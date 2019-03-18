5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду и Красной площади

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Давным-давно на месте коровьего брода возникла крепость, названная Кремлем.

Построили её на высоком Боровицком холме, в котором заключена сила, помогающая сбыться любому желанию! Место то тайное, но в древней рукописи, которую нам удалось раздобыть, написано, как его найти.

Ребятам предстоит расшифровать рукопись, познакомиться с московскими легендами и найти путь к спрятанному кладу!
5800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Сокровище Боровицкого холма
Сокровище Боровицкого холма

Что вас ожидает

Познавательный квест для детей
Во время квеста дети будут искать конверты с посланиями из прошлого, состоящие из старинных картинок и загадок. Чтобы найти подсказку, нужно внимательно рассмотреть окружающие нас архитектурные объекты и воспользоваться картой. А расшифровать послание и найти спрятанный клад ребятам помогут рассказы ведущего, ключ к шифру и план Кремля!

Интересные факты о Красной площади
Мы встретимся у самого известного собора России, поговорим о том, какие московские Великие князья и русские цари строили Кремль, кто разбил у кремлевских стен сад-огород и в честь кого этот сад назвали Александровским. Ребята узнают о главных функциях Красной площади и услышат историю Боровицкого холма.

Тайны старой Москвы
Во время интерактивной экскурсии я расскажу ребятам старинные московские легенды и покажу изображения старой Москвы, написанные известными художниками. Город откроет свои секреты тем, кто научится понимать его подсказки! А дойти до цели нам помогут царский слон, святой с шипами, раненый князь, тайный колодец, восточная птица, золотая рыбка в невидимой реке, старый новый император в петровском огороде и многое другое!

Организационные детали

Экскурсия-квест рассчитана на детей от 7 до 14 лет. Взрослые участвуют в экскурсии и сопровождают детей бесплатно.

Сокровище Боровицкого холма
Сокровище Боровицкого холма
Сокровище Боровицкого холма
Сокровище Боровицкого холма
Сокровище Боровицкого холма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по городу Москве и некоторым московским музеям. Создание и проведение экскурсий, квестов и интерактивных программ — это моя единственная и любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 марта 2019
17 марта у нас проходила экскурсия Тайны Боровицкого холма. Детей было трое мальчиков 7, 11 и 14 лет. Погода нас не слишком порадовала - дул холодный ветер. Но мальчишки наши активно участвовали в экскурсии - игре, бегали, искали конверты и выполняли задания. 2 часа пролетели
незаметно. Нам взрослым тоже было очень интересно слушать. Экскурсовод Алена замечательно умеет работать с детьми, заинтересовать их, привлечь и переключить внимание.
Очень рекомендую сходить на эту экскурсию (погоду все-таки лучше выбрать потеплее).
18 марта 2019
Превосходная экскурсия! Экскурсию проводила Алена. Были взрослые и мальчики 7,11 и 14 лет.
Понравилось всем без исключения. Все дети были вовлечены в процесс поиска ключей к разгадке шифра, который привел к кладу) никто не замерз, т.к. в нужный момент ненедолго экскурсия завела нас в ГУМ. У взрослых была возможность задать свои вопросы и получить исчерпывающие ответы, при этом детям это никак не мешало. В общем отлично, мы очень хорошо провели время, ищем компанию для новой экскурсии)
3 сентября 2018
Мы ходили на экскурсию маленькой группой - один начинающий второклассник и два взрослых. Квест очень хорошо организован - ни один конверт-подсказка не потерялся. Татьяна старается донести материал до ребенка понятным ребенку языком: школьник из Екатеринбурга про Красную площадь знал, что она находится в центре столицы страны, и скорее всего, подготовленный московский школьник сможет узнать у Татьяны намного больше маленьких интересностей про Москву. Но были моменты, которые про Красную площадь не знали даже мы - взрослые, которые были в Москве с организованными экскурсиями уже не однажды. Спасибо. Нам очень понравилось:)
10 июня 2018
Отличная экскурсия для детей, Татьяна ведет экскурсию динамично, никто не успевает заскучать, информация доносится в диалоге, увлекательно и понятно для детей. Взрослым тоже интересно) Спасибо за экскурсию!
24 сентября 2017
Старшая дочь 10 лет сказала чтобы было больше заданий. Младший сын 7 лет сказал чтобы было больше беготни.
Все понятно кому что хочется.....
На вопросы отвечали дети.

Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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