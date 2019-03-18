5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Познавательный квест для детей

Во время квеста дети будут искать конверты с посланиями из прошлого, состоящие из старинных картинок и загадок. Чтобы найти подсказку, нужно внимательно рассмотреть окружающие нас архитектурные объекты и воспользоваться картой. А расшифровать послание и найти спрятанный клад ребятам помогут рассказы ведущего, ключ к шифру и план Кремля!

Интересные факты о Красной площади

Мы встретимся у самого известного собора России, поговорим о том, какие московские Великие князья и русские цари строили Кремль, кто разбил у кремлевских стен сад-огород и в честь кого этот сад назвали Александровским. Ребята узнают о главных функциях Красной площади и услышат историю Боровицкого холма.

Тайны старой Москвы

Во время интерактивной экскурсии я расскажу ребятам старинные московские легенды и покажу изображения старой Москвы, написанные известными художниками. Город откроет свои секреты тем, кто научится понимать его подсказки! А дойти до цели нам помогут царский слон, святой с шипами, раненый князь, тайный колодец, восточная птица, золотая рыбка в невидимой реке, старый новый император в петровском огороде и многое другое!