5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Красная площадь для детей — не просто музей под открытым небом, а мостик в неизведанный мир прошлого.
Мы поможем изучить его в формате увлекательного квеста, после которого старая Москва станет для детей живым, понятным и по-настоящему интересным местом.
Ребятам предстоит расшифровать рукопись, познакомиться с городскими легендами и найти путь к спрятанному кладу!
Мы поможем изучить его в формате увлекательного квеста, после которого старая Москва станет для детей живым, понятным и по-настоящему интересным местом.
Ребятам предстоит расшифровать рукопись, познакомиться с городскими легендами и найти путь к спрятанному кладу!
Описание квеста
Ребята отправятся в увлекательное путешествие по Красной площади и Александровскому саду, где им предстоит:
- открыть конверты с загадками из прошлого — старинными картинками, шифрами и подсказками
- научиться «читать» архитектуру, сопоставляя детали зданий с заданиями
- расшифровать тайное послание с помощью специального ключа
- получить награду за смекалку и внимательность
Во время путешествия дети узнают:
- какие князья и цари строили Кремль и почему он стал символом Москвы
- зачем у стен Кремля разбили сад-огород и почему его назвали Александровским
- как менялось назначение Красной площади на протяжении веков
- что скрывает Боровицкий холм и какие легенды с ним связаны
В ходе квеста ребята услышат старинные московские легенды и увидят изображения старой Москвы, написанные известными художниками. Город откроет свои секреты тем, кто научится понимать его подсказки! А дойти до цели нам помогут царский слон, святой с шипами, раненый князь, тайный колодец, восточная птица, золотая рыбка в невидимой реке, старый новый император в петровском огороде и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия-квест рассчитана на детей от 7 до 14 лет. Взрослые участвуют в экскурсии и сопровождают детей бесплатно
- Игру можно провести для школьных групп, стоимость для команды из 6–12 детей — 1400 ₽ за чел., 13–24 — 1200 ₽ за чел., от 25 — 1100 ₽ за чел.
- Квест для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Васильевском спуске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провели экскурсии для 4832 туристов
Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Мы ходили на экскурсию маленькой группой - один начинающий второклассник и два взрослых. Квест очень хорошо организован - ни один конверт-подсказка не потерялся. Татьяна старается донести материал до ребенка понятным
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Г
17 марта у нас проходила экскурсия Тайны Боровицкого холма. Детей было трое мальчиков 7, 11 и 14 лет. Погода нас не слишком порадовала - дул холодный ветер. Но мальчишки наши
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А
Превосходная экскурсия! Экскурсию проводила Алена. Были взрослые и мальчики 7,11 и 14 лет.
Понравилось всем без исключения. Все дети были вовлечены в процесс поиска ключей к разгадке шифра, который привел к
Понравилось всем без исключения. Все дети были вовлечены в процесс поиска ключей к разгадке шифра, который привел к
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А
Отличная экскурсия для детей, Татьяна ведет экскурсию динамично, никто не успевает заскучать, информация доносится в диалоге, увлекательно и понятно для детей. Взрослым тоже интересно) Спасибо за экскурсию!
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Т
Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождливую погоду. Елена - супер экскурсовод! Буду всем советовать!
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Были на экскурсии по Красной площади. Дети 9 и 7 лет были в восторге. Спасибо большое.
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