30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сперва, как и полагается, вы увидите самое сердце Москвы — Красную площадь и исторический центр, пешком. А затем отправитесь в автобусное путешествие по главным улицам и проспектам города. Вы оцените контрасты старой и современной Москвы, услышите истории о памятниках и зданиях и сделаете фотографии на фоне знаковых символов столицы.

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Описание экскурсии

Пешком по Красной площади

Первая часть экскурсии посвящена главной символике Москвы. Каждый монумент и здание здесь хранит свою историю. Вы прогуляетесь по Александровскому саду и войдёте на Красную площадь через Воскресенские ворота, чтобы ближе познакомиться с такими достопримечательностями, как:

резные купола храма Василия Блаженного и архитектура ГУМа

стены, ворота и башни Московского Кремля — крупнейшей крепости Европы

памятник патриарху Гермогену и его вклад в духовное развитие страны

мавзолей и некрополь с тайнами легендарных политических деятелей

Вы услышите о великих свершениях, изменивших ход истории России, и почувствуете дух столицы под звуки боя курантов Спасской башни.

На автобусе по Москве

После прогулки вы отправитесь в 2-часовое автобусное путешествие по Москве. Из окна вы увидите:

контраст древних улочек Китай-города и ультрасовременных конструкций парка «Зарядье»

советский колорит Лубянской площади

набережную Москвы-реки с храмом Христа Спасителя, парком Горького, памятником Петру I и высоткой МГУ на фоне Воробьёвых гор

Новый Арбат и башни Москва-Сити, отражающие современную жизнь столицы

парк Победы, дом Пашкова, гостиницу «Метрополь» и другие знаковые места

Организационные детали