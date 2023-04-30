Многие люди, приезжая в Москву, устремляются в самое её сердце — на Красную площадь. Красивые фотографии, долгожданные впечатления… Но что это за место вообще? Что здесь происходило в прошлом? Предлагаем вам не просто побывать в открыточных локациях, но и услышать о них интересные факты, чтобы знакомство с Москвой не прошло бесследно.

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Описание

Что вас ожидает

Мы совершим уютный променад по Москве — многогранной, великой, исторической. На экскурсии вы узнаете множество небанальных фактов о самых главных достопримечательностях столицы.

Начнём, конечно же, с Красной площади: гид расскажет, почему в народе её называют Шереметьево.

Вы насладитесь видами храма Василия Блаженного и узнаете, для чего Иван Грозный хотел ослепить архитектора и сделал ли он это.

Рассмотрим улицу, по которой Дмитрий Донской въезжал в Москву после победы в Куликовской битве.

Раскроем секрет главной башни Кремля: почему она называлась Фроловской, а не Спасской, и что нашли под толстым цементом при её реставрации.

Вы увидите, где начиналось огромное владение Салтычихи и узнаете про эту «мучительницу и душегубицу».

Поговорим о судьбах людей, которые жили, строили дома и монастыри, работали и учились во времена царской и советской России.

😋 Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Москвы, а также рекомендации для самостоятельных прогулок.

📍 Места, которые вы увидите: Красная площадь, Васильевский спуск, Варварка, Рыбный переулок, Биржевая площадь, Богоявленский переулок, Никольская улица, Лубянская площадь, Театральная площадь, Большой театр, храм Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Лобное место, Спасская башня Кремля, Кремль, Мавзолей Ленина, собор Казанской Иконы Божией Матери, Нулевой километр, Александровский сад и др.

Организационные детали