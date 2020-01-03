3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Центр Москвы: площади, храмы, театры

Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей

Галина
Задать вопрос
Галина – ваш гид
Эта экскурсия создана для тех, кто знакомится со столицей и хочет узнать о достопримечательностях-символах города.

Я покажу все то, без чего Москву невозможно представить: Красную площадь, Арбат с его легендарными переулками, Гоголевский бульвар и неоднозначный Храм Христа Спасителя.

В итоге вы поймете, в чем изюминка самого динамичного города России, и почувствуете его красоту и величие.
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Центр Москвы: площади, храмы, театры

Что вас ожидает

Визитные карточки Москвы
Гуляя по исторической части города, вы побываете в самых известных уголках столицы: на Старом Арбате, Гоголевском бульваре и Красной площади.

  • Арбат славится большим количеством культурных достопримечательностей, и я расскажу о каждой из них, а еще об истории улицы и известных людях, связанных с этим местом.
  • На Гоголевском бульваре поговорим о двух разных памятниках Гоголю — помпезном и более скромном — и осмотрим фонтан плывущих коней.
  • В Храме Христа Спасителя вы узнаете об архитектуре здания, внутреннем убранстве и запутанной истории перестроений храма, а также о его сегодняшнем статусе.
  • Проехав на метро к Красной площади, вы увидите станцию-музей «Площадь революции» с легендарными скульптурами, многие из которых имеют реальные прототипы. Услышите о музеях, расположившихся на главной площади города, и о двух старинных театрах Москвы — Большом и Малом.

Противоречивые достопримечательности столицы
Часть локаций, которые стали визитными карточками Москвы, вызывали у некоторых москвичей удивление. В прошлом и настоящем критике подвергались и неуместность фонарей на Арбате, и памятник Гоголю на Гоголевском бульваре, и современный вид Храма Христа Спасителя. Во время прогулки поговорим о том, чем бывали недовольны москвичи, и какие мнения существуют о ключевых точках города.

Организационные детали

  • Проезд на метро не входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата за каждого следующего участника (не считая детей до 12 лет) 700 рублей
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Центр Москвы: площади, храмы, театры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Галина
Галина
Я коренная москвичка, профессиональный журналист с двадцатилетним стажем. Работала в московских и российских изданиях, писала о театре, брала интервью у актеров, режиссеров, драматургов. Люблю театр. Считаю, что сегодня он — реальная альтернатива виртуальному миру. Хотела бы поделиться своей увлеченностью театром со всеми, кто интересуется этой темой.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Rinat
3 января 2020
Довольно интересная экскурсия. Галина знаток своего дела. Все было хорошо слышно и понятно.
28 сентября 2019
Очень хорошая экскурсия с отличным экскурсоводом. Интересно, ненавязчиво, приятно, легко. Очень советую.
12 мая 2019
Были на экскурсии с Галиной 10 мая. Это была скорее не экскурсия, а приятная прогулка - беседа с умным интеллигентным человеком, хорошим рассказчиком. Было интересно и мне, и детям-подросткам. Галина подстроила свой рассказ под наши интересы, провела тем маршрутом, которым мы сами бы никогда не прошли. Рекомендую.

Галина проводит ещё 1 экскурсию

Москва театральная. Какие спектакли смотреть?Москва театральная. Какие спектакли смотреть?Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
От 3900 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Сориентироваться в мире театра вместе с московским журналистом и театралом
В Москве насчитываются сотни театров. Как сориентироваться в этом многообразии? Как найти то, что нужно именно вам, что не разочарует, а, наоборот, заинтересует и, быть может, сделает театралом? Я часто хожу в театры, более 20 лет работаю журналистом, пишу о театре, беру интервью у актеров и режиссеров. Я поведу вас любимыми театральными маршрутами и поделюсь своей любовью к театру.

Обзорные экскурсии по Москве

Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусеКлассическая обзорная экскурсия по Москве на автобусеКлассическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
скидка10%
700 ₽
630 за человека
2 часа
131 отзыв
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. На два часа вы окунетесь в многовековую историю города и его эклектичную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
990 за человека
3 часа
115 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по must-see местам столицы
Москва — город, которому невероятно идёт вечерний облик: здесь всегда бурлит жизнь. На этой экскурсии вас ждут главные визитные карточки столицы: вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь красотой Большого театра и Храма Христа Спасителя, увидите самые живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне ультрасовременного квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.
Кругосветка по МосквеКругосветка по МосквеКругосветка по Москве
6000 за экскурсию
4 часа
36 отзывов
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
Свидание с вечерней МосквойСвидание с вечерней МосквойСвидание с вечерней Москвой
4600 за экскурсию
3 часа
21 отзыв
Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии
Я покажу культовые места столицы и расскажу о них всё, что знаю. Из окна автомобиля вы рассмотрите ночной Кремль, новый парк Зарядье, величественный памятник Владимиру, Большой и Малый театры, Арбат и, конечно, Москву-сити. Узнаете, как менялся Кремль, чем москвичам не нравится монумент Достоевскому и как непросто сложилась судьба храма Христа Спасителя. Прекрасные виды вечернего города-героя и занимательные факты из его хроник — это будет идеальное свидание со столицей.
Ежедневная прогулка по МосквеЕжедневная прогулка по МосквеЕжедневная прогулка по Москве
800 за человека
2 часа
28 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Многослойность московской истории сбивает с ног любого путешественника и виднеется в каждом закоулке центральных районов. На этой экскурсии вы узнаете, как город обрастал бронёй в виде крепостных стен, восставал из пепла после пожаров и развивался, вбирая в себя уйму контрастов. Вы столкнётесь с особенной атмосферой городского пространства Москвы, где с боярскими палатами соседствует Парящий мост, разберётесь в том, как устроена столица, пролистаете яркие страницы её истории и увидите Белокаменную живой и настоящей.
Автомобильная обзорная экскурсия по МосквеАвтомобильная обзорная экскурсия по МосквеАвтомобильная обзорная экскурсия по Москве
скидка5%
7000 ₽
6650 за экскурсию
3.5 часа
4 отзыва
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Парящий мост, храм Христа Спасителя, стадион Лужники, Воробьевы горы и небоскребы Москва-Сити. Я расскажу о жизни и традициях москвичей: где они любят делать покупки, какие театры посещают, в каких ресторанах бывают и как еще проводят свободное время.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы