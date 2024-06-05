Экскурсии по Красной площади в Москве

Найдено 103 экскурсии в категории «Красная площадь» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
255 отзывов
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
«На Красной площади, у стен Московского Кремля, есть известный мемориальный комплекс — Кремлевский Некрополь»
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800 за человека
Парадная Москва: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
222 отзыва
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
«Откуда начиналась Москва и какие тайны скрывает Красная площадь»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
33 отзыва
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«На Красной площади: башни Кремля, сотни огоньков ГУМа, красочный храм Василия Блаженного и Исторический музей в народном стиле — вы окажетесь в сердце города и ощутите его пульс»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200 за человека
Променад по классической Москве в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
52 отзыва
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
«Обратите внимание: с 27 апреля по 10 мая Красная площадь будет закрыта для посещения (подготовка к параду 9 мая), мы про нее расскажем, покажем на максимально возможном близком расстоянии, но не сможем на неё попасть»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550 за человека
Групповая экскурсия по центру Москвы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
82 отзыва
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Первая часть экскурсии посвящена знакомству с главным символом Златоглавой — Красной площадью»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500 за человека
Фотопрогулка в огнях столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
61 отзыв
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390 за всё до 4 чел.
Экспресс-фотосессия на Красной площади
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
17 отзывов
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Детская квест-экскурсия по Красной площади
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
113 отзывов
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
«История Красной площади легко и занимательно»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
«Осмотрим Красную площадь и собор Василия Блаженного, послушаем звон курантов Спасской башни»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670 за человека
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
«Красная площадь — осмотрим древнее сердце Москвы»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850 за человека
У стен Московского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
«Вы войдёте на Красную площадь той же дорогой, по которой входили и въезжали российские цари, познакомитесь с историей возникновения и устройством главной площади страны»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 5 чел.
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
«Вы узнаете, почему памятник маршалу Жукову стоит не на Красной площади, где было первое здание МГУ, что скрывают башни Кремля и где, на самом деле, находится нулевой километр»
11 июня в 17:00
15 июня в 08:00
5 400 за всё до 6 чел.
Москва для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
«Красная площадь, Никольская улица, Большой театр, ЦУМ, Лубянская и Театральная площади — все эти места припасли для вас яркие истории с ароматом кофе»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700 за всё до 4 чел.
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
«Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990 за всё до 5 чел.
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«Это самая яркая достопримечательность Красной площади»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
ГУМ - от рядов до пассажа: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
39 отзывов
ГУМ - от рядов до пассажа: погружение в историю в мини-группе
Познайте историю ГУМа на Красной площади, от деревянных лавок до великолепного пассажа, в увлекательной экскурсии для мини-групп
Начало: На Никольской улице
«Разберёмся, как соседство с Красной площадью отразилось на судьбе ГУМа»
9 июня в 17:00
13 июня в 19:00
890 за человека
Вокруг стен Московского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Вокруг стен Московского Кремля
Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах
Начало: В районе метро Александровский сад
«Вы погуляете по Александровскому саду, побываете на Красной площади и завершите прогулку у современного парка Зарядье — таким образом, почти полностью обогнете древние стены»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 940 за всё до 4 чел.
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
79 отзывов
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
147 отзывов
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
«Я покажу настоящую копейку 16-го века — их делали на монетном дворе прямо на Красной площади»
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У памятника Жукову
«Достопримечательности Красной площади»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Красная площадь и средневековый Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«История и легенды Красной площади»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 20 чел.
Влюбиться в Москву за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
227 отзывов
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Тайны Китай-города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Познавательная экскурсия Тайны Китай-города
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: Метро Китай - грод
«Путешествие проходит по Варварке, Ильинке, Никольской и даже на Красную площадь нам удастся заглянуть»
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
62005 580 за всё до 10 чел.
Красная площадь для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
57 отзывов
Красная площадь: экскурсия с тайнами и историями
Откройте для себя Красную площадь с новой стороны, узнайте невероятные истории и секреты знаменитых мест
Начало: На Манежной площади
«Вы увидите все главные достопримечательности Красной площади: стены и башни Кремля, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, Иверскую часовню, Казанский собор, Мавзолей и Воскресенские ворота»
Сегодня в 21:30
Завтра в 11:30
9 000 за всё до 6 чел.
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
«Дети в доступной и нескучной форме узнают историю Кремля, Красной площади и Александровского сада, полюбуются столицей и загадают желания»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900 за всё до 10 чел.
Москва: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Приятно познакомиться, Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
«Сердце города – Красная площадь и Александровский сад»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Красная площадь за час
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
52 отзыва
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
«Ключевые объекты Красной площади в деталях»
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
