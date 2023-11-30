Суздаль можно справедливо назвать столицей русского православия.
Когда-то в нем находилось 15 действующей монастырей! В центре нашей индивидуальной программы — три монастыря: Покровский, Спасский и Васильевский.
Мы приглашаем вас познакомиться с духовной историей Суздаля, услышать легенды и полюбоваться архитектурой.
Когда-то в нем находилось 15 действующей монастырей! В центре нашей индивидуальной программы — три монастыря: Покровский, Спасский и Васильевский.
Мы приглашаем вас познакомиться с духовной историей Суздаля, услышать легенды и полюбоваться архитектурой.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Группа от 16 до 30 человек
|8 313 ₽
|Группа от 6 до 15 человек
|7 250 ₽
|Группа от 1 до 5 человек
|6 125 ₽
|Группа от 31 до 45 человек
|9 438 ₽
Что вас ожидает:
- Покровский монастырь
- Спасский монастырь
- Васильевский монастырь
Описание
Православный Суздаль Суздаль невероятно богат святыми местами: церкви, монастыри, храмы. Город можно справедливо считать столицей русского православия! В XVIII веке в маленьком Суздале располагалось пятнадцать действующих монастырей. Сегодня их сохранилось всего пять. У нас будет возможность посетить три из них. За три часа экскурсии мы погрузимся в историю Покровского, Спасского и Васильевского монастырей. Насладимся рукотворным колокольным звоном и узнаем легенды, окутавшие суздальские обители.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты в Спасо-Евфимиев монастырь
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Торговая площадь, 2А, СуздальЗавершение: Улица Ленина, 133, Суздаль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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