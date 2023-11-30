Вместе со мной вы пройдетесь по территории Коломенского кремля и узнаете, где венчался Дмитрий Донской, какие святыни находятся в храме «поющих ангелов» и что за легенда связана с Маринкиной башней. Я расскажу вам легенды и мифы, которыми за много веков оброс кремль Коломны. Будет интересно!
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Группа от 6 до 15 человек
|2 200 ₽
|Группа от 1 до 5 человек
|1 800 ₽
Что вас ожидает:
- Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля (в том числе легендарную Маринкину башню и Пятницкие ворота)
- Успенский Брусенский монастырь
- Конькобежный центр «Коломна»
- Соборная площадь
- Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря
- Схема Коломенского Кремля и многое другое
Описание
Тайна Москва-реки, храм «поющих ангелов» и другие легенды Кремля Коломенский кремль — это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов. С течением времени Кремль обрастал, будто паутиной, все новыми и новыми событиями Русской земли. И у вас есть уникальная возможность окунуться в атмосферу тайн Коломенского кремля! За время экскурсии мы узнаем секрет строительства Коломенского кремля, разгадаем подземные ходы Коломны и страшную тайну Москва-реки. Я расскажу знаменитую легенду Маринкиной башни и о святынях в храме «поющих ангелов». Вместе мы выясним, где был храм, в котором венчался Дмитрий Донской, и загадочная Мотасова башня.
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля
- Что не входит
- Подъём на крепостную стену (можно забронировать за дополнительную оплату, которая зависит от даты и времени прибытия гостей)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности / ваш отельЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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