. Вы увидите белокаменный Троицкий собор XV века – шедевр русской архитектуры, старейшее из сооружений, сохранившихся на территории монастыря. В соборе почивают нетленные мощи преподобного Сергия Радонежского. Древний иконостас Троицкого собора сохраняет иконы письма преподобного Андрея Рублева и его учеников. Оцените величие Успенского собора XVI века, созданного по повелению и на вклад царя Ивана Грозного по образцу Успенского собора Московского Кремля. Посетите храм в честь преподобного Сергия с Трапезной палатой XVII века, в котором увидите прекрасно сохранившийся интерьер, выполненный в стиле московского барокко, а также один из самых красивых резных иконостасов России.
Радонеж
Село Радонеж видно издалека по колокольне Преображенской церкви, за которой возвышаются поросшие деревьями холмы – оборонительные валы XV века. Именно здесь отрок Варфоломей, принявший в постриге имя Сергий и наречённый позднее Радонежским, провёл юные годы, и здесь же явился ему чудесный старец, научивший отрока молитве и благословивший на служение Богу – событие, запечатленное на полотне Нестерова «Видение отроку Варфоломею». В память о явлении была воздвигнута белокаменная Преображенская церковь с трёхъярусной колокольней и приделом преподобного Сергия Радонежского. В церкви вы увидите великолепный иконостас в пять рядов и фрагменты оригинальных фресок 1870-х годов, а перед входом в храм располагается памятник святому.
Покровский Хотьков монастырь
История жизни и судьбы игумена Сергия продолжается в Покровском Хотьковом монастыре, что в нескольких километрах от лавры на берегу реки Пажа. Впервые обитель упоминается в летописях начала XIV века – именно сюда пришли постригаться в монахи родители отрока Варфоломея. Главная святыня монастыря – могилы преподобных Кирилла и Марии – находится в Покровском соборе, изящном и строгом храме в стиле классицизма с единственным куполом и фасадом нежно-терракотового цвета. Через Покровский Хотьков монастырь фактически проходит дорога в Троице-Сергиеву лавру, повторяя тем самым духовный путь Сергия Радонежского.
Гефсиманский Черниговский скит
Ещё одно из многочисленных мест, связанных с именем преподобного Сергия. Гефсиманским скит назван в честь Иерусалимского сада, где погребена Богоматерь, а Черниговским – в честь чудотворной Черниговской иконы Богоматери, прославившей скит в конце XIX века. Вы увидите здесь удивительную пещерную церковь, выкопанную в 1850-х годах московским юродивым Филиппушкой, златоглавый Черниговский храм и монашеские кельи и сможете набрать целебной воды из подземного святого источника.
🚩 Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
🏁 Место завершения: У ближайшей станции метро по пути следования
 Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение гидом (путевая информация).
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 23 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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