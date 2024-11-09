Любите историю, спорт и необычные экскурсии? Тогда приглашаю вместе погулять по уютному Петровскому парку, где зародилось спортивное движение «Динамо». Вы увидите сохранившиеся барельефы, исторические детали и оригинальную западную стену стадиона. А также услышите о Всесоюзной спартакиаде, первых комментаторах и футбольных матчах страны.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- современное многофункциональное здание ВТБ «Арена»
- сохранившиеся исторические детали и оригинальную западную стену стадиона
- памятник лучшему голкиперу 20 века Льву Яшину
- уникальные исторические барельефы работы Сергея Меркурова
- современные площадки для занятий спортом
Вы узнаете:
- какие архитекторы создали проект стадиона «Динамо»
- как он выглядел в разные исторические эпохи
- сколько раз стадион перестраивали и какие новинки здесь использовались
- когда открылась станция метро «Динамо»
- что происходило на арене во время Великой Отечественной войны
- кто был первым комментатором футбольных матчей
- почему Лев Яшин считается лучшим голкипером мира и в чём его уникальность
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Москве
Меня зовут Оксана, я родилась в Москве. Филолог по образованию, спортивная и позитивно настроенная горожанка. А также выпускница Школы гида «Москвы глазами инженера». Очень люблю свой город: динамичный, яркий иЗадать вопрос
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