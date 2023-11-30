Суздаль можно справедливо назвать столицей русского православия. Когда-то в нем находилось 15 действующей монастырей! В центре нашей индивидуальной программы — три монастыря: Покровский, Спасский и Васильевский. Мы приглашаем вас познакомиться с духовной историей Суздаля, услышать легенды и полюбоваться архитектурой.

Описание

Православный Суздаль Суздаль невероятно богат святыми местами: церкви, монастыри, храмы. Город можно справедливо считать столицей русского православия! В XVIII веке в маленьком Суздале располагалось пятнадцать действующих монастырей. Сегодня их сохранилось всего пять. У нас будет возможность посетить три из них. За три часа экскурсии мы погрузимся в историю Покровского, Спасского и Васильевского монастырей. Насладимся рукотворным колокольным звоном и узнаем легенды, окутавшие суздальские обители.