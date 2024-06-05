🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 255 отзывов Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции «На Красной площади, у стен Московского Кремля, есть известный мемориальный комплекс — Кремлевский Некрополь» Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 222 отзыва Популярное предложение Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки Начало: В районе метро Китай-Город «Откуда начиналась Москва и какие тайны скрывает Красная площадь» 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 33 отзыва Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий Начало: Недалеко от станции Маяковская «На Красной площади: башни Кремля, сотни огоньков ГУМа, красочный храм Василия Блаженного и Исторический музей в народном стиле — вы окажетесь в сердце города и ощутите его пульс» 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади «Обратите внимание: с 27 апреля по 10 мая Красная площадь будет закрыта для посещения (подготовка к параду 9 мая), мы про нее расскажем, покажем на максимально возможном близком расстоянии, но не сможем на неё попасть» Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 82 отзыва Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «Первая часть экскурсии посвящена знакомству с главным символом Златоглавой — Красной площадью» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1 час 61 отзыв Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты Начало: У метро Охотный ряд «Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного» 7700 5 390 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 17 отзывов Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы Начало: У входа в ГУМ 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 113 отзывов Детская квест-экскурсия по Красной площади На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы Начало: У памятника Жукову «История Красной площади легко и занимательно» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро «Китай город» «Осмотрим Красную площадь и собор Василия Блаженного, послушаем звон курантов Спасской башни» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 20 отзывов От Красной площади до Китай-города - рукой подать Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы Начало: У метро «Охотный ряд» «Красная площадь — осмотрим древнее сердце Москвы» Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 41 отзыв Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру «Вы войдёте на Красную площадь той же дорогой, по которой входили и въезжали российские цари, познакомитесь с историей возникновения и устройством главной площади страны» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы Начало: В районе метро Театральная «Вы узнаете, почему памятник маршалу Жукову стоит не на Красной площади, где было первое здание МГУ, что скрывают башни Кремля и где, на самом деле, находится нулевой километр» 5 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 84 отзыва Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей Начало: В районе метро Площадь Революции «Красная площадь, Никольская улица, Большой театр, ЦУМ, Лубянская и Театральная площади — все эти места припасли для вас яркие истории с ароматом кофе» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки Начало: На Красной площади «Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади» 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы Начало: В районе метро «Площадь Революции» «Это самая яркая достопримечательность Красной площади» от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 39 отзывов ГУМ - от рядов до пассажа: погружение в историю в мини-группе Познайте историю ГУМа на Красной площади, от деревянных лавок до великолепного пассажа, в увлекательной экскурсии для мини-групп Начало: На Никольской улице «Разберёмся, как соседство с Красной площадью отразилось на судьбе ГУМа» 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Вокруг стен Московского Кремля Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах Начало: В районе метро Александровский сад «Вы погуляете по Александровскому саду, побываете на Красной площади и завершите прогулку у современного парка Зарядье — таким образом, почти полностью обогнете древние стены» 4 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 79 отзывов Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение Начало: СТ.М. Охотный ряд от 1 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 147 отзывов «Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир Начало: Около Кутафьей башни «Я покажу настоящую копейку 16-го века — их делали на монетном дворе прямо на Красной площади» 7 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Знакомьтесь, Москва Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом Начало: У памятника Жукову «Достопримечательности Красной площади» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом Начало: Рядом с метро Охотный ряд «История и легенды Красной площади» 10 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 227 отзывов Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки «Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 28 отзывов Познавательная экскурсия Тайны Китай-города Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях Начало: Метро Китай - грод «Путешествие проходит по Варварке, Ильинке, Никольской и даже на Красную площадь нам удастся заглянуть» 6200 5 580 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 57 отзывов Красная площадь: экскурсия с тайнами и историями Откройте для себя Красную площадь с новой стороны, узнайте невероятные истории и секреты знаменитых мест Начало: На Манежной площади «Вы увидите все главные