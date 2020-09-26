9 отзывов оставили туристы

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Святыни Москвы в окрестностях Красной площади

Любуясь столичными видами, отыскать шедевры православной архитектуры и узнать о традициях москвичей

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9 отзывов
Наталья
Наталья – Гид из Москвы
Храмы, списки чудотворных икон и настоящие детективные истории 📖 раскроются перед вами по пути от Иверской часовни до храма под Вязом.

Дорога от веры к неверию, от безбожия к покровительству Божией матери: я проведу вас через известные всему миру Красную площадь, Никольскую улицу, по спрятанным в переулках жемчужинам православного зодчества до храма, в котором хранится великая святыня христианской веры, частица Покрова Богородицы.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади

Что вас ожидает

Святыни Москвы и знаменитые столичные виды
Начнём наше путешествие по прошлому и настоящему христианской культуры у Воскресенских ворот — святых врат, через которые в Москву входил каждый человек, приезжающий в столицу. Мы посетим мужской монастырь, где начал своё восхождение к вершинам науки Михайло Ломоносов. Я покажу вам старинный храм, построенный в русской архитектурной традиции «иже под колоколы» и объясню, какое отношение он имеет к первому печатному изданию Руси. В храмах и монастырях вы сможете помолиться о своих родных и близких, подать записки для соборной молитвы и увидеть величайшие святыни православия, хранящиеся в московских приходах.

Истории и заметки о православной жизни москвичей
По пути я поделюсь с вами интересными традициями, которые издревна свято хранились народом. Например, вы узнаете, что по возвращении из путешествия должен был сделать человек, чтобы не оскорбить православной веры. Кроме того я расскажу не только об обычаях жителей Москвы, но и о традициях греческой диаспоры, имевшей большое влияние на на русских монархов.

Организационные детали

  • Для групп более пяти человек я предоставляю индивидуальные комплекты звукоусилителей
  • Женщинам желательно иметь при себе платок, шапку или шарф, чтобы покрыть голову при входе в храм. Если вы хотите подать записки для соборной молитвы в храме или монастыре, то записки подготовьте заранее (оплачивается отдельно).
Начало и место завершения
🚩 — ст. м. Охотный ряд
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади

Экскурсия проводится ежедневно в 15:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, я филолог, актриса театра и кино. Экскурсии объединяют две мои главные страсти: любовь к Москве и игру, поэтому в прогулках по столице я предлагаю гостям включиться в игру, во взаимодействие. Нетривиальный подход к подаче материала — основа моих экскурсионных маршрутов, а опыт, полученный на съёмочной площадке, помогает создавать оригинальные фотографии.
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9 отзывов оставили туристы

26 сентября 2020
Экскурсию лучше назвать православные святыНи в окрестностях Красной площади. Очень интересно и информативно верующих людей. Прекрасный гид .
14 сентября 2020
Воспользовалась услугами трипстера во время короткого визита в столицу. Хотела пройтись по старинным московским улочкам с гидом. По времени подошла экскурсия по святым местам в окрестностях Кремля. Наталья сразу уточнила, что больше интересует история, архитектура или аспекты православия. В итоге, всего получилось в меру. Очень интересно, великолепный рассказчик! 2 часа пролетели незаметно. Жаль, что не было возможности посетить ещё какую-нибудь экскурсию с Натальей.
10 сентября 2020
Экскурсия понравилась. Благодарю Наталью за интересный рассказ и внимание к деталям. Подкупает искренний интерес экскурсовода к истории и разносторонняя эрудиция.
8 сентября 2020
Всё понравилось! Удобно, комфортно и интересно. Спасибо Наталье за новые открытия, которые раньше не замечали !
20 августа 2020
Понравилось. Показаны интересные места, мимо которых ты вроде и ходишь, а зайти не решаешься. И места о существовании которых и не знал... интересно и познавательно, душевно. Рекомендую.
3 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. Обязательно пойдём с гидом на все остальные ее экскурсии.
27 июля 2020
Спешу еще раз сердечно поблагодарить гида Наталью за столь интересную, познавательную, питающую душу экскурсию! Очень рекомендую этот маршрут всем тем, кто хочет познакомиться или расширить для себя духовную историю и географию Москвы и прикоснуться к ее нетленным святыням. Наталья сумеет удивить вас как неожиданными поворотами повествования, так и такими неприметными на первый взгляд поворотами улочек, что буквально сотрут границы времени и пространства! Всего в нескольких сот метрах от Кремля, свернув в едва заметную арку- которою вы никогда бы сами и не приметили! - вы вдруг окажитесь в древнем монастыре или храме, каждый из которых хранит свои святыни и свою страничку духовной истории города и всей нашей страны, знавшей как высочайшие взлеты, так и глубочайшие падения. Перенестись во времени помогает и очень хорошо подобранный гидом иллюстративный материал, наглядно отражающий все те изменения в облике храмов, что им пришлось претерпеть за свою долгую и непростую историю. Отлично продуманный маршрут, позволяющий как бы в миниатюре прикоснуться к основным вехам духовной истории города, и ощутить ту благодать, что останется неизменной, несмотря ни на что!
6 июля 2020
Нашим экскурсоводом была Наталья, время провели прекрасно, очень насыщенная программа.
1 июля 2020
Наталья прекрасный экскурсовод, знающий такие вещи, которые не так просто найти в общем доступе. Получил огромное удовольствие от экскурсии!

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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