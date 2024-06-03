1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Святыни Сергиева Посада
Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская
Расписание: суббота в 9:00
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: погружение в тысячелетнюю историю
Исследуйте средневековый Суздаль, насладитесь его архитектурой и узнайте уникальные истории, которые оживят прошлое
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Групповая
14 часов
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
Начало: СТ.М. Партизанская
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 07:30
11 июля в 07:30
3 290₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды древнего Владимира
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Тысячелетний Ярославль: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, насладитесь уникальной архитектурой и узнайте легенды старинного города
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 750₽ за человека
Групповая
10 часов
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:00
12 июля в 09:00
3 250₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
14001 260₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Боголюбово: преданья старины глубокой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль монастырский
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 563₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
51 минута
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад
Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
14 июня в 08:40
21 июня в 08:40
7 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 150₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Суббота в 7:45
3 290₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Суббота в 7:15
3 970₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Суббота в 07:45
3 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 июня 20242 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия просто замечательная, я в восторге! Экскурсовод Сергей очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Во время экскурсии побывали в
- ННазарова22 мая 2024Замечательно все организовано. Понятно подробно где место встречи. Замечательные гиды. Только в самом Владимире у гида не было микрофона и по этой причине не было слышно о чем рассказывает если стоишь не близко
- ААнжелика20 мая 2024Все понравилось! Восторг
- ССветлана20 мая 2024Всё замечательно. Единственное пожелание меньше своболного времени в Звенигороде ( было 2 часа), а в Новом Иерусалиме ппактически не было
- ВВалерий14 мая 2024Гид Светлана провела для нас очень интересную обзорную экскурсию по Суздалю. Ответила на все наши вопросы. Очень интересно. Рекомендуем.
- ННаталья13 мая 2024Очень содержательная, душевная и "уютная" экскурсия. Очень рады, что именно так провели праздничный день. Организация экскурсии хорошая, рекомендую.
- ВВероника13 мая 2024По порядку -1. место в автобусе было назначено по умолчанию, уточнила что оказывается можно было выбирать на этапе бронирования тура,
- ИИрина11 мая 2024Организация трансфера туда и обратно - отличная. Экскурсионное сопровождение - на 4. Собственно его и не хватало. Я уже не впервые на экскурсии по этому маршруту, хотела показать маме. Экскурсовод, очевидно, знающая и грамотная, могла бы рассказать значительно больше и детальнее.
- ММарина11 мая 2024Град летописный - поездка в Ростов ВеликийВысокий уровень профессионализма экскурсовода Надежды Александровны
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Золотое кольцо»
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