достопримечательности Красной площади: стены и башни Кремля, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, Иверскую часовню, Казанский собор, Мавзолей и Воскресенские ворота» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля Увлекательная экскурсия для семей или всего класса Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина» «Дети в доступной и нескучной форме узнают историю Кремля, Красной площади и Александровского сада, полюбуются столицей и загадают желания» 6 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Москва: инструкция по применению Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе Начало: метро «Театральная», выход 10 «Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки» от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Приятно познакомиться, Москва Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе «Сердце города – Красная площадь и Александровский сад» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 52 отзыва Красная площадь за час Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы «Ключевые объекты Красной площади в деталях» от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал Начало: по договоренности «Чтобы не терять даром драгоценные часы, предлагаю вам проехать на комфортабельном легковом авто по главным достопримечательностям столицы: Красной площади, Воробьёвым горам, Замоскворечью и другим культовым местам города» 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы Начало: У памятника Жукову «На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 3300 отзывов Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа) «- пройдётесь по Красной площади — главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного» Расписание: Ежедневно 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 630 отзывов Обзорная вечерняя экскурсия по Москве Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями Начало: У метро Площадь Революции «Мы начнем экскурсию с Красной площади: вы познакомитесь с ее многовековой историей и главными достопримечательностями, а с Васильевского спуска впечатлитесь великолепным видом на башни Кремля» Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 3457 отзывов Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы» Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д «Разумеется, без Красной площади и Воробьёвых гор не обходится ни одна экскурсия» Расписание: Ежедневно, кроме воскресения от 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 5285 отзывов Обзорная автобусная экскурсия по Москве Исследуйте культурное наследие Москвы, погрузитесь в историю и архитектуру столицы в увлекательной трёхчасовой поездке Начало: СТ.М. Маяковская «Маршрут (в каждом из этих мест мы сделаем остановку и выйдем из автобуса чтобы всё рассмотреть получше) - Красная площадь — самое сердце города» Расписание: Ежедневно 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 118 отзывов Незабываемая Москва! Обзорная по столице Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии Начало: У театра сатиры «Пройдете по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного» 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 746 отзывов Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея) «Посещение столичной Красной площади — традиция, сложившаяся на заре существования Московского Государства» Расписание: Среда, Суббота, Воскресение от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 8 отзывов Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия Изучить главный символ Москвы за 60 минут Начало: На Манежной площади «С 17 века существовала традиция — перед тем, как зайти на Красную площадь и в Кремль, нужно было приложиться к Иверской иконе Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот» Расписание: в будние дни в 19:45 667 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 5 часов 547 отзывов Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида Начало: Красная площадь «Маршрут (в каждом из этих мест мы сделаем остановку и выйдем из автобуса чтобы всё рассмотреть получше) - Красная площадь — самое сердце города» Расписание: Ежедневно в 11:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 391 отзыв Прогулка по Красной площади и Александровскому саду «Конечно, Красная площадь — главное место нашей столицы, символ не только Москвы, но и всей России» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 934 отзыва Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала «Если вы приобретаете ваучер на 09:45, то экскурсия в Алмазный фонд будет бесплатно дополнена пешеходной экскурсией по Красной площади и Александровскому саду» Расписание: Ежедневно кроме четверга 1 700 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 8 отзывов «Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы Начало: На Красной площади «Маршрут экскурсии пройдёт по Красной площади, Никольской улице и Манежной площади» от 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 12 отзывов Обзорная экскурсия Москвы: культура и история Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии Начало: СТ.М. Парк Победы «а также Красную площадь, Кремль, Москву-реку, Большой театр, Храм Христа Спасителя, Садовое кольцо, Воробьевы горы, МГУ, Мосфильм, Москву-сити, Триумфальную арку, Арбат и многое другое» Расписание: В 10:00 3 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Знаки и символы вокруг Московского Кремля Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы Начало: метро Боровицкая «Вы прогуляетесь по Александровскому Саду, рассмотрите башни Кремля, Манежную площадь и главные объекты Красной площади» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом «Красную площадь и древние стены, оставшиеся нам в память о Средневековье» 11 000 ₽ за всё до 3 чел.