Я приглашаю вас ближе познакомиться с увлекательной историей 📖 княжеских земель, узнать о захватывающей судьбе их владельцев, именитых гостях, которые бывали в усадьбе, и послушать, что происходило с этой территорией на протяжении двух столетий.
Вас проведут по паркам и холмам, покажут Свято-Екатерининский мужской монастырь, который впоследствии стал местом заточения для политических преступников.
Что входит
услуги гида
Что не входит
Начало
🚩 ст. Расторгуево ул. Вокзальная д. 2
Место завершения
🏁 ст. Расторгуево
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.