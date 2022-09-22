Великолепная усадьба Кусково

Посетить загородную резиденцию графов Шереметевых и раскрыть ее тайны с профессиональным гидом

Всего полчаса от центра города — и вы в «подмосковном Версале»! В XVIII веке здесь разыгрывались грандиозные театрализованные праздники: в окружении изысканной архитектуры, французского парка с беломраморной скульптурой и зеркальной глади прудов.

Вы проникнетесь духом того времени и услышите о старинном роде Шереметевых: аристократах, меценатах и коллекционерах.
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
25
сен
28
сен
30
сен
1
окт
2
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в «галантный век»

Вы посетите главный дворец в стиле раннего классицизма. Оцените коллекцию живописи и скульптуры XVIII века, мебель французских и русских мастеров, великолепное собрание фарфора и драгоценные ковры-шпалеры фламандской работы. А я расскажу о счастливых и несчастных судьбах первых придворных красавиц из рода Шереметевых, чьи портреты украшают парадные залы.

Прогулка по парку

Мы пройдем по регулярному парку, где господствует четкая геометрия «зеленой архитектуры». Полюбуемся тенистыми аллеями, рукотворными прудами и каналами. А также увидим старинные павильоны, воплощающие образы дальних стран и культур: Итальянский и Голландский домики, Эрмитаж и Грот. Кроме того, я покажу вам памятник анненского барокко — удивительный храм графов Шереметевых.

Организационные детали

  • Экскурсия включает посещение дворца, павильона Грот и прогулку по парку
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк — 50 руб, дворец — 250 руб, Грот — 150 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в усадьбу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура🏯Парки и усадьбыУсадьбы и дворцыУсадьба Кусково🗽Популярные места🏞Парки🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Москве

Краски усадьбы Архангельское
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Краски усадьбы Архангельское
Посетить «подмосковный Версаль» и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 4 000 за всё до 4 чел.
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Если вы устали от классических экскурсий
Андропова пр-т, д. 39
990 за 1 человека
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.8
267 отзывов
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
Двухчасовая экскурсия «Тайны Ленинского склепа» посвящена местам
Сегодня
Завтра
24 сен
25 сен
700 за 1 человека
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
1 отзыв
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Полюбоваться парком и интерьерами дворца, узнать о династии Шереметьевых и увеселениях высшего света
в Кусково
25 сен
15 окт
16 окт
22 окт
800 за 1 человека
Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина
1.5 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
5
7 отзывов
Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
700 за 1 человека
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
10 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Рекомендуем взять с собой
2 650 за 1 человека
Тихое очарование усадьбы Суханово
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Тихое очарование усадьбы Суханово
Посетить дворянскую усадьбу Волконских, услышать ее историю и расшифровать необычную архитектуру
у входа в усадьбу
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
5 000 за всё до 10 чел.
Москва: тайны Белого города
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Валентина
Валентина
Нет отзывов
Москва: тайны Белого города
Погулять по древним колоритным улицам и отыскать удивительные места с профессиональным гидом
у памятника Кириллу и Мефодию
23 сен
26 сен
27 сен
28 сен
6 500 за всё до 6 чел.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 100 чел.
Организатор экскурсии Незабываемая
Незабываемая
4.6
128 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Москва хранит множество тайн и загадок
СТ.М. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 100 за 1 человека
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 5 чел.
Организатор экскурсии Каринэ
Каринэ
5
3 отзыва
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково
Исследовать имение 18 века, включая уникальный Грот
у Главного дома (дворца розового цвета)
Завтра
23 сен
24 сен
29 сен
7 000 за всё до 5 чел.
Тайны дворов Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Полина
Полина
4.9
28 отзывов
Тайны дворов Москвы
Заглянуть в «подворотни», рассмотреть чудом сохранившиеся дома и раскрыть изнанку столицы
у метро Кузнецкий мост
24 сен
5 окт
6 окт
7 окт
2 500 за всё до 5 чел.
Царицыно: история несостоявшейся императорской резиденции
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Катерина
Катерина
5
9 отзывов
Царицыно: история несостоявшейся императорской резиденции
Царицыно - несостоявшаяся резиденция Екатерины II
улица Тюрина, 1с2
5 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