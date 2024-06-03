Путешествие по Золотому кольцу из Москвы

Найдено 19 экскурсий в категории «Золотое кольцо» в Москве, цены от 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Святыни Сергиева Посада
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
94 отзыва
Святыни Сергиева Посада
Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская
Расписание: суббота в 9:00
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
3 700 за человека
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Суздаль: погружение в тысячелетнюю историю
Исследуйте средневековый Суздаль, насладитесь его архитектурой и узнайте уникальные истории, которые оживят прошлое
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 900 за человека
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
36 отзывов
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
Начало: СТ.М. Партизанская
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 07:30
11 июля в 07:30
3 290 за человека
Легенды древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Легенды древнего Владимира
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.
Тысячелетний Ярославль: обзорная экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
42 отзыва
Тысячелетний Ярославль: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, насладитесь уникальной архитектурой и узнайте легенды старинного города
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 750 за человека
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
33 отзыва
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:00
12 июля в 09:00
3 250 за человека
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700 за всё до 4 чел.
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
14 отзывов
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
14001 260 за человека
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Боголюбово: преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Боголюбово: преданья старины глубокой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500 за человека
Пешеходная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500 за человека
Суздаль монастырский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Суздаль монастырский
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 563 за всё до 5 чел.
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
🚗 На машине
Мини-группа
51 минута
12 отзывов
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад
Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 450 за человека
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590 за всё до 3 чел.
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
14 июня в 08:40
21 июня в 08:40
7 000 за человека
Сергиев Посад - «Сергиевская кухмистерская»
Групповая
10 часов
Сергиев Посад - «Сергиевская кухмистерская»
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 150 за человека
Владимир - Боголюбово
Групповая
14 часов
Владимир - Боголюбово
Расписание: Суббота в 7:45
3 290 за человека
Суздаль
Групповая
15 часов
Суздаль
Расписание: Суббота в 7:15
3 970 за человека
Ростов Великий «Град летописный»
Групповая
14 часов
Ростов Великий «Град летописный»
Расписание: Суббота в 07:45
3 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
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    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Святыни Сергиева Посада
    Экскурсия просто замечательная, я в восторге! Экскурсовод Сергей очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Во время экскурсии побывали в
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    г. Радонеж, в Покровском Хотькове монастыре, в Троице-Сергиевой Лавре и в Черниговском Гефсиманском ските. В ските очень целебная вода, я несколько лет лечила дерматит на руках, после омовения рук, в святом источнике, руки полностью очистились в этот же день! Очень рекомендую данную экскурсию в познавательном и лечебном смысле!

  • Н
    Назарова
    22 мая 2024
    «Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
    Замечательно все организовано. Понятно подробно где место встречи. Замечательные гиды. Только в самом Владимире у гида не было микрофона и по этой причине не было слышно о чем рассказывает если стоишь не близко
  • А
    Анжелика
    20 мая 2024
    «Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
    Все понравилось! Восторг
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    «Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
    Всё замечательно. Единственное пожелание меньше своболного времени в Звенигороде ( было 2 часа), а в Новом Иерусалиме ппактически не было
  • В
    Валерий
    14 мая 2024
    Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
    Гид Светлана провела для нас очень интересную обзорную экскурсию по Суздалю. Ответила на все наши вопросы. Очень интересно. Рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Святыни Сергиева Посада
    Очень содержательная, душевная и "уютная" экскурсия. Очень рады, что именно так провели праздничный день. Организация экскурсии хорошая, рекомендую.
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    «Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
    По порядку -1. место в автобусе было назначено по умолчанию, уточнила что оказывается можно было выбирать на этапе бронирования тура,
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    но к сожалению такой опции не увидела. 2. Автобус был отличный, новый, комфортабельный, чистый, с большими чистыми окнами, с возможностью зарядить телефон для каждого путешественника; 3. Гид в автобусе много и интересно рассказывал по дороге во Владимир; 4 санитарные остановки бвли продуманы и по времени достаточно большие; 5. Экскурсовод во Владимире, Елена, возможно и обладает знаниями, но совершенно не обладает ораторским искусством. Говорила быстро и невнятно. Если не стоять рядом и не ловить артикуляцию, то слушать сложно. Обычно такие гиды весьма успешно используют аудиоустройства с наушниками. Понятно, что невозможно требовать актерского мастерства от историков и искусствоведов, да и не нужно. Нам интересны их знания. Оснастите оборудованием и гости будут свободно осматривать достопримечательности и слушать рассказ, а не стоять привязанными. Это кстати будет удобным (и уважительным) для окружающих. 6. Общее впечатление хорошее. Спасибо

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    «Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
    Организация трансфера туда и обратно - отличная. Экскурсионное сопровождение - на 4. Собственно его и не хватало. Я уже не впервые на экскурсии по этому маршруту, хотела показать маме. Экскурсовод, очевидно, знающая и грамотная, могла бы рассказать значительно больше и детальнее.
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Град летописный - поездка в Ростов Великий
    Высокий уровень профессионализма экскурсовода Надежды Александровны

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Золотое кольцо»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Святыни Сергиева Посада
  2. Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
  3. «Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
  4. Легенды древнего Владимира
  5. Тысячелетний Ярославль: обзорная экскурсия в мини-группе
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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