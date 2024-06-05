Иммерсивные экскурсии в Москве

Найдено 17 экскурсий в категории «Иммерсивные» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
90 отзывов
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840 за всё до 5 чел.
Тайны Остоженки с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
21 отзыв
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
🚶 Пешая
Квест
4 часа
70 отзывов
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999 за человека
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
🚶 Пешая
Билеты
1 час
1 отзыв
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 500 за билет
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1 час 9 минут
5 отзывов
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
73 отзыва
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
Начало: В районе метро «Шаболовская»
Завтра в 20:15
9 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Узнать историю Замоскворечья и разобраться, зачем служивым выдавали два пуда соли
Начало: В Климентовском переулке
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 000 за всё до 15 чел.
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
5 отзывов
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Увидеть столицу новым взглядом (и заново влюбиться!), слушая ее голос и следуя за персонажами
Начало: Центральный рынок м Трубная
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
2 000 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Перенестись в изысканную атмосферу фешенебельного отеля и разгадать его тайны
Начало: в отеле «Националь»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
5 700 за человека
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Групповая
2 часа
6 отзывов
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700 за человека
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
8 отзывов
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы
Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий
Начало: на Ленинградском вокзале
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
799 за человека
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
8 отзывов
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Билеты
2 часа
1 отзыв
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров
Начало: в отеле «Vertical Boutique»
5 400 за билет
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500 за человека
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
  • А
    Алина
    25 мая 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Гид Ира- чудесная девушка! Бары все отличные, шорты вкусные, в последних двух чудесная музыка, застряли там надолго. Конкурсы интересные! Прошло все на ура!!!
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
    Ходили семьёй: двое взрослых и двое подростков по случаю Дня рождения дочери (13 лет). Квест по описанию выбрала именинница -
    читать дальше

    ожидания совпали с реальностью. Отличная организация: управление временем и целями каждого этапа квеста, антураж, разные форматы контента (видно, живая беседа, тексты, картинки). Проверка навыков работы с информацией: анализ, формулировка гипотез, аргументация. Отмечу четкость и тактичность ведущего Виктора, приветливость и заботу Анны, кто нас встретила и проводила. В конце была пятиминутка обратной связи: что понравилось, что было сложно. Очень вежливо, в диалоге, видно, что ребята горят своим делом - класс! Спасибо за мероприятие, однозначно отличный для нас опыт! Рекомендуем.

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
    Спасибо Елене за прекрасную экскурсию! Много нового и интересного узнали про Москву!
  • В
    Валерий
    5 мая 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Отличная прогулка и выбор баров. Спасибо Але и Антону за позитив! Всё очень понравилось!
  • И
    Иван
    3 мая 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Если один в Москве, и есть свободный вечер- то рекомендую посетить данную экскурсию. Новые знакомства, прекрасная атмосфера, гид знающий свое дело, ну и конечно алкоголь
  • В
    Виктория
    26 апреля 2024
    Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
    Елена - очень разносторонний гид, и во время экскурсии это ощущается в том, сколько она рассказывает про историю, про архитектуру
    читать дальше

    и про бары, может поддержать разговор на любую тему. Маршрут длился больше трех часов, и это была очень насыщенная и прогулка. Бары тоже подобраны интересные и нетривиальные, каждый со своей атмосферой и историей. Хороший способ провести вечер. Обязательно пойду на еще одну ее экскурсию в следующий раз как буду в Москве. Буду рекомендовать Елену своим друзьям.

  • A
    Aleksandra
    21 апреля 2024
    Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
    Прекрасный квест, очень динамичная прогулка, спасибо Елене, узнали много нового
  • Л
    Лариса
    21 апреля 2024
    Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
    Познавательная, увлекательная, интересная экскурсия-квест. Экскурсовод Елена - очень милая прекрасная рассказчица, отличный организатор. Мы почерпнули много нового ранее неизвестного для
    читать дальше

    нас из исторических и архитектурных моментов из ее рассказа, связанных с архитектурными памятниками. Такие экскурсии-квесты подходят для приятных полезных семейных прогулок. Рекомендуем!

  • В
    Вероника
    18 апреля 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
    Очень понравилось) столько раз была на вокзале и очень много не замечала) Только возник вопрос откуда начало, но просто начните слушать и все становится понятно. Спасибо!)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Иммерсивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
  2. Тайны Остоженки с Фаролеро
  3. Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
  4. Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
  5. Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Иммерсивные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 500 до 8 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 307 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Иммерсивные», 307 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам