30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красная площадь — перекрёсток эпох и судеб

Первая часть экскурсии посвящена детальному знакомству с главным символом Златоглавой — Красной площади. Это место силы, вобравшее в себя воспоминания обо всех эпохах становления Москвы: каждый монумент, каждое здание здесь хранит свою историю, которая откроется вам на прогулке. Вы пройдете по тропам Александровского сада, а затем войдете на главную площадь страны через красивые Воскресенские ворота и ближе познакомитесь с ключевыми достопримечательностями:

полюбуетесь резными куполами храма Василия Блаженного и архитектурой ГУМа ;

и архитектурой ; рассмотрите стены, ворота и башни Московского Кремля — крупнейшей крепости Европы;

— крупнейшей крепости Европы; увидите памятник патриарху Гермогену и узнаете о его вкладе в духовное развитие России;

и узнаете о его вкладе в духовное развитие России; у Мавзолея и Некрополя мы откроем тайны легендарных политических деятелей ушедшей эпохи.

Вся Москва от Зарядья до Воробьевых гор

За два часа автобусной прогулки перед вами предстанет вся Москва — с её парадными площадями и пышными парками, культовыми достопримечательностями, монументальными зданиями советской эпохи и зеркальными небоскребами. Мы поговорим обо всех гранях столицы и о том, как та или иная достопримечательность раскрывает историю города.

Древние улочки Китай-города и ультрасовременные конструкции парка Зарядье наведут на мысль о контрастах Москвы.

и ультрасовременные конструкции парка наведут на мысль о контрастах Москвы. Лубянская площадь откроет перед вами таинственные страницы истории советской эпохи.

откроет перед вами таинственные страницы истории советской эпохи. На Мосфильмовской улице и Аллее звезд вспомним классику отечественного кинематографа.

и Аллее звезд вспомним классику отечественного кинематографа. Проезжая по набережной Москвы-реки, вы полюбуетесь Храмом Христа Спасителя , парком Горького, неодназначным памятником Петру I и высоткой МГУ на фоне Воробьевых гор .

, парком Горького, неодназначным и высоткой на фоне . Новый Арбат и башни Москва-сити расскажут о современной жизни столицы.

и башни расскажут о современной жизни столицы. А еще вы увидите парк Победы, дом Пашкова, гостиницу Метрополь и другие места, без которых невозможно представить Москву!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят рассмотреть в деталях Красную площадь, увидеть всё самое важное в Москве за 1 день и сделать отличные фотографии у на фоне символов города.