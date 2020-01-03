3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Визитные карточки Москвы
Гуляя по исторической части города, вы побываете в самых известных уголках столицы: на Старом Арбате, Гоголевском бульваре и Красной площади.
- Арбат славится большим количеством культурных достопримечательностей, и я расскажу о каждой из них, а еще об истории улицы и известных людях, связанных с этим местом.
- На Гоголевском бульваре поговорим о двух разных памятниках Гоголю — помпезном и более скромном — и осмотрим фонтан плывущих коней.
- В Храме Христа Спасителя вы узнаете об архитектуре здания, внутреннем убранстве и запутанной истории перестроений храма, а также о его сегодняшнем статусе.
- Проехав на метро к Красной площади, вы увидите станцию-музей «Площадь революции» с легендарными скульптурами, многие из которых имеют реальные прототипы. Услышите о музеях, расположившихся на главной площади города, и о двух старинных театрах Москвы — Большом и Малом.
Противоречивые достопримечательности столицы
Часть локаций, которые стали визитными карточками Москвы, вызывали у некоторых москвичей удивление. В прошлом и настоящем критике подвергались и неуместность фонарей на Арбате, и памятник Гоголю на Гоголевском бульваре, и современный вид Храма Христа Спасителя. Во время прогулки поговорим о том, чем бывали недовольны москвичи, и какие мнения существуют о ключевых точках города.