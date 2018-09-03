5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

ребенку языком: школьник из Екатеринбурга про Красную площадь знал, что она находится в центре столицы страны, и скорее всего, подготовленный московский школьник сможет узнать у Татьяны намного больше маленьких интересностей про Москву. Но были моменты, которые про Красную площадь не знали даже мы - взрослые, которые были в Москве с организованными экскурсиями уже не однажды. Спасибо. Нам очень понравилось:)