Святыни Москвы в окрестностях Красной площади в мини-группе
Любуясь столичными видами, отыскать шедевры православной архитектуры и узнать о традициях москвичей
Храмы, списки чудотворных икон и настоящие детективные истории раскроются перед вами по пути от Иверской часовни до храма под Вязом.
Дорога от веры к неверию, от безбожия к покровительству Божией матери: читать дальше
я проведу вас через известные всему миру Красную площадь, Никольскую улицу, по спрятанным в переулках жемчужинам православного зодчества до храма, в котором хранится великая святыня христианской веры — частица Покрова Богородицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Святыни Москвы и знаменитые столичные виды
Начнём наше путешествие по прошлому и настоящему христианской культуры у Воскресенских ворот — святых врат, через которые в Москву входил каждый человек, приезжающий в столицу. Мы посетим мужской монастырь, где начал своё восхождение к вершинам науки Михайло Ломоносов. Я покажу вам старинный храм, построенный в русской архитектурной традиции «иже под колоколы» и объясню, какое отношение он имеет к первому печатному изданию Руси. В храмах и монастырях вы сможете помолиться о своих родных и близких, подать записки для соборной молитвы и увидеть величайшие святыни православия, хранящиеся в московских приходах.
Истории и заметки о православной жизни москвичей
По пути я поделюсь с вами интересными традициями, которые издревна свято хранились народом. Например, вы узнаете, что по возвращении из путешествия должен был сделать человек, чтобы не оскорбить православной веры. Кроме того я расскажу не только об обычаях жителей Москвы, но и о традициях греческой диаспоры, имевшей большое влияние на на русских монархов.
Организационные детали
Экскурсия проводится с помощью индивидуальных комплектов звукоусилителей, используются одноразовые наушники (оплачиваются отдельно, 90 руб.). Также вы можете воспользоваться своими проводными наушниками с обычным штекером для входа (диаметр 3,5мм).
Женщинам желательно иметь при себе платок, шапку или шарф, чтобы покрыть голову при входе в храм. Если вы хотите подать записки для соборной молитвы в храме или монастыре, то записки подготовьте заранее (оплачивается отдельно).
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с м. Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 2266 туристов
Меня зовут Наталья, я филолог, актриса театра и кино. Экскурсии объединяют две мои главные страсти: любовь к Москве и игру, поэтому в прогулках по столице я предлагаю гостям включиться в игру, во взаимодействие. Нетривиальный подход к подаче материала — основа моих экскурсионных маршрутов, а опыт, полученный на съёмочной площадке, помогает создавать оригинальные фотографии.