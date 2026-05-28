2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем юных искателей приключений на захватывающую экскурсию-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада». Ваш ребенок окунется в мир истории и легенд, где каждый шаг скрывает загадку.
В роли проводника выступит мистический
В роли проводника выступит мистический
6 причин купить этот квест
- 🗝️ Увлекательные задания и игры
- 🎭 Театрализованное представление
- 🎩 Мистические фокусы и сюрпризы
- 📚 Интересные исторические факты
- 🎁 Памятные сувениры для детей
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и школьных групп
Что можно увидеть
- Московский Кремль
- Александровский сад
- Красная площадь
- Исторический музей
- Манежная площадь
- ГУМ
Описание квеста
Интерактив для нескучной экскурсии
Ребята отыщут тайные знаки и символы в башнях Московского Кремля и узорах Исторического музея, ответят на вопросы и проверят свою внимательность. Я добавлю немного мистики в нашу экскурсию: покажу несколько фокусов и использую необычный инвентарь. А в награду за испытания каждый ребенок получит маленький сувенир на память.
Удивительные сюжеты и детали
Дети не только весело проведут время, но и узнают много интересного. Я расскажу об истории Кремля, о том, что раньше было на месте Манежной площади и что сохранил ГУМ. Где живут золотые единороги, у каких ворот Китай-города сидел настоящий живой лев и какой собор является самым большим компасом — эти и множество других любопытных фактов и преданий ждет вас на экскурсии.
Кому подойдет экскурсия
- Квест предназначен для детей в возрасте от 6 до 14 лет; сложность заданий будет зависеть от возраста участников
- Игру можно провести для школьных групп
Организационные детали
- Подвеска из натурального полудрагоценного камня входит в стоимость экскурсии
- С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых
- Экскурсия проходит около стен Кремля, внутрь мы не заходим
- Экскурсию можно провести для больших групп и школьных классов (до 50 чел.), в этом случае компания делится на 2 группы, мы работаем вместе с коллегой. Доплата составит 1250 руб. за каждого последующего участника, для больших групп предусмотрены скидки.
- Иногда меня заменяет моя коллега Виктория — профессиональная актриса, аккредитованный гид, педагог. Умеет увлекать и держать внимание как взрослых так и самых маленьких экскурсантов, создает из экскурсии семейный праздник.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2262 туристов
Аккредитованный гид, профессиональный драматический актёр, режиссёр. Провожу экскурсии-шоу. Умею найти подход ко взрослым и детям. Обожаю свою работу.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 88 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Благодарим Дмитрия за прекрасную экскурсию для группы ребят 9 лет и девочки 11 лет!
Повторили материал пройденный во втором классе и узнали много нового не только дети но и мы взрослые!
Пролетела
Повторили материал пройденный во втором классе и узнали много нового не только дети но и мы взрослые!
Пролетела
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Ю
Огромное спасибо Дмитрию! Дети в восторге!
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все понравилось, экскурсия интересная, взрослым тоже будет интересно. дети довольные
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На экскурсии была с детьми летом 2025. Только положительные впечатления. Продуманный маршрут, экскурсовод подстраивается под слушателей и обстановку. Экскурсовод не только сумел заинтересовать детей, но и дать много интересной информации.
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Е
Проводила экскурсию Виктория, все очень понравилось. Несмотря на разный возраст детей, всем было интересно, дети были вовлечены полностью!
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Сегодня сложно чем то удивить детей,но невероятная энергия и азарт Виктории поражает,так подать информацию и множество не только исторических фактов,но и глубинно изученной информации,которую даже взрослые не знают. Для детей
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