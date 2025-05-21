Я встречу вас у вашего отеля или дома, и на комфортабельном автомобиле мы проедем в центр.
По пути я, аккредитованный гид-историк, буду рассказывать об истории Москвы и ее достопримечательностях. Мы объедем
Описание экскурсииНачало маршрута к центру Москвы Встречу вас у вашего отеля или дома, где вы живете. Также возможна встреча в аэропорту или у вокзала. В моем комфортабельном автомобиле Chery Tiggo 8 pro max с панорамной крышей и возможным третьим рядом сидений вам будет тепло зимой и прохладно летом. Для большой компании мы можем заказать минивэн или микроавтобус Мы отправимся в центр Москвы, проедем по бульварам, посмотрим на Кремль со всех сторон, проедем мимо Государственной Думы, Большого театра, здания ФСБ на Лубянке, Администрации президента, спустимся к Москве-реке и проедем по набережной вдоль кремлевских стен. Первая наша остановка - парковка парка Зарядье. Здесь выход на 1 час на Красную площадь. Мы дойдем до Вечного огня, я вам расскажу об истории Кремля, бросим монетку у нулевого километра, пройдем по Охотному ряду, пересечем ГУМ и зайдем сфотографироваться на парящий мост. Смотровая и сталинская высотка На Воробьевых горах мы припаркуем машину и прогуляемся до смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на всю Москву! Я расскажу о всех объектах, видимых с площадки. Если есть желание, вы можете прокатиться в кабинках над Москвой-рекой. Посетите одну из Сталинских высоток — гостиницу «Украина» (ныне Radisson). Восхититесь архитектурными формами сталинского ампира, зайдете внутрь и осмотрите диораму Кремля с рассказом аудиогида о ее истории. Современные небоскребы Москва-Сити — знаменитейший район небоскребов. Осмотрим их со смотровой площадки, откуда можно сделать потрясающие фото. При желании можно подняться и на смотровую площадку на 83-м этаже. На этом наша экскурсия заканчивается. Мы вернемся в отель или к вам домой на автомобиле. Также при желании могу отвезти вас в центр по любому адресу. Также возможны дополнения и изменения в маршруте по вашему желанию. В стоимость экскурсии включена работа гида на три часа (от старта до финиша). Возможны изменения в маршруте в связи с загруженностью дорог. Дополнительный час работы оплачивается из расчета 4000р/час. Важная информация:
- В автомобиле запрещено курить и распивать спиртные напитки.
- Если едут дети до 12 лет, предупредите гида заранее.
17 фев 2025
Всё замечательно, отдельная экскурсия лучше чем в автобусе. Можно свободно отклонятся от намеченого курса, так как хочет клиент. Увидела много и сразу по разным дарогам. Спасибо большое, гид Юлия объяснила всё понятно, на понятном языке. Спасибо большое Юлия.
