2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Интерактив для нескучной экскурсии

Ребята отыщут тайные знаки и символы в башнях Московского Кремля и узорах Исторического музея, ответят на вопросы и проверят свою внимательность. Я добавлю немного мистики в нашу экскурсию: покажу несколько фокусов и использую необычный инвентарь. А в награду за испытания каждый ребенок получит маленький сувенир на память.

Удивительные сюжеты и детали

Дети не только весело проведут время, но и узнают много интересного. Я расскажу об истории Кремля, о том, что раньше было на месте Манежной площади и что сохранил ГУМ. Где живут золотые единороги, у каких ворот Китай-города сидел настоящий живой лев и какой собор является самым большим компасом — эти и множество других любопытных фактов и преданий ждет вас на экскурсии.

Кому подойдет экскурсия