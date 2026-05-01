Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Парк «Патриот» занимает 5,5 гектаров, а тематика и развлечения разнообразны. Еще до встречи мы обсудим ваши предпочтения и возраст участников, чтобы составить точный план посещения объектов.
Лучшие локации парка «Патриот»
В Партизанской деревне вы увидите землянки и полевую кухню, зайдёте в ароматную пекарню. Побываете на выставке военной техники, где по желанию опробуете симуляторы автомобилей и танков. На ХозДворе покормите животных — возьмите с собой морковку или другие лакомства.
Конечно, вас ждут два ключевых места комплекса. Вы пройдете 1418 шагов «Дороги памяти», где увидите галерею с миллионами фотографий участников Великой Отечественной войны. И посетите Главный храм Вооруженных сил РФ.
Кроме того, дополнительно вы сможете посоревноваться в страйкболе, фаертаге и лазертаге в Центре военно-тактических игр. Посетить многофункциональный огневой центр и тир с разными видами стрелкового оружия. И даже покататься на лошадях и на коньках.
Организационные детали
Перемещаться будем на комфортном автомобиле Mercedes C200
Поездку можно организовать и для большего количества участников (до 8 человек) на микроавтобусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Программу можно продлить за дополнительную плату
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер из любой точки Москвы и обратно, передвижение внутри паркового комплекса на автомобиле и сопровождение в павильонах и выставочных залах
Дополнительно оплачиваются: входные билеты, официальные экскурсии с местными гидами в музеях и храме (стоимость уточняйте), а также по желанию развлечения (тир, симуляторы и др.), мастер-классы, конная прогулка, каток и питание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 112 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Очень интересная, познавательная экскурсия с образцовым гидом Владимиром! Однозначно рекомендую!
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Т
Татьяна
Владимир находка для туриста! Много знающий в самых разных сферах, тактичный, уравновешенный человек! Профессионал с масштабным багажом знаний! Комфортабельный автомобиль, Владимир -аккуратный водитель, все понравилось, много узнали, если приедем еще то обязательно будем планировать поездки по историческим местам только с ним!
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Елена
Экскурсия очень понравилась. Владимир очень эрудированный экскурсовод. Для меня самое важное, что он увлек 14- летнего внука своими расказами о военной технике. Экскурсия по музею 1418 потрясла, нашли фоторграфию деда моего мужа, участника ВОВ, зажгли памятную свечу. Огромное спасибо за эту экскурсию. И экскурсию и экскурсовода очень рекомендую.
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Екатерина
супер-поездка, супер-экскурсия, супер-организация. Огромное спасибо Владимиру! Очень ценно, когда встречаешь таких людей - влюбленных в жизнь, в страну, в свою культуру и историю
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Т
Топала
Поездка в Парк Патриот очень нас впечатлила и тронула. Сопровождающий нас экскурсовод Владимир очень подробно и грамотно раскрыл тематику экскурсии, внимательно и доброжелательно отвечал на вопросы. Очень благодарны Владимиру.
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Е
Елена
Прекрасная поездка, содержательная. Владимиру огромное спасибо, все четко, грамотно, пунктуально. Всем рекомендую.
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