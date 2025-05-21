читать дальше вокруг Кремля, полюбуемся Большим театром и парком «Зарядье». Я расскажу о Кремле и его башнях. Затем, мимо храма Христа Спасителя, поедем на главную смотровую площадку Москвы — Воробьевы горы. Там с высоты птичьего полета перед нами откроются виды на всю Москву.



Затем мы проедем мимо парка Победы и посетим одну из Сталинских высоток — гостиницу «Украина» и зайдем внутрь: внутри представлена уникальная диорама Кремля.



Последней точкой нашего маршрута станет смотровая площадка напротив Москва-Сити, откуда можно сделать красивые фотографии.

Я встречу вас у вашего отеля или дома, и на комфортабельном автомобиле мы проедем в центр.По пути я, аккредитованный гид-историк, буду рассказывать об истории Москвы и ее достопримечательностях. Мы объедем