1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Переделкино: по улочкам городка писателей
Начало: Дом творчества «Переделкино». Ул Погодина д 4
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: погружение в тысячелетнюю историю
Исследуйте средневековый Суздаль, насладитесь его архитектурой и узнайте уникальные истории, которые оживят прошлое
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:45
12 июля в 09:45
от 2 590₽ за человека
Групповая
14 часов
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
Начало: СТ.М. Партизанская
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 07:30
11 июля в 07:30
3 290₽ за человека
Групповая
10 часов
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 090₽ за человека
Групповая
15 часов
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
Начало: М. «Спортивная» на улице у выхода №1 из метро
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды древнего Владимира
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Тысячелетний Ярославль: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, насладитесь уникальной архитектурой и узнайте легенды старинного города
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 750₽ за человека
Групповая
10 часов
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:00
12 июля в 09:00
3 250₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Историческая прогулка по Коломне в мини-группе
На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: См. календарь
Завтра в 13:30
9 июня в 10:00
770693₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Боголюбово: преданья старины глубокой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности / ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль монастырский
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 563₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
51 минута
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад
Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по Коломенскому кремлю
Начало: Коломна, пл. Двух Революций
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 600₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 мая 2024Это просто великолепно, невероятная красота посещенных мест и увлекательное сопровождение экскурсоводов.
- ЛЛюдмила26 мая 2024Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.
- ННазарова22 мая 2024Замечательно все организовано. Понятно подробно где место встречи. Замечательные гиды. Только в самом Владимире у гида не было микрофона и по этой причине не было слышно о чем рассказывает если стоишь не близко
- ААнжелика20 мая 2024Все понравилось! Восторг
- ССветлана20 мая 2024Всё замечательно. Единственное пожелание меньше своболного времени в Звенигороде ( было 2 часа), а в Новом Иерусалиме ппактически не было
- ВВалерий14 мая 2024Гид Светлана провела для нас очень интересную обзорную экскурсию по Суздалю. Ответила на все наши вопросы. Очень интересно. Рекомендуем.
- ЖЖукова14 мая 2024«Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - МурановоЭкскурсия было отлично организована по времени. Очень понравился гид в автобусе. Мураново понравилось больше, чем Абрамцево. Очень хорошо, что в обеих усадьбах есть где перекусить нормальной едой.
- ВВероника13 мая 2024По порядку -1. место в автобусе было назначено по умолчанию, уточнила что оказывается можно было выбирать на этапе бронирования тура,
- ММарине13 мая 2024«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустыньСпасибо! Просто слов нет или есть, их много!!! Прекрасно!
- ССайфетдинова12 мая 2024«Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - МурановоВсем советую эту экскурсию: отлично спланированная поездка, экскурсовод Елена - настоящий профессионал, аккуратный водитель Алексей. Увлекательно, интересно, достаточно свободного времени. Прекрасно провели день. Большое спасибо!
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