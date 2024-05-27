Экскурсии выходного дня в Москве

Найдено 21 экскурсия в категории «На выходные» в Москве, цены от 693 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
580 отзывов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750 за человека
Переделкино: по улочкам городка писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Переделкино: по улочкам городка писателей
Начало: Дом творчества «Переделкино». Ул Погодина д 4
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
7 600 за всё до 6 чел.
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650 за человека
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Суздаль: погружение в тысячелетнюю историю
Исследуйте средневековый Суздаль, насладитесь его архитектурой и узнайте уникальные истории, которые оживят прошлое
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
123 отзыва
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:45
12 июля в 09:45
от 2 590 за человека
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
36 отзывов
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
Начало: СТ.М. Партизанская
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 07:30
11 июля в 07:30
3 290 за человека
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
44 отзыва
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 090 за человека
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
26 отзывов
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
Начало: М. «Спортивная» на улице у выхода №1 из метро
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
3 450 за человека
Легенды древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Легенды древнего Владимира
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.
Тысячелетний Ярославль: обзорная экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
42 отзыва
Тысячелетний Ярославль: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, насладитесь уникальной архитектурой и узнайте легенды старинного города
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 750 за человека
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
33 отзыва
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:00
12 июля в 09:00
3 250 за человека
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
Историческая прогулка по Коломне в мини-группе
На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: См. календарь
Завтра в 13:30
9 июня в 10:00
770693 за человека
Переделкино - литературное и православное
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Боголюбово: преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Боголюбово: преданья старины глубокой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500 за человека
Пешеходная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500 за человека
Тайны и легенды Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности / ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 800 за всё до 5 чел.
Суздаль монастырский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Суздаль монастырский
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 563 за всё до 5 чел.
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
🚗 На машине
Мини-группа
51 минута
12 отзывов
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад
Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 450 за человека
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900 за всё до 5 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Прогулка по Коломенскому кремлю
Начало: Коломна, пл. Двух Революций
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 600 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    «Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
    Это просто великолепно, невероятная красота посещенных мест и увлекательное сопровождение экскурсоводов.
  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.
  • Н
    Назарова
    22 мая 2024
    «Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
    Замечательно все организовано. Понятно подробно где место встречи. Замечательные гиды. Только в самом Владимире у гида не было микрофона и по этой причине не было слышно о чем рассказывает если стоишь не близко
  • А
    Анжелика
    20 мая 2024
    «Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
    Все понравилось! Восторг
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    «Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
    Всё замечательно. Единственное пожелание меньше своболного времени в Звенигороде ( было 2 часа), а в Новом Иерусалиме ппактически не было
  • В
    Валерий
    14 мая 2024
    Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
    Гид Светлана провела для нас очень интересную обзорную экскурсию по Суздалю. Ответила на все наши вопросы. Очень интересно. Рекомендуем.
  • Ж
    Жукова
    14 мая 2024
    «Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - Мураново
    Экскурсия было отлично организована по времени. Очень понравился гид в автобусе. Мураново понравилось больше, чем Абрамцево. Очень хорошо, что в обеих усадьбах есть где перекусить нормальной едой.
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    «Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
    По порядку -1. место в автобусе было назначено по умолчанию, уточнила что оказывается можно было выбирать на этапе бронирования тура,
    читать дальше

    но к сожалению такой опции не увидела. 2. Автобус был отличный, новый, комфортабельный, чистый, с большими чистыми окнами, с возможностью зарядить телефон для каждого путешественника; 3. Гид в автобусе много и интересно рассказывал по дороге во Владимир; 4 санитарные остановки бвли продуманы и по времени достаточно большие; 5. Экскурсовод во Владимире, Елена, возможно и обладает знаниями, но совершенно не обладает ораторским искусством. Говорила быстро и невнятно. Если не стоять рядом и не ловить артикуляцию, то слушать сложно. Обычно такие гиды весьма успешно используют аудиоустройства с наушниками. Понятно, что невозможно требовать актерского мастерства от историков и искусствоведов, да и не нужно. Нам интересны их знания. Оснастите оборудованием и гости будут свободно осматривать достопримечательности и слушать рассказ, а не стоять привязанными. Это кстати будет удобным (и уважительным) для окружающих. 6. Общее впечатление хорошее. Спасибо

  • М
    Марине
    13 мая 2024
    «Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь
    Спасибо! Просто слов нет или есть, их много!!! Прекрасно!
  • С
    Сайфетдинова
    12 мая 2024
    «Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - Мураново
    Всем советую эту экскурсию: отлично спланированная поездка, экскурсовод Елена - настоящий профессионал, аккуратный водитель Алексей. Увлекательно, интересно, достаточно свободного времени. Прекрасно провели день. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На выходные»

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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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