Вместе со мной вы пройдетесь по территории Коломенского кремля и узнаете, где венчался Дмитрий Донской, какие святыни находятся в храме «поющих ангелов» и что за легенда связана с Маринкиной башней. Я расскажу вам легенды и мифы, которыми за много веков оброс кремль Коломны. Будет интересно!

Описание

Тайна Москва-реки, храм «поющих ангелов» и другие легенды Кремля Коломенский кремль — это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов. С течением времени Кремль обрастал, будто паутиной, все новыми и новыми событиями Русской земли. И у вас есть уникальная возможность окунуться в атмосферу тайн Коломенского кремля! За время экскурсии мы узнаем секрет строительства Коломенского кремля, разгадаем подземные ходы Коломны и страшную тайну Москва-реки. Я расскажу знаменитую легенду Маринкиной башни и о святынях в храме «поющих ангелов». Вместе мы выясним, где был храм, в котором венчался Дмитрий Донской, и загадочная Мотасова башня.