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Усадьба Суханово. Екатерининский монастырь

Виктория Ш.
Виктория Ш. – Гид из Москвы
Дворянская усадьба Волконских и прилегающие к ней земли — редкий по красоте архитектурный комплекс, к возведению которого приложили руки именитые мастера классицизма: Росси, Жилярди, Стасов, Шустов и сам князь Волконский.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Усадьба Суханово. Екатерининский монастырь
Усадьба Суханово. Екатерининский монастырь

Что вы увидите

  • Усадьба Суханово
  • Свято-Екатерининский мужской монастырь
Я приглашаю вас ближе познакомиться с увлекательной историей 📖 княжеских земель, узнать о захватывающей судьбе их владельцев, именитых гостях, которые бывали в усадьбе, и послушать, что происходило с этой территорией на протяжении двух столетий.
Вас проведут по паркам и холмам, покажут Свято-Екатерининский мужской монастырь, который впоследствии стал местом заточения для политических преступников.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 ст. Расторгуево ул. Вокзальная д. 2
    Место завершения
    🏁 ст. Расторгуево
    Усадьба Суханово. Екатерининский монастырь
    Усадьба Суханово. Екатерининский монастырь
    Усадьба Суханово. Екатерининский монастырь
    Усадьба Суханово. Екатерининский монастырь

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Виктория Ш.
    Виктория Ш.
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