1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
«На Красной площади, у стен Московского Кремля, есть известный мемориальный комплекс — Кремлевский Некрополь»
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
«Откуда начиналась Москва и какие тайны скрывает Красная площадь»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«На Красной площади: башни Кремля, сотни огоньков ГУМа, красочный храм Василия Блаженного и Исторический музей в народном стиле — вы окажетесь в сердце города и ощутите его пульс»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
«Обратите внимание: с 27 апреля по 10 мая Красная площадь будет закрыта для посещения (подготовка к параду 9 мая), мы про нее расскажем, покажем на максимально возможном близком расстоянии, но не сможем на неё попасть»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Первая часть экскурсии посвящена знакомству с главным символом Златоглавой — Красной площадью»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
«История Красной площади легко и занимательно»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
«Осмотрим Красную площадь и собор Василия Блаженного, послушаем звон курантов Спасской башни»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
«Красная площадь — осмотрим древнее сердце Москвы»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
«Вы войдёте на Красную площадь той же дорогой, по которой входили и въезжали российские цари, познакомитесь с историей возникновения и устройством главной площади страны»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
«Вы узнаете, почему памятник маршалу Жукову стоит не на Красной площади, где было первое здание МГУ, что скрывают башни Кремля и где, на самом деле, находится нулевой километр»
11 июня в 17:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
«Красная площадь, Никольская улица, Большой театр, ЦУМ, Лубянская и Театральная площади — все эти места припасли для вас яркие истории с ароматом кофе»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
«Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«Это самая яркая достопримечательность Красной площади»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
ГУМ - от рядов до пассажа: погружение в историю в мини-группе
Познайте историю ГУМа на Красной площади, от деревянных лавок до великолепного пассажа, в увлекательной экскурсии для мини-групп
Начало: На Никольской улице
«Разберёмся, как соседство с Красной площадью отразилось на судьбе ГУМа»
9 июня в 17:00
13 июня в 19:00
890₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Вокруг стен Московского Кремля
Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах
Начало: В районе метро Александровский сад
«Вы погуляете по Александровскому саду, побываете на Красной площади и завершите прогулку у современного парка Зарядье — таким образом, почти полностью обогнете древние стены»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
«Я покажу настоящую копейку 16-го века — их делали на монетном дворе прямо на Красной площади»
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У памятника Жукову
«Достопримечательности Красной площади»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«История и легенды Красной площади»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Познавательная экскурсия Тайны Китай-города
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: Метро Китай - грод
«Путешествие проходит по Варварке, Ильинке, Никольской и даже на Красную площадь нам удастся заглянуть»
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
62005 580₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Красная площадь: экскурсия с тайнами и историями
Откройте для себя Красную площадь с новой стороны, узнайте невероятные истории и секреты знаменитых мест
Начало: На Манежной площади
«Вы увидите все главные достопримечательности Красной площади: стены и башни Кремля, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, Иверскую часовню, Казанский собор, Мавзолей и Воскресенские ворота»
Сегодня в 21:30
Завтра в 11:30
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
«Дети в доступной и нескучной форме узнают историю Кремля, Красной площади и Александровского сада, полюбуются столицей и загадают желания»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
«Сердце города – Красная площадь и Александровский сад»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
«Ключевые объекты Красной площади в деталях»
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
«Чтобы не терять даром драгоценные часы, предлагаю вам проехать на комфортабельном легковом авто по главным достопримечательностям столицы: Красной площади, Воробьёвым горам, Замоскворечью и другим культовым местам города»
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы
Начало: У памятника Жукову
«На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
«- пройдётесь по Красной площади — главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
«Мы начнем экскурсию с Красной площади: вы познакомитесь с ее многовековой историей и главными достопримечательностями, а с Васильевского спуска впечатлитесь великолепным видом на башни Кремля»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
«Разумеется, без Красной площади и Воробьёвых гор не обходится ни одна экскурсия»
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
от 1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Исследуйте культурное наследие Москвы, погрузитесь в историю и архитектуру столицы в увлекательной трёхчасовой поездке
Начало: СТ.М. Маяковская
«Маршрут (в каждом из этих мест мы сделаем остановку и выйдем из автобуса чтобы всё рассмотреть получше) - Красная площадь — самое сердце города»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«Пройдете по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
«Посещение столичной Красной площади — традиция, сложившаяся на заре существования Московского Государства»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресение
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Групповая
1 час
Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Изучить главный символ Москвы за 60 минут
Начало: На Манежной площади
«С 17 века существовала традиция — перед тем, как зайти на Красную площадь и в Кремль, нужно было приложиться к Иверской иконе Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот»
Расписание: в будние дни в 19:45
10 июня в 19:45
11 июня в 19:45
667₽ за человека
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
«Маршрут (в каждом из этих мест мы сделаем остановку и выйдем из автобуса чтобы всё рассмотреть получше) - Красная площадь — самое сердце города»
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
«Конечно, Красная площадь — главное место нашей столицы, символ не только Москвы, но и всей России»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700₽ за человека
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
«Если вы приобретаете ваучер на 09:45, то экскурсия в Алмазный фонд будет бесплатно дополнена пешеходной экскурсией по Красной площади и Александровскому саду»
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за билет
Индивидуальная
1 час
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы
Начало: На Красной площади
«Маршрут экскурсии пройдёт по Красной площади, Никольской улице и Манежной площади»
9 июня в 09:00
10 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия Москвы: культура и история
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии
Начало: СТ.М. Парк Победы
«а также Красную площадь, Кремль, Москву-реку, Большой театр, Храм Христа Спасителя, Садовое кольцо, Воробьевы горы, МГУ, Мосфильм, Москву-сити, Триумфальную арку, Арбат и многое другое»
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Начало: метро Боровицкая
«Вы прогуляетесь по Александровскому Саду, рассмотрите башни Кремля, Манежную площадь и главные объекты Красной площади»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
«Красную площадь и древние стены, оставшиеся нам в память о Средневековье»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве»
Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами
Начало: Лубянский пр-д, 25
«Вы увидите многие знаменитые места: Красную площадь, Мавзолей, Храм Василия Блаженного»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗумруд5 июня 2024Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
- ААнна5 июня 2024Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!
- ТТамара5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
- BBoris5 июня 2024Все отлично
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ЛЛидия5 июня 2024Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
- ККатя4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Пока стояли в очереди к Мавзолею, Ольга рассказала много интересной и не известной для меня информации. Информация
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Дарье за увлекательное путешествие в мир истории! Всё было супер! Экскурсия прошла на одном дыхании: понравилось и детям и взрослым!
- ААлександра4 июня 2024Прекрасная экскурсия! Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод. Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить. Рекомендую! Спасибо!
- ЮЮлия4 июня 2024Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Красная площадь»
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