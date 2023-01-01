Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)

Мы расскажем Вам о великих темных волшебниках и их тайных заговорах

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Мы расскажем Вам о великих темных волшебниках и их тайных заговорах. Даже если Вы не верите в магию, то всё равно будете очарованы этим мистическим и полным тайн миром.
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

В подземелье Тёмного Лорда.
Вы станете свидетелем и участником тайных заговоров и обрядов. Увидите как планировалась битва за Хогвартс, встретитесь не с самыми приятными героями магического мира и, конечно, присягнете на верность Тому–Кого–Нельзя называть!

Важная информация:

В стоимость билета входят также маски и костюмы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Костюмы
  • Маски
  • 1,5 часа брони зала
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Проспект Мира, Каланчевская ул. , 32, Москва
Завершение: м. Проспект Мира, Каланчевская 32
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет

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