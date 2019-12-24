30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Весь центр Москвы пешком и на автобусе

Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
На этой авто-пешеходной прогулке перед вами предстанет вся Москва — с её парадными площадями и пышными парками, роскошными усадьбами, монументальными зданиями советской эпохи и зеркальными небоскребами.

За пару часов вы увидите культовые места столицы, восхититесь её контрастами и сделаете открыточные снимки.

А в сердце Москвы, на Красной площади, проникнетесь духом города, слушая бой курантов на Спасской башне, и узнаете о великих свершениях, изменивших ход истории России.
1100 ₽
990 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча Метро Площадь Революции или Театральная
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У этой экскурсии30 отзывов
4.4
Весь центр Москвы пешком и на автобусе
Весь центр Москвы пешком и на автобусе

Что вас ожидает

Красная площадь — перекрёсток эпох и судеб
Первая часть экскурсии посвящена детальному знакомству с главным символом Златоглавой — Красной площади. Это место силы, вобравшее в себя воспоминания обо всех эпохах становления Москвы: каждый монумент, каждое здание здесь хранит свою историю, которая откроется вам на прогулке. Вы пройдете по тропам Александровского сада, а затем войдете на главную площадь страны через красивые Воскресенские ворота и ближе познакомитесь с ключевыми достопримечательностями:

  • полюбуетесь резными куполами храма Василия Блаженного и архитектурой ГУМа;
  • рассмотрите стены, ворота и башни Московского Кремля — крупнейшей крепости Европы;
  • увидите памятник патриарху Гермогену и узнаете о его вкладе в духовное развитие России;
  • у Мавзолея и Некрополя мы откроем тайны легендарных политических деятелей ушедшей эпохи.

Вся Москва от Зарядья до Воробьевых гор
За два часа автобусной прогулки перед вами предстанет вся Москва — с её парадными площадями и пышными парками, культовыми достопримечательностями, монументальными зданиями советской эпохи и зеркальными небоскребами. Мы поговорим обо всех гранях столицы и о том, как та или иная достопримечательность раскрывает историю города.

  • Древние улочки Китай-города и ультрасовременные конструкции парка Зарядье наведут на мысль о контрастах Москвы.
  • Лубянская площадь откроет перед вами таинственные страницы истории советской эпохи.
  • На Мосфильмовской улице и Аллее звезд вспомним классику отечественного кинематографа.
  • Проезжая по набережной Москвы-реки, вы полюбуетесь Храмом Христа Спасителя, парком Горького, неодназначным памятником Петру I и высоткой МГУ на фоне Воробьевых гор.
  • Новый Арбат и башни Москва-сити расскажут о современной жизни столицы.
  • А еще вы увидите парк Победы, дом Пашкова, гостиницу Метрополь и другие места, без которых невозможно представить Москву!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят рассмотреть в деталях Красную площадь, увидеть всё самое важное в Москве за 1 день и сделать отличные фотографии у на фоне символов города.

Организационные детали

  • В 10:00 экскурсия начинается с обзорной автобусной прогулки продолжительностью 2 часа, затем группа возвращается на место старта, и начинается пешеходная часть экскурсии. Если экскурсия начинается в 12:00, то сначала в программе пешеходная прогулка, а затем группа отправляется на автобусную экскурсию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Весь центр Москвы пешком и на автобусе
Весь центр Москвы пешком и на автобусе
Весь центр Москвы пешком и на автобусе
Весь центр Москвы пешком и на автобусе
Весь центр Москвы пешком и на автобусе
Весь центр Москвы пешком и на автобусе
Весь центр Москвы пешком и на автобусе
Весь центр Москвы пешком и на автобусе
Весь центр Москвы пешком и на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура Метро Площадь Революции или Театральная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, работаю в туризме около 10 лет. Представляю коллектив лучших экскурсоводов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идем в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждем вас на наших экскурсиях!
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 декабря 2019
Были на 4-часовой обзорной экскурсии 21 декабря. Великолепно! Автобус охватил все главные достопримечательности и мы смогли составить общее впечатление о городе. Пробок не было, Москва встретила праздничным убранством. Гид провела экскурсию на одном дыхании, очень живенько. После окончания, сразу началась пешеходная часть по Красной площади, которую провела для нас Ольга Юрьевна, прекрасный позитивный гид, умница. Самое ценное для меня оказалось то, что даже мой 17 летний сын был поглащен процессом происходящего. Всем очень рекомендую!!!
15 декабря 2019
Спасибо, было очень интересно и познавательно. Особенно понравилась экскурсия по Красной площади. Экскурсовод Ольга рассказывала очень интересно, ее подача материала увлекательная и запоминающаяся. Всем рекомендую.

