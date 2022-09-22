Всего полчаса от центра города — и вы в «подмосковном Версале»! В XVIII веке здесь разыгрывались грандиозные театрализованные праздники: в окружении изысканной архитектуры, французского парка с беломраморной скульптурой и зеркальной глади прудов. Вы проникнетесь духом того времени и услышите о старинном роде Шереметевых: аристократах, меценатах и коллекционерах.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в «галантный век»

Вы посетите главный дворец в стиле раннего классицизма. Оцените коллекцию живописи и скульптуры XVIII века, мебель французских и русских мастеров, великолепное собрание фарфора и драгоценные ковры-шпалеры фламандской работы. А я расскажу о счастливых и несчастных судьбах первых придворных красавиц из рода Шереметевых, чьи портреты украшают парадные залы.

Прогулка по парку

Мы пройдем по регулярному парку, где господствует четкая геометрия «зеленой архитектуры». Полюбуемся тенистыми аллеями, рукотворными прудами и каналами. А также увидим старинные павильоны, воплощающие образы дальних стран и культур: Итальянский и Голландский домики, Эрмитаж и Грот. Кроме того, я покажу вам памятник анненского барокко — удивительный храм графов Шереметевых.

Организационные детали