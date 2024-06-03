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но к сожалению такой опции не увидела. 2. Автобус был отличный, новый, комфортабельный, чистый, с большими чистыми окнами, с возможностью зарядить телефон для каждого путешественника; 3. Гид в автобусе много и интересно рассказывал по дороге во Владимир; 4 санитарные остановки бвли продуманы и по времени достаточно большие; 5. Экскурсовод во Владимире, Елена, возможно и обладает знаниями, но совершенно не обладает ораторским искусством. Говорила быстро и невнятно. Если не стоять рядом и не ловить артикуляцию, то слушать сложно. Обычно такие гиды весьма успешно используют аудиоустройства с наушниками. Понятно, что невозможно требовать актерского мастерства от историков и искусствоведов, да и не нужно. Нам интересны их знания. Оснастите оборудованием и гости будут свободно осматривать достопримечательности и слушать рассказ, а не стоять привязанными. Это кстати будет удобным (и уважительным) для окружающих. 6. Общее впечатление хорошее. Спасибо