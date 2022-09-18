У храма Христа Спасителя — в районе, получившем пугающее название — «Чертолье»
На Гоголевском и Тверском бульварах
На Спиридоновке и у Сухаревской башни
На Патриарших, Чистых и Останкинских прудах
На Большой Садовой, 10, где расположилась всем известная «нехорошая» квартира из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»
На Проклятом перекрёстке и Хитровке
На Ивановской горке и у Церкви Всех Святых на Кулишках
На Васильевском спуске и Лобном месте
У «Дома на набережной» и на Пречистенке
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Описание
Кто же такой граф Сен-Жермен?
В жизни… Москвовед, российский актёр театра и кино, телеведущий ВГТРК и радиоведущий на «Говорит Москва», выпускник и ныне преподаватель актёрского мастерства в театральном институте имени Б. Щукина, профессиональный экскурсовод. В продолжение экскурсии… Загадочный граф Сен–Жермен — одна из самых таинственных личностей во Франции в XVIII веке, путешественник, алхимик и оккультист.
В ходе театрализованной автобусной экскурсии из рассказа графа Сен–Жермена Вы узнаете:
леденящую душу легенду о проклятии игумений Алексеевского монастыря;
историю древнего Чертолья и языческих капищ;
о том, кто такие «Узники реки»;
загадку смерти Н. В. Гоголя;
какая мистическая связь была между Н. В. Гоголем и М. А. Булгаковым;
тайну Патриарших прудов и историю о связи этих мест с легендарным романом «Мастер и Маргарита»;
шокирующие секреты Меншиковой башни и многое–многое другое!
В продолжение костюмированной экскурсии по мистической Москве мы посетим и увидим:
зону, где регулярно появляются призраки мецената и благотворителя Саввы Морозова, скряги генерал–майора Кусовникова и злобной помещицы Салтычихи, жестоко убившей несколько десятков подвластных ей крепостных крестьян;
участок дороги, по которому, по слухам, до сих пор ездит фантом автомобиля Берии;
основное место обитания плазмоидов — «шарообразных объектов, которые время от времени проявляются на самых обычных фотографиях»;
сакральные места столицы, дарующие силу и благополучие, способствующие исполнению желаний;
проклятый перекрёсток;
самый мистический московский театр;
самые зловещие уголки легендарной Хитровки и многое другое!
Важная информация:
В ходе нашей экскурсии мы сделаем остановку на берегу одного из самых известных московских прудов и устроим там самый настоящий шабаш с проведением мистических обрядов!
Для проведения мистических обрядов будут использованы звуковые петарды и бенгальские огни! Также всех экскурсантов ждёт авторский фокус с горящим кошельком от самого графа Сен–Жермена!
Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги русскоговорящего экскурсовода
Транспорт
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Завершение: СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Регистрация на экскурсию заканчивается заранее.
Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 182 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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У
Урвачева Ольга
18 сен 2022
Экскурсия интересная, но развлекательного свойства. Смесь шуток "графа", городских легенд и исторических фактов."Сен-Жермен" был очень хорош). Но 4 часа - это долго, не все выдерживают до конца. Можно немного сократить, тем более когда автобус крутиться по одному району, где можно дойти пешком.
Н
Наталья Васильевна Чемакина
18 сен 2022
Огромное впечатление произвела экскурсия. Экскурсовод эрудирован, артистичен. Москва незабываема и таинственна. Вопщем стОят друг друга. Если вы любознательны и ищете новых впечатлений, вам сюда!!!
В
Валерия Сафина
18 сен 2022
Экскурсия превзошла ожидания,было очень атмосферно, на самом деле гид и сделал экскурсию более интересной и театральной. Сопровождение иногда «эпичной» музыки тоже было очень эффектно и забавно. В завершение программы были бенгальские огни и небольшой салют или феерверк,не знаю что правильней,но это было очень мило.
О
Ольга Гвоздева
18 сен 2022
Были на экскурсии 16сент. 2022. Экскурсия замечательная! Остались под незабываемым впечатлением! Загадочный граф Сен-Жермен- так интересно вовлекает вас в действие под названием,,Мистико - историко. '' Это и театр, и необыкновенно интересный рассказ! Здесь есть место и повествованию и юмору! А какой у Сен - Жермена необыкновенно обвораживающий и таинственный голос!!! Это просто невероятно!!! И очень талантливо!!! Посетите эту экскурсию! Не пожалеете!
В
Вайсерман Ольга
16 сен 2022
Понравился гид. Экскурсия организована отлично. Все очень интересно и захватыающе.
G
Gleb Metel
14 сен 2022
Отличная экскурсия, очень атмосферно, мероприятие идёт в копилку приятных воспоминаний!
Э
Эльвира Неронова
13 сен 2022
Интересные факты были услышаны, манера "вещания" экскурсовода необычная, но… Очень много пришлось ходить (для тех, кто думает, что это автобусный тур". И большой минус: ездили в день города, экскурсовод заверил, что увидим салют, будет остановка, но увы и ах, он об этом забыл, разочарована, приезжали в Москву специально на день города(((
Н
Наталья Р
13 сен 2022
Были на экскурсии с ребенком 10 лет. Понравилось все. Отличная экскурсия. ШИКАРНЫЙ ЭКСКУРСОВОД. Спасибо большое за такую организацию досуга.
О
Ольга Карпушкина
12 сен 2022
Спасибо большое за экскурсию, актёр молодец, только не понятно почему о истории российской столицы рассказывает лицо совсем не русской национальности (имею ввиду непонятного сен-Жермена)
М
Михаил Сенцов
10 сен 2022
Все норм, граф юморист
Ю
Юлия Метропольская
10 сен 2022
Экскурсия однозначно стоящая и интересная. Граф в своей роли замечательный. Было интересно слушать. Кто то пишет в комментариях, что мистики не было. Вы планировали что из за угла вас будут встречать привидения?) Сами уголки города пропитаны этой таинственностью. Разбудите свое воображение и окунитесь на некоторое время в историю)
G
Gavrilov
10 сен 2022
Нормально. Чуть бы время сдвинуть, например с 19-00 до23-00
А
Александра Апанович
8 сен 2022
Отменили за час
И
Ирина Матвеюк
7 сен 2022
Всё понравилось! Очень познавательно,посетили много интересных мест. Ночная Москва ослепительна!
К
Ксюша Писарева
5 сен 2022
Экскурсия понравилась, за 4 часа успели объехать много разных мест и погулять в некоторых из них. Особенно запомнились таинственные вечерние Патриаршие пруды и обряд гадания. Интерактивность программы добавляет особого шарма всему мероприятию. Отдельно хотелось бы поблагодарить гида, знаток своего дела, харизматичный мужчина и безусловно интересный рассказчик! Вердикт - атмосферно, эмоционально и познавательно. Единственное что немного огорчило- пробки, духота в автобусе и грязные окна.