Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Описание
Что вас ожидает:
В подземелье Тёмного Лорда.
Вы станете свидетелем и участником тайных заговоров и обрядов. Увидите как планировалась битва за Хогвартс, встретитесь не с самыми приятными героями магического мира и, конечно, присягнете на верность Тому–Кого–Нельзя называть!
Важная информация:
В стоимость билета входят также маски и костюмы.
Ответы на вопросы
Что входит
Костюмы
Маски
1,5 часа брони зала
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Проспект Мира, Каланчевская ул. , 32, Москва
Завершение: м. Проспект Мира, Каланчевская 32
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
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