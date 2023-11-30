Тайны и легенды Коломенского кремля

Индивидуальная экскурсия в Москве
Вместе со мной вы пройдетесь по территории Коломенского кремля и узнаете, где венчался Дмитрий Донской, какие святыни находятся в храме «поющих ангелов» и что за легенда связана с Маринкиной башней. Я расскажу вам легенды и мифы, которыми за много веков оброс кремль Коломны. Будет интересно!
Тайны и легенды Коломенского кремля
Тайны и легенды Коломенского кремля
Тайны и легенды Коломенского кремля
Тайны и легенды Коломенского кремля
Тайны и легенды Коломенского кремля
Тайны и легенды Коломенского кремля
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Группа от 6 до 15 человек2 200 ₽
Группа от 1 до 5 человек1 800 ₽

Что вас ожидает:

  • Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля (в том числе легендарную Маринкину башню и Пятницкие ворота)
  • Успенский Брусенский монастырь
  • Конькобежный центр «Коломна»
  • Соборная площадь
  • Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря
  • Схема Коломенского Кремля и многое другое

Описание

Тайна Москва-реки, храм «поющих ангелов» и другие легенды Кремля Коломенский кремль — это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов. С течением времени Кремль обрастал, будто паутиной, все новыми и новыми событиями Русской земли. И у вас есть уникальная возможность окунуться в атмосферу тайн Коломенского кремля! За время экскурсии мы узнаем секрет строительства Коломенского кремля, разгадаем подземные ходы Коломны и страшную тайну Москва-реки. Я расскажу знаменитую легенду Маринкиной башни и о святынях в храме «поющих ангелов». Вместе мы выясним, где был храм, в котором венчался Дмитрий Донской, и загадочная Мотасова башня.

Ежедневно по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля
Что не входит
  • Подъём на крепостную стену (можно забронировать за дополнительную оплату, которая зависит от даты и времени прибытия гостей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности / ваш отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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