30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Красная площадь — перекрёсток эпох и судеб
Первая часть экскурсии посвящена детальному знакомству с главным символом Златоглавой — Красной площади. Это место силы, вобравшее в себя воспоминания обо всех эпохах становления Москвы: каждый монумент, каждое здание здесь хранит свою историю, которая откроется вам на прогулке. Вы пройдете по тропам Александровского сада, а затем войдете на главную площадь страны через красивые Воскресенские ворота и ближе познакомитесь с ключевыми достопримечательностями:
Вся Москва от Зарядья до Воробьевых гор
За два часа автобусной прогулки перед вами предстанет вся Москва — с её парадными площадями и пышными парками, культовыми достопримечательностями, монументальными зданиями советской эпохи и зеркальными небоскребами. Мы поговорим обо всех гранях столицы и о том, как та или иная достопримечательность раскрывает историю города.
Путешественникам, которые хотят рассмотреть в деталях Красную площадь, увидеть всё самое важное в Москве за 1 день и сделать отличные фотографии у на фоне символов города.