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открытый. Мы с ним на одной волне. Но чтобы его прочувствовать и услышать его голос, порой хочется замедлиться, присмотреться и оглянуться вокруг. С радостью вам в этом помогу. Поделюсь историями и событиями из сферы спорта, литературы и театральной жизни. Умение удивлять у меня есть — от вас жду желание удивляться. Нас ждёт прекрасный тандем!