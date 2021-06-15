Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Экскурсия по вашим интересам

Парк «Патриот» занимает 5, 5 гектаров, а тематика и развлечения настолько разнообразны, что экскурсия понравится всем. Еще до встречи мы обсудим ваши предпочтения и возраст участников, чтобы составить точный план посещения объектов. В рассказах я также ориентируюсь на интересные вам темы: мы поговорим о создании парка и его целях, об оружии и военной технике, об истории страны и ее славных именах.

Лучшие локации парка «Патриот»

В «Партизанской деревне» вы увидите землянки и полевую кухню, зайдете в ароматную пекарню. Побываете на выставке военной техники, где по желанию опробуете симуляторы автомобилей и танков. На ХозДворе покормите животных — возьмите с собой морковку или другие лакомства.

Конечно, вас ждут два ключевых места комплекса. Вы пройдете 1418 шагов «Дороги памяти», где увидите галерею с миллионами фотографий участников Великой Отечественной войны. И посетите Главный храм Вооруженных сил РФ. Мы поговорим о строительстве этого монументального здания из металла, и рассмотрим мозаики.

Кроме того, дополнительно по вы сможете посоревноваться в страйкболе, фаертаге и лазертаге в Центре военно-тактических игр. Посетить многофункциональный огневой центр и тир с разными видами стрелкового оружия. И даже покататься на лошадях и на коньках.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном автомобиле Mercedes C200

Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 8 человек) на микроавтобусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Экскурсию можно продлить за дополнительную плату

Что входит в стоимость, а что — нет