Суздаль монастырский

Индивидуальная экскурсия в Москве
Суздаль можно справедливо назвать столицей русского православия.

Когда-то в нем находилось 15 действующей монастырей! В центре нашей индивидуальной программы — три монастыря: Покровский, Спасский и Васильевский.

Мы приглашаем вас познакомиться с духовной историей Суздаля, услышать легенды и полюбоваться архитектурой.
Суздаль монастырский
Суздаль монастырский
Суздаль монастырский
Суздаль монастырский
Суздаль монастырский
Суздаль монастырский
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Группа от 16 до 30 человек8 313 ₽
Группа от 6 до 15 человек7 250 ₽
Группа от 1 до 5 человек6 125 ₽
Группа от 31 до 45 человек9 438 ₽

Что вас ожидает:

  • Покровский монастырь
  • Спасский монастырь
  • Васильевский монастырь

Описание

Православный Суздаль Суздаль невероятно богат святыми местами: церкви, монастыри, храмы. Город можно справедливо считать столицей русского православия! В XVIII веке в маленьком Суздале располагалось пятнадцать действующих монастырей. Сегодня их сохранилось всего пять. У нас будет возможность посетить три из них. За три часа экскурсии мы погрузимся в историю Покровского, Спасского и Васильевского монастырей. Насладимся рукотворным колокольным звоном и узнаем легенды, окутавшие суздальские обители.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в Спасо-Евфимиев монастырь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Завершение: Улица Ленина, 133, Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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