Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Приглашаю вас в парк «Патриот» — место, где берегут славную историю России и память поколений. Вы осмотрите военную технику, посетите музеи и партизанскую деревню, сможете пострелять из боевого оружия, оцените симуляторы. И конечно, увидите снаружи и внутри знаменитый железный храм.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поездка по вашим интересам

Парк «Патриот» занимает 5,5 гектаров, а тематика и развлечения разнообразны. Еще до встречи мы обсудим ваши предпочтения и возраст участников, чтобы составить точный план посещения объектов.

Лучшие локации парка «Патриот»

В Партизанской деревне вы увидите землянки и полевую кухню, зайдёте в ароматную пекарню. Побываете на выставке военной техники, где по желанию опробуете симуляторы автомобилей и танков. На ХозДворе покормите животных — возьмите с собой морковку или другие лакомства.

Конечно, вас ждут два ключевых места комплекса. Вы пройдете 1418 шагов «Дороги памяти», где увидите галерею с миллионами фотографий участников Великой Отечественной войны. И посетите Главный храм Вооруженных сил РФ.

Кроме того, дополнительно вы сможете посоревноваться в страйкболе, фаертаге и лазертаге в Центре военно-тактических игр. Посетить многофункциональный огневой центр и тир с разными видами стрелкового оружия. И даже покататься на лошадях и на коньках.

Организационные детали

Перемещаться будем на комфортном автомобиле Mercedes C200

Поездку можно организовать и для большего количества участников (до 8 человек) на микроавтобусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Программу можно продлить за дополнительную плату

Что входит в стоимость, а что — нет