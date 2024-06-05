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и про бары, может поддержать разговор на любую тему. Маршрут длился больше трех часов, и это была очень насыщенная и прогулка. Бары тоже подобраны интересные и нетривиальные, каждый со своей атмосферой и историей. Хороший способ провести вечер. Обязательно пойду на еще одну ее экскурсию в следующий раз как буду в Москве. Буду рекомендовать Елену своим друзьям.