Я приглашаю вас ближе познакомиться с увлекательной историей 📖 княжеских земель, узнать о захватывающей судьбе их владельцев, именитых гостях, которые бывали в усадьбе, и послушать, что происходило с этой территорией на протяжении двух столетий.

Вас проведут по паркам и холмам, покажут Свято-Екатерининский мужской монастырь, который впоследствии стал местом заточения для политических преступников.