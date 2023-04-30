Исследовать Красную площадь и её окрестности, а также погрузиться в историю без скучных монологов
Красивые фотографии, долгожданные впечатления… Но что это за место вообще? Что здесь происходило в прошлом? Предлагаем вам не просто побывать в открыточных локациях, но и услышать о них интересные факты, чтобы знакомство с Москвой не прошло бесследно.
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Описание
Что вас ожидает
Мы совершим уютный променад по Москве — многогранной, великой, исторической. На экскурсии вы узнаете множество небанальных фактов о самых главных достопримечательностях столицы.
- Начнём, конечно же, с Красной площади: гид расскажет, почему в народе её называют Шереметьево.
- Вы насладитесь видами храма Василия Блаженного и узнаете, для чего Иван Грозный хотел ослепить архитектора и сделал ли он это.
- Рассмотрим улицу, по которой Дмитрий Донской въезжал в Москву после победы в Куликовской битве.
- Раскроем секрет главной башни Кремля: почему она называлась Фроловской, а не Спасской, и что нашли под толстым цементом при её реставрации.
- Вы увидите, где начиналось огромное владение Салтычихи и узнаете про эту «мучительницу и душегубицу».
- Поговорим о судьбах людей, которые жили, строили дома и монастыри, работали и учились во времена царской и советской России.
😋 Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Москвы, а также рекомендации для самостоятельных прогулок.
📍 Места, которые вы увидите: Красная площадь, Васильевский спуск, Варварка, Рыбный переулок, Биржевая площадь, Богоявленский переулок, Никольская улица, Лубянская площадь, Театральная площадь, Большой театр, храм Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Лобное место, Спасская башня Кремля, Кремль, Мавзолей Ленина, собор Казанской Иконы Божией Матери, Нулевой километр, Александровский сад и др.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены фотопаузы.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 7000 руб. для группы до 4 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Красной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.