2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»

В компании графа погулять по самому центру Москвы и раскрыть секреты её достопримечательностей

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Эта театрализованная экскурсия для детей познакомит их с историей Красной площади и соседних памятников.

Я — в образе мистического графа — поделюсь любопытными фактами и легендами.

Задачки, вопросы, игры и даже фокусы помогут отыскать сокровища Ивана Грозного и закрепить полученные знания.
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Охотный ряд
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»

Что вас ожидает

Интерактив для нескучной экскурсии
Ребята отыщут тайные знаки и символы в башнях Московского Кремля и узорах Исторического музея, ответят на вопросы и проверят свою внимательность. Я добавлю немного мистики в нашу экскурсию: покажу несколько фокусов и использую необычный инвентарь. А в награду за испытания каждый ребенок получит маленький сувенир на память.

Удивительные сюжеты и детали
Дети не только весело проведут время, но и узнают много интересного. Я расскажу об истории Кремля, о том, что раньше было на месте Манежной площади и что сохранил ГУМ. Где живут золотые единороги, у каких ворот Китай-города сидел настоящий живой лев и какой собор является самым большим компасом — эти и множество других любопытных фактов и преданий ждет вас на экскурсии.

Кому подойдет экскурсия

  • Квест предназначен для детей в возрасте от 6 до 14 лет; сложность заданий будет зависеть от возраста участников
  • Игру можно провести для школьных групп

Организационные детали

  • Сладкий сувенир входит в стоимость экскурсии
  • С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Охотный ряд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Аккредитованный гид, опыт проведения экскурсий 10 лет, профессиональный драмматический актер, режиссер. Умею найти подход как к взрослым так и к детям, обожаю свою работу, провожу экскурсии-шоу.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Прекрасный квест для детей младшей школы, детям очень нравится искать записки, экскурсоводы отлично их вовлекают
Впрочем небольшая информативность и объем информации делает эту Экскурсию интересной только маленьким детям, подросткам может быть не так интересно
2 декабря 2019
Спасибо Дмитрию за отлично проведённое время! Замечательно общается с детьми, увлекает их, развлекает! Умный, весёлый , харизматичный! Не зря выбрали эту экскурсию! Понравилось и детям и взрослым!!!

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