30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сперва, как и полагается, вы увидите самое сердце Москвы — Красную площадь и исторический центр, пешком. А затем отправитесь в автобусное путешествие по главным улицам и проспектам города.
Вы оцените контрасты старой и современной Москвы, услышите истории о памятниках и зданиях и сделаете фотографии на фоне знаковых символов столицы.
Вы оцените контрасты старой и современной Москвы, услышите истории о памятниках и зданиях и сделаете фотографии на фоне знаковых символов столицы.
Описание экскурсии
Пешком по Красной площади
Первая часть экскурсии посвящена главной символике Москвы. Каждый монумент и здание здесь хранит свою историю. Вы прогуляетесь по Александровскому саду и войдёте на Красную площадь через Воскресенские ворота, чтобы ближе познакомиться с такими достопримечательностями, как:
- резные купола храма Василия Блаженного и архитектура ГУМа
- стены, ворота и башни Московского Кремля — крупнейшей крепости Европы
- памятник патриарху Гермогену и его вклад в духовное развитие страны
- мавзолей и некрополь с тайнами легендарных политических деятелей
Вы услышите о великих свершениях, изменивших ход истории России, и почувствуете дух столицы под звуки боя курантов Спасской башни.
На автобусе по Москве
После прогулки вы отправитесь в 2-часовое автобусное путешествие по Москве. Из окна вы увидите:
- контраст древних улочек Китай-города и ультрасовременных конструкций парка «Зарядье»
- советский колорит Лубянской площади
- набережную Москвы-реки с храмом Христа Спасителя, парком Горького, памятником Петру I и высоткой МГУ на фоне Воробьёвых гор
- Новый Арбат и башни Москва-Сити, отражающие современную жизнь столицы
- парк Победы, дом Пашкова, гостиницу «Метрополь» и другие знаковые места
Организационные детали
- Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии (опоздавших группа не ждёт)
- Экскурсия делится на две части: пешеходная — 2 часа по Красной площади и историческому центру; автобусная — 3 часа по центру Москвы (маршрут круговой)
- К сожалению, мы не можем провести эту экскурсию для школьной группы (когда количество детей превышает количество взрослых)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
|Дети до 18 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|2000 ₽
|Инвалиды
|2000 ₽
|Студенты (о/ф обучения)
|2000 ₽
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 35767 туристов
Меня зовут Алексей, работаю в туризме с 2007 года. Представляю коллектив лучших гидов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идём в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 122 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Первая часть экскурсии особенно понравилась, большое спасибо Ольге Юрьевне! Все очень интересно, динамично.
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу сказать большое спасибо команде за очень хорошо организованную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Подача материала экскурсоводом была настолько грамотно выстроена и структурирована, что просто не хотелось чтобы экскурсия заканчивалась. Еще раз спасибо большое было очень познавательно
Вам был полезен этот отзыв?
Пешеходная часть - отличная🔥🔥🔥. Гиду Ольге Юрьевне - большое спасибо!))) На одном дыхании, рассказ очень интересный. Много нового узнала. Подача материала лёгкая и запоминающийся, не перегруженная ненужными мелочами и сухими
Вам был полезен этот отзыв?
очень классная, большая экскурсия. супер команда. все сглажено и собрано. спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
С
Пешая часть великолепна, а автобусная на троечку
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Первая часть была с экскурсоводом Сергеем. Вторая на автобусе была чуть менее интересная.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «По центру Москвы - пешком и на автобусе»
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Красная площадь, старинный район Китай-город и современный парк «Зарядье» с профессиональным гидом
Начало: В районе Кремля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Расписание: ежедневно в 07:45, 10:45, 13:45, 16:45 и 19:45
Завтра в 07:45
10 авг в 07:45
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля…
Прогулка по Москве с историей и тайнами: брусчатка Красной площади, подземелья ГУМа и Лобное место. Узнайте больше о сердце столицы
Начало: На улице Охотный Ряд
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Москва за 5 часов: Красная площадь и обзорная по центру
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2200 ₽ за человека
2200 ₽ за человека