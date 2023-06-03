Третьяковская галерея и Замоскворечье
Мы приглашаем вас посетить тихий уголок Москвы, который по старинке продолжает жить в прошлом веке, не подчиняясь новым реалиям и законам. Вы познакомитесь с купеческим миром Замоскворечья и его жемчужиной — Третьяковской галереей!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пешеходная экскурсия по Замоскворечью
- Третьяковская галерея
- Самостоятельный осмотр экспозиции галереи
- Портрет Пушкина работы Ореста Кипренского
- «Всадница» Карла Брюллова
- «Явление Христа народу» Александра Иванова
- «Богатыри» Виктора Васнецова
- Пейзажи Айвазовского и Шишкина
- Картины Ильи Репина и Василия Сурикова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пешеходная экскурсия по очаровательному островку Москвы купеческой, который чудом сохранился в самом центре огромного мегаполиса. Тут царит удивительная тишина, все дышит атмосферой старины, а местные пейзажи поразительно похожи на те, что представлены на полотнах величайших мастеров из собрания Третьяковской галереи. Здесь вы ощутите неповторимое обаяние старинных храмов, городских усадеб и уютных московских двориков, которые откроют вам свои тайны.
Самостоятельное знакомство с собранием картин Третьяковской галереи, одного из крупнейших в России и лучших в мире музеев изобразительного искусства. Вас ожидает встреча с бесценными шедеврами кисти великих русских мастеров, которые многим знакомы с детства. Количество экспонатов, выставленных тут, давно перевалило за 100 тыс., среди них — живописные полотна и древнерусские иконы, скульптура и графика. Увлекательный рассказ экскурсовода позволит перелистать самые интересные странички истории, связанные с созданием этой чудесной коллекции. Вы узнаете много нового о судьбах художников и меценатов, сюжетах знаменитых картин.
Важная информация:
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- Самостоятельное посещение постоянной экспозиции Третьяковской галереи по выданным входным билетам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Метро Третьяковская, выход №2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- Самостоятельное посещение постоянной экспозиции Третьяковской галереи по выданным входным билетам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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