По популярности

🚶 Пешая Групповая 2 часа 107 отзывов Литературное Переделкино Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних Начало: У Дома творчества в Переделкино 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково Начало: Село Быково, Владимирский храм от 4900 4 410 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича 7 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 18 отзывов Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка) 7 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 37 отзывов Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва» Недаром помнит вся Россия про день Бородина Начало: У входа в музей 5 335 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения Начало: У метро Славянский бульвар 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Переделкино и «шестидесятники» Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка Начало: У Дома Творчества «Переделкино» 7 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 43 отзыва Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны Начало: В районе м. Парк Победы 2 740 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 59 отзывов Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев 13 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 69 отзывов Были и легенды Переделкино Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Индивидуальная экскурсия в Новый Иерусалим: от патриарха Никона до наших дней Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места Начало: город Истра, Советская улица 9 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Уютное Переделкино Перенестись в мир писателей 20 века в легендарном дачном поселке Начало: На ж/д станции Переделкино 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов На поле Бородинском Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии Начало: В одной из локаций Бородинского поля 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники) 8 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Велопрогулка по идиллическому Зеленограду Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 580 отзывов Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти» Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1 Расписание: Суббота 11:30 утра 2 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Переделкино: по улочкам городка писателей Начало: Дом творчества «Переделкино». Ул Погодина д 4 Расписание: По согласованию 7 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 94 отзыва Святыни Сергиева Посада Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская Расписание: суббота в 9:00 3 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 4 отзыва Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну Начало: М. Кузьминки (выход № 8) Расписание: См. расписание 3 650 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Суздаль: погружение в тысячелетнюю историю Исследуйте средневековый Суздаль, насладитесь его архитектурой и узнайте уникальные истории, которые оживят прошлое Начало: По договорённости, в зависимости от формата Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом от 3 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 123 отзыва Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея Расписание: Согласно расписанию в календаре от 2 590 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 36 отзывов «Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир Начало: СТ.М. Партизанская Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 290 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 44 отзыва «Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад Начало: Станция метро ВДНХ, Москва Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 090 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 26 отзывов «Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв Начало: М. «Спортивная» на улице у выхода №1 из метро Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Легенды древнего Владимира Начало: Театральная площадь Расписание: Ежедневно по договоренности 5 290 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 42 отзыва Тысячелетний Ярославль: путешествие в мини-группе Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, насладитесь уникальной архитектурой и узнайте легенды старинного города Расписание: Ежедневно в 11:00 и 16:00 от 750 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 33 отзыва «Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим Начало: Станция метро Парк Победы, Москва Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 250 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 20 отзывов Историческая прогулка по Коломне в мини-группе На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1 Расписание: См. календарь 770 693 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 14 отзывов Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей» Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья Начало: Ул. Ворошилова, 214 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Переделкино - литературное и православное Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей Расписание: По согласованию 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой Начало: У м. ВДНХ 11 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Таинственная страсть в Переделкине Узнать о любви поэтической и писательской на уютной прогулке Начало: В сквере им. Пастернака 7 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Сергиев Посад: история на каждом шагу Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты Начало: В Сергиевом Посаде 5 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Боровский край в шести веках Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке Начало: В Боровске, на Советской улице 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни Начало: В посёлке Нагорное 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 6 отзывов Клин: Менделеев, Блок, Чайковский Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей Начало: У метро Саларьево 19 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 11 отзывов В гости к альпакам: поездка на ферму Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками» Начало: У метро Алтуфьево 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 14 отзывов Ярославль - только самое лучшее на автобусе Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову) Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек 1400 1 260 ₽ за человека

Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства Начало: По договорённости с туристами Расписание: По договоренности с гидом от 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Боголюбово: преданья старины глубокой Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Пешеходная экскурсия по Владимиру Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Тайны и легенды Коломенского кремля Начало: По договоренности / ваш отель Расписание: Ежедневно по договоренности от 1 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Суздаль монастырский Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль Расписание: По договоренности от 6 563 ₽ за всё до 5 чел.