3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кругосветка по Москве

Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней

Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.