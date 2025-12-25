9 отзывов оставили туристы

Храмы, списки чудотворных икон и настоящие детективные истории раскроются перед вами по пути от Иверской часовни до храма под Вязом.Дорога от веры к неверию, от безбожия к покровительству Божией матери:

я проведу вас через известные всему миру Красную площадь, Никольскую улицу, по спрятанным в переулках жемчужинам православного зодчества до храма, в котором хранится великая святыня христианской веры — частица Покрова Богородицы.

Описание экскурсии

Святыни Москвы и знаменитые столичные виды

Начнём наше путешествие по прошлому и настоящему христианской культуры у Воскресенских ворот — святых врат, через которые в Москву входил каждый человек, приезжающий в столицу. Мы посетим мужской монастырь, где начал своё восхождение к вершинам науки Михайло Ломоносов. Я покажу вам старинный храм, построенный в русской архитектурной традиции «иже под колоколы» и объясню, какое отношение он имеет к первому печатному изданию Руси. В храмах и монастырях вы сможете помолиться о своих родных и близких, подать записки для соборной молитвы и увидеть величайшие святыни православия, хранящиеся в московских приходах.

Истории и заметки о православной жизни москвичей

По пути я поделюсь с вами интересными традициями, которые издревна свято хранились народом. Например, вы узнаете, что по возвращении из путешествия должен был сделать человек, чтобы не оскорбить православной веры. Кроме того я расскажу не только об обычаях жителей Москвы, но и о традициях греческой диаспоры, имевшей большое влияние на на русских монархов.

Организационные детали