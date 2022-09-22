Вы посетите главный дворец в стиле раннего классицизма. Оцените коллекцию живописи и скульптуры XVIII века, мебель французских и русских мастеров, великолепное собрание фарфора и драгоценные ковры-шпалеры фламандской работы. А я расскажу о счастливых и несчастных судьбах первых придворных красавиц из рода Шереметевых, чьи портреты украшают парадные залы.
Мы пройдем по регулярному парку, где господствует четкая геометрия «зеленой архитектуры». Полюбуемся тенистыми аллеями, рукотворными прудами и каналами. А также увидим старинные павильоны, воплощающие образы дальних стран и культур: Итальянский и Голландский домики, Эрмитаж и Грот. Кроме того, я покажу вам памятник анненского барокко — удивительный храм графов Шереметевых.