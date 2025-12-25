9 отзывов оставили туристы

Святыни Москвы в окрестностях Красной площади. Индивидуальная экскурсия
Любуясь столичными видами, отыскать шедевры православной архитектуры и узнать о традициях москвичей
Храмы, списки чудотворных икон и настоящие детективные истории раскроются перед вами по пути от Иверской часовни до храма под Вязом.
Дорога от веры к неверию, от безбожия к покровительству Божией матери: читать дальшеуменьшить
я проведу вас через известные всему миру Красную площадь, Никольскую улицу, по спрятанным в переулках жемчужинам православного зодчества до храма, в котором хранится великая святыня христианской веры — частица Покрова Богородицы.
Начнём наше путешествие по прошлому и настоящему христианской культуры у Воскресенских ворот — святых врат, через которые в Москву входил каждый человек, приезжающий в столицу. Мы посетим мужской монастырь, где начал своё восхождение к вершинам науки Михайло Ломоносов. Я покажу вам старинный храм, построенный в русской архитектурной традиции «иже под колоколы» и объясню, какое отношение он имеет к первому печатному изданию Руси. В храмах и монастырях вы сможете помолиться о своих родных и близких, подать записки для соборной молитвы и увидеть величайшие святыни православия, хранящиеся в московских приходах.
Истории и заметки о православной жизни москвичей
По пути я поделюсь с вами интересными традициями, которые издревна свято хранились народом. Например, вы узнаете, что по возвращении из путешествия должен был сделать человек, чтобы не оскорбить православной веры. Кроме того я расскажу не только об обычаях жителей Москвы, но и о традициях греческой диаспоры, имевшей большое влияние на на русских монархов.
Организационные детали
Экскурсия проводится с помощью индивидуальных приёмников, используются одноразовые наушники (оплачиваются отдельно, 90 ₽). Также вы можете воспользоваться своими проводными наушниками с обычным штекером для входа (диаметр 3,5 мм)
Женщинам желательно иметь при себе платок, шапку или шарф, чтобы покрыть голову при входе в храм. Если вы хотите подать записки для соборной молитвы в храме или монастыре, то подготовьте их заранее (за доплату)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
СТ.М. Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3256 туристов
Я филолог, актриса театра и кино, аттестованный гид по Москве и Московской области, аккредитованный гид московского Метрополитена. Экскурсии объединяют две мои главные страсти: любовь к Москве и игру, поэтому в читать дальшеуменьшить
прогулках по столице я предлагаю гостям включиться в игру, во взаимодействие. Нетривиальный подход к подаче материала — основа моих экскурсионных маршрутов, а опыт, полученный на съёмочной площадке, помогает создавать оригинальные фотографии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Alexander
Очень понравилось всё! Наталья — очень интересный и харизматичный рассказчик. Мы узнали много нового и получили большое удовольствие! Мама осталась в восторге! Будет интересно как людям посвящённым, так и тем, кто знает мало об истории православной культуры. Два часа пролетели незаметно! Очень рекомендую!
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Ник
Если вам интересна тема православия на Руси - однозначно рекомендую сходить на эту экскурсию! Наталья всё расскажет, покажет и пояснит! Всё в шаговой доступности, но не все могут увидеть…
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Шамиль
Наталья, очень доходчиво объясняет. Детям не смотря на тему было интересно. Зашли в интересные закоулки. Получил ликбез по архитектуре.
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Е
Елена
Экскурсия прошла очень интересно, Наталья увлекательно подает информацию. Советуем всем,кто интересуется историей православной Москвы приезжать на такие экскурсии. Мы узнали много нового о православных святынях. Желаем дальнейших творческих успехов.
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О
Оксана
Экскурсия понравилась, легко и интересно Наталья погрузила нас в Святыни в окрестностях Красной площади. Рекомендую, интересный рассказчик и приятный человек, выслушает, подстроится под ожидания и пожелания.
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Е
Екатерина
Данная экскурсия была подарком подруге на день рождения и я ни разу не пожалела. Благодарим Наталью за потрясающую экскурсию по центру любимого города. Потерявшись на один вечер в улочках старой читать дальшеуменьшить
Москвы, мы попали внутрь монастыря и храмов, где сотни раз проходили мимо, даже их не замечая. Узнали историю создания Иверской часовни, приложились к чудотворной иконе Казанской Божией Матери, побывали в уютном Спасском монастыре и даже чудом помазались от мощей Косьмы и Домиана, услашав чудесную историю обретения их домовой иконы. Этот вечер прошел в непринужденной обстановке. Хорошо поставленная речь и артестим экскурсовода поглотили настолько, что возникло ощущение нахождения в дружеской компании. Нашу экскурсию до сих пор вспоминаем с большой теплотой. Оценка экскурсовода 10 из 10.
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