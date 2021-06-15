Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил

Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев

5
1 отзыв
Приглашаю вас в парк «Патриот» — место, где берегут славную историю России и память поколений.

Это авто-экскурсия, поэтому мы успеем изучить все интересные вам части комплекса.

Вы осмотрите военную технику, посетите музеи и партизанскую деревню, сможете пострелять из боевого оружия, оцените симуляторы.

И конечно, увидите снаружи и внутри знаменитый железный храм.
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил

Что вас ожидает

Экскурсия по вашим интересам

Парк «Патриот» занимает 5, 5 гектаров, а тематика и развлечения настолько разнообразны, что экскурсия понравится всем. Еще до встречи мы обсудим ваши предпочтения и возраст участников, чтобы составить точный план посещения объектов. В рассказах я также ориентируюсь на интересные вам темы: мы поговорим о создании парка и его целях, об оружии и военной технике, об истории страны и ее славных именах.

Лучшие локации парка «Патриот»

В «Партизанской деревне» вы увидите землянки и полевую кухню, зайдете в ароматную пекарню. Побываете на выставке военной техники, где по желанию опробуете симуляторы автомобилей и танков. На ХозДворе покормите животных — возьмите с собой морковку или другие лакомства.

Конечно, вас ждут два ключевых места комплекса. Вы пройдете 1418 шагов «Дороги памяти», где увидите галерею с миллионами фотографий участников Великой Отечественной войны. И посетите Главный храм Вооруженных сил РФ. Мы поговорим о строительстве этого монументального здания из металла, и рассмотрим мозаики.

Кроме того, дополнительно по вы сможете посоревноваться в страйкболе, фаертаге и лазертаге в Центре военно-тактических игр. Посетить многофункциональный огневой центр и тир с разными видами стрелкового оружия. И даже покататься на лошадях и на коньках.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном автомобиле Mercedes C200
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 8 человек) на микроавтобусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсию можно продлить за дополнительную плату

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из любой точки Москвы и обратно, передвижение внутри паркового комплекса на автомобиле и сопровождение в павильонах и выставочных залах
  • Дополнительные расходы: входные билеты, по желанию развлечения (тир, симуляторы и т. д), мастер-классы, конная прогулка, каток и питание
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности, интересно расскажу о любой теме.
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1 реальный отзыв

Г
15 июня 2021
Экскурсия нам очень понравилась! Владимир - грамотный, профессиональный гид и очень приятный человек! Комплекс настолько огромен, что без гида мы бы не справились!

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