«Чтобы не терять даром драгоценные часы, предлагаю вам проехать на комфортабельном легковом авто по главным достопримечательностям столицы: Красной площади, Воробьёвым горам, Замоскворечью и другим культовым местам города»
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000 за всё до 3 чел.
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы
Начало: У памятника Жукову
«На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3300 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
«- пройдётесь по Красной площади — главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
630 отзывов
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
«Мы начнем экскурсию с Красной площади: вы познакомитесь с ее многовековой историей и главными достопримечательностями, а с Васильевского спуска впечатлитесь великолепным видом на башни Кремля»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3457 отзывов
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
«Разумеется, без Красной площади и Воробьёвых гор не обходится ни одна экскурсия»
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
от 1 100 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5285 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Исследуйте культурное наследие Москвы, погрузитесь в историю и архитектуру столицы в увлекательной трёхчасовой поездке
Начало: СТ.М. Маяковская
«Маршрут (в каждом из этих мест мы сделаем остановку и выйдем из автобуса чтобы всё рассмотреть получше) - Красная площадь — самое сердце города»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
118 отзывов
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«Пройдете по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200 за человека
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
746 отзывов
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
«Посещение столичной Красной площади — традиция, сложившаяся на заре существования Московского Государства»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресение
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 700 за человека
Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1 час
8 отзывов
Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Изучить главный символ Москвы за 60 минут
Начало: На Манежной площади
«С 17 века существовала традиция — перед тем, как зайти на Красную площадь и в Кремль, нужно было приложиться к Иверской иконе Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот»
Расписание: в будние дни в 19:45
10 июня в 19:45
11 июня в 19:45
667 за человека
Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади (5 часов)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
547 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
«Маршрут (в каждом из этих мест мы сделаем остановку и выйдем из автобуса чтобы всё рассмотреть получше) - Красная площадь — самое сердце города»
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500 за человека
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
391 отзыв
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
«Конечно, Красная площадь — главное место нашей столицы, символ не только Москвы, но и всей России»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700 за человека
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
934 отзыва
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
«Если вы приобретаете ваучер на 09:45, то экскурсия в Алмазный фонд будет бесплатно дополнена пешеходной экскурсией по Красной площади и Александровскому саду»
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700 за билет
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы
Начало: На Красной площади
«Маршрут экскурсии пройдёт по Красной площади, Никольской улице и Манежной площади»
9 июня в 09:00
10 июня в 10:00
от 4 500 за всё до 4 чел.
Знакомство со столицей: обзорная для школьников и их родителей
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Обзорная экскурсия Москвы: культура и история
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии
Начало: СТ.М. Парк Победы
«а также Красную площадь, Кремль, Москву-реку, Большой театр, Храм Христа Спасителя, Садовое кольцо, Воробьевы горы, МГУ, Мосфильм, Москву-сити, Триумфальную арку, Арбат и многое другое»
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600 за человека
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Начало: метро Боровицкая
«Вы прогуляетесь по Александровскому Саду, рассмотрите башни Кремля, Манежную площадь и главные объекты Красной площади»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
«Красную площадь и древние стены, оставшиеся нам в память о Средневековье»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000 за всё до 3 чел.
«С любовью к Москве»: пешеходная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
583 отзыва
Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве»
Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами
Начало: Лубянский пр-д, 25
«Вы увидите многие знаменитые места: Красную площадь, Мавзолей, Храм Василия Блаженного»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зумруд
    5 июня 2024
    От Красной площади до Китай-города - рукой подать
    Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
    Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!
  • Т
    Тамара
    5 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
  • B
    Boris
    5 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Все отлично
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
  • Л
    Лидия
    5 июня 2024
    Москва для кофеманов
    Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
  • К
    Катя
    4 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Очень интересная экскурсия. Пока стояли в очереди к Мавзолею, Ольга рассказала много интересной и не известной для меня информации. Информация
    читать дальше

    донесена понятно и интересно. И входя уже на саму территорию некрополя, а далее и в мавзолей, ты уже подготовлен и осознанно проходишь эти места. Сам мавзолей произвёл на меня очень мрачное, тяжёлое впечатление. Не рекомендую эту экскурсию для детей точно. Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию. Успехов вам♥️

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Вокруг стен Московского Кремля
    Огромное спасибо Дарье за увлекательное путешествие в мир истории! Всё было супер! Экскурсия прошла на одном дыхании: понравилось и детям и взрослым!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
    Прекрасная экскурсия! Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод. Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить. Рекомендую! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
    Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Красная площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
  2. Парадная Москва: прогулка с фотографом
  3. Групповая экскурсия «Огни Москвы»
  4. Променад по классической Москве в мини-группе
  5. Групповая экскурсия по центру Москвы
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Красная площадь" можно забронировать 103 экскурсии от 500 до 56 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 18993 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 103 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Красная площадь», 18993 ⭐ отзыва, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам