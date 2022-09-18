Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом

Москва хранит множество тайн и загадок

4.7
182 отзыва
Москва хранит множество тайн и загадок, и наша экскурсия откроет вам самые увлекательные истории из потусторонней жизни города. Вашим проводником станет граф Сен-Жермен — алхимик и оккультист, знакомый с мистикой не понаслышке.

Театрализованная автобусная экскурсия — прекрасный способ погрузиться в атмосферу таинственных историй о призраках и фантомах.

На экскурсии вы узнаете: о проклятии игумений Алексеевского монастыря, какие секреты скрывает Меншикова башня, где регулярно гуляет призрак Саввы Морозова и другие тайны.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
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Что вас ожидает 🤩

  • У храма Христа Спасителя — в районе, получившем пугающее название — «Чертолье»
  • На Гоголевском и Тверском бульварах
  • На Спиридоновке и у Сухаревской башни
  • На Патриарших, Чистых и Останкинских прудах
  • На Большой Садовой, 10, где расположилась всем известная «нехорошая» квартира из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»
  • На Проклятом перекрёстке и Хитровке
  • На Ивановской горке и у Церкви Всех Святых на Кулишках
  • На Васильевском спуске и Лобном месте
  • У «Дома на набережной» и на Пречистенке
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кто же такой граф Сен-Жермен?
В жизни… Москвовед, российский актёр театра и кино, телеведущий ВГТРК и радиоведущий на «Говорит Москва», выпускник и ныне преподаватель актёрского мастерства в театральном институте имени Б. Щукина, профессиональный экскурсовод. В продолжение экскурсии… Загадочный граф Сен–Жермен — одна из самых таинственных личностей во Франции в XVIII веке, путешественник, алхимик и оккультист.

В ходе театрализованной автобусной экскурсии из рассказа графа Сен–Жермена Вы узнаете:

  • леденящую душу легенду о проклятии игумений Алексеевского монастыря;
  • историю древнего Чертолья и языческих капищ;
  • о том, кто такие «Узники реки»;
  • загадку смерти Н. В. Гоголя;
  • какая мистическая связь была между Н. В. Гоголем и М. А. Булгаковым;
  • тайну Патриарших прудов и историю о связи этих мест с легендарным романом «Мастер и Маргарита»;
  • шокирующие секреты Меншиковой башни и многое–многое другое!

В продолжение костюмированной экскурсии по мистической Москве мы посетим и увидим:

  • зону, где регулярно появляются призраки мецената и благотворителя Саввы Морозова, скряги генерал–майора Кусовникова и злобной помещицы Салтычихи, жестоко убившей несколько десятков подвластных ей крепостных крестьян;
  • участок дороги, по которому, по слухам, до сих пор ездит фантом автомобиля Берии;
  • основное место обитания плазмоидов — «шарообразных объектов, которые время от времени проявляются на самых обычных фотографиях»;
  • сакральные места столицы, дарующие силу и благополучие, способствующие исполнению желаний;
  • проклятый перекрёсток;
  • самый мистический московский театр;
  • самые зловещие уголки легендарной Хитровки и многое другое!

Важная информация:

В ходе нашей экскурсии мы сделаем остановку на берегу одного из самых известных московских прудов и устроим там самый настоящий шабаш с проведением мистических обрядов!
Для проведения мистических обрядов будут использованы звуковые петарды и бенгальские огни! Также всех экскурсантов ждёт авторский фокус с горящим кошельком от самого графа Сен–Жермена!

Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Завершение: СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Регистрация на экскурсию заканчивается заранее.
  • Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 182 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
147
4
10
3
17
2
5
1
3
У
18 сен 2022
Экскурсия интересная, но развлекательного свойства. Смесь шуток "графа", городских легенд и исторических фактов."Сен-Жермен" был очень хорош). Но 4 часа - это долго, не все выдерживают до конца. Можно немного сократить, тем более когда автобус крутиться по одному району, где можно дойти пешком.
Н
18 сен 2022
Огромное впечатление произвела экскурсия. Экскурсовод эрудирован, артистичен. Москва незабываема и таинственна. Вопщем стОят друг друга.
Если вы любознательны и ищете новых впечатлений, вам сюда!!!
В
18 сен 2022
Экскурсия превзошла ожидания,было очень атмосферно, на самом деле гид и сделал экскурсию более интересной и театральной. Сопровождение иногда «эпичной» музыки тоже было очень эффектно и забавно. В завершение программы были бенгальские огни и небольшой салют или феерверк,не знаю что правильней,но это было очень мило.
О
18 сен 2022
Были на экскурсии 16сент. 2022. Экскурсия замечательная! Остались под незабываемым впечатлением! Загадочный граф Сен-Жермен- так интересно вовлекает вас в действие под названием,,Мистико - историко. '' Это и театр, и необыкновенно интересный рассказ! Здесь есть место и повествованию и юмору! А какой у Сен - Жермена необыкновенно обвораживающий и таинственный голос!!! Это просто невероятно!!! И очень талантливо!!! Посетите эту экскурсию! Не пожалеете!
В
16 сен 2022
Понравился гид. Экскурсия организована отлично. Все очень интересно и захватыающе.
G
14 сен 2022
Отличная экскурсия, очень атмосферно, мероприятие идёт в копилку приятных воспоминаний!
Э
13 сен 2022
Интересные факты были услышаны, манера "вещания" экскурсовода необычная, но… Очень много пришлось ходить (для тех, кто думает, что это автобусный тур". И большой минус: ездили в день города, экскурсовод заверил, что увидим салют, будет остановка, но увы и ах, он об этом забыл, разочарована, приезжали в Москву специально на день города(((
Н
13 сен 2022
Были на экскурсии с ребенком 10 лет. Понравилось все. Отличная экскурсия. ШИКАРНЫЙ ЭКСКУРСОВОД. Спасибо большое за такую организацию досуга.
О
12 сен 2022
Спасибо большое за экскурсию, актёр молодец, только не понятно почему о истории российской столицы рассказывает лицо совсем не русской национальности (имею ввиду непонятного сен-Жермена)
М
10 сен 2022
Все норм, граф юморист
Ю
10 сен 2022
Экскурсия однозначно стоящая и интересная. Граф в своей роли замечательный. Было интересно слушать. Кто то пишет в комментариях, что мистики не было. Вы планировали что из за угла вас будут встречать привидения?) Сами уголки города пропитаны этой таинственностью. Разбудите свое воображение и окунитесь на некоторое время в историю)
G
10 сен 2022
Нормально. Чуть бы время сдвинуть, например с 19-00 до23-00
А
8 сен 2022
Отменили за час
И
7 сен 2022
Всё понравилось! Очень познавательно,посетили много интересных мест. Ночная Москва ослепительна!
К
5 сен 2022
Экскурсия понравилась, за 4 часа успели объехать много разных мест и погулять в некоторых из них. Особенно запомнились таинственные вечерние Патриаршие пруды и обряд гадания. Интерактивность программы добавляет особого шарма всему мероприятию. Отдельно хотелось бы поблагодарить гида, знаток своего дела, харизматичный мужчина и безусловно интересный рассказчик! Вердикт - атмосферно, эмоционально и познавательно.
Единственное что немного огорчило- пробки, духота в автобусе и грязные окна.
Ещё 167 отзывов

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