Огромное спасибо!
1 ноября 2019
За четыре часа экскурсии минимум информации. Гостям города не интересно, где строят катки в Москве, а также мало интересны небоскребы. Не для этого мы едем в Москву. Хочется услышать историю, изюминку города, посмотреть на главные достопримечательности столицы. Гид из автобуса даже не пожелала выйти на остановках на обзорных площадках. Все это время разговаривала по телефону. Остался очень неприятный осадок после экскурсии
28 октября 2019
Я в Москве была в первый раз, и только 1 день. Эта экскурсия для меня была самым оптимальным вариантом. Придраться не к чему. Все началось и закончилось вовремя. На автобусной экскурсии рассказ гида чётко совпадал с появлением достопримечательностей. Не пришлось оборачиваться назад. Дикция и скорость речи были идеальные. Единственное место, на котором можно долго не задерживаться, на мой скромный взгляд - это Воробьевы горы. По крайней мере я там ничего особенно интересного не увидела и поэтому для меня остановка показалась долгой. А в остальном автобусная часть экскурсии была великолепна.
Пешая часть была тоже очень познавательной и интересной. Видно, что гид (кажется Сергей) любит свою работу. Рассказывал о Москве так, как видит и знает ее сам. То есть от своего лица, о своих впечатлениях, о своём восприятии. И надо сказать у него отлично получилось. Когда я увидела, что с нами будут школьники подростки лет 15 из Подмосковья, сначала огорчилась. Подумала, что они будут безобразно себя вести, впрочем, как и все дети этого возраста. И была очень приятно удивлена, что они не галдели, внимательно слушали, задавали вопросы и охотно отвечали на вопросы гида. А это говорит о том, что гид смог их заинтересовать!
Так что экскурсией я осталась довольна и буду рекомендовать её другим!
Спасибо за вашу работу!
29 сентября 2019
Благодарю за интересную обзорную экскурсию!
Для меня открылась другая Москва! История, традиции, ценности и понимание что у каждого своя миссия. Кто оценивает столицу от вокзала до вокзала, тот очень ошибается. Загляните в её сердце и душу! В этом вам поможет отличная команда Трипстера!
22 сентября 2019
Пешая экскурсия мне очень понравилась, экскурсовод Ольга прекрасный специалист, видно сразу любит своё дело,очень заинтересовывает своим рассказом.А вот автобусная вообще не впечатлила, включая экскурсовода.Поэтому и такая оценка.
18 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Жаль что территория Красной площади была занята подготовкой к фестивалю, что помешало насладится её величием. Гид доносил информацию живым простым языком. Узнали много новых фактов о истории образования Руси и её столицы. Пуличили большое удовольствие. Обязательно посоветует друзьям и знакомым данную экскурсию.
17 августа 2019
Были на экскурсии 16 августа 2019 года два взрослых и 1 ребенок 7 лет. В Москве были первый раз. Экскурсия понравилась всем. Дочка запомнила много интересного для себя. Конечно же самостоятельно мы не смогли бы столько достопримечательностей объехать за 3 часа автобусной экскурсии. Гид была просто восхитительная, отвечала даже на дополнительные вопросы, когда была остановка. Всей команде от нас большое спасибо!!
9 августа 2019
Экскурсия подойдёт тем, кто хочет потерять время, деньги и мало, что узнать о Москве. Организаторы экскурсии похоже озадачены только одним - сбором денег.
5 августа 2019
Экскурсия (обе части - и пешеходная, и автобусная) интересная, насыщенная. Оба экскурсовода- Ольга на пешеходной, Оксана на автобусной - прфессионалы своего дела, прекрасные рассказчики. Много интересной информации, к тому же очень красочно и живо преподнесенной. Большое спасибо!
Ещё 20 отзывов

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