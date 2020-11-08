Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Усадьба Братцево приглашает вас на уникальную экскурсию. Узнайте о её загадочной истории и знаменитых владельцах, прогуливаясь по живописным аллеям
Усадьба Братцево - это место, где история оживает на каждом шагу.
Здесь можно пройтись по аллеям, где когда-то гуляли известные личности, и услышать о бурном романе жены Строганова.
Усадьба славится своей загадочностью читать дальшеуменьшить
и малоизученностью, что делает её ещё более привлекательной для любителей истории.
Прогулка по парку позволит увидеть беседку-ротонду «Миловида», деревянный домик для гостей и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и откроет новые грани московской истории
Лучшее время для посещения усадьбы Братцево - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время парк особенно красив, погода тёплая и солнечная, что делает прогулку по территории максимально комфортной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулкой, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, несмотря на холод, усадьба приобретает особое очарование, но следует быть готовым к низким температурам и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Беседка-ротонда «Миловида»
Деревянный домик для гостей
Главный дом с флигелем
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Описание экскурсии
Прогулка по имению
Мы исследуем территорию парка: увидим беседку-ротонду «Миловида», ажурный деревянный домик для гостей и, конечно, главный дом с флигелем. Говорят, эту усадьбу Строганов приобрёл для своей жены в качестве отступных — я расскажу, что это была за история-адюльтер и чем она закончилась. Также осмотрим храм Покрова Пресвятой Богородицы с уникальными изразцами — здесь сохранилась каменная плита, на которой указана дата строительства и имена благоустроителей церкви.
Исторические связи
Вы узнаёте, как с усадьбой связаны Нарышкины, Хитрово, Ладомирские, Трубецкие, Пушкин, Римский-Корсаков и многие другие. Раскроете любопытные факты об имении и его тайны. А ещё услышите о том, какие известные фильмы снимали на этой территории, и вспомните знаменитое полотно Шишкина «Полдень. Окрестности Москвы», на котором изображены пейзажи села Братцево.
Организационные детали
Важно: возможен только внешний осмотр усадебного дома — музейного пространства внутри нет
От метро нужно будет проехать на трамвае, поэтому приготовьте билет на наземный транспорт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Главных ворот усадьбы со стороны Светлогорского проезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2224 туристов
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. читать дальшеуменьшить
Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алсу
От всей нашей компании благодарю экскурсовода Ольгу за увлекательную экскурсию в усадьбу Братцево! Мы живём в этом округе, а теперь, благодаря Ольге, ещё лучше узнали историю усадьбы Братцево. Ольга профессионально, читать дальшеуменьшить
увлечённо, интересно и доступно подаёт материал (с нами были дети), показывает фотографии объекта и исторических героев, внимательна к своим экскурсантам. Время пролетело незаметно, прогулка была замечательной! Нам понравилось, мы планируем следующие экскурсии!
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О
Ольга
7 марта мы посетили усадьбу Братцево с экскурсоводом Ольгой, которой выражаем свою благодарность за интересный подробный рассказ об усадьбе и ее владельцах, вместе с ней мы прошагали по историческим эпохам нашей страны, очутились в дворянских семьях и приоткрыли занавес интриг! Спасибо, Ольге! С уважением Ольга и Н. П.
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И
Ирина
Добрый день. Ходили сегодня на экскурсию по усадьбе Братцево с гидом Ольгой!!!! Экскурсия отличная, гид просто выше всяких похвал!!!!! Рассказывает, даже дух захватывает!!! Я очень часто хожу на экскурсии и хочу сказать, что это был один из лучших экскурсоводов!!!!! Спасибо огромное!!!!
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Е
Екатерина
Отличный выбор для экскурсии в выходные. Ольга рассказывает и об истории усадьбы на протяжении почти 10 столетий, и о ее знаменитых владельцах, и об особенностях архитектуры. Очень интересно! Жаль, что внутрь попасть не удается и что усадьба пока не на пути к реставрации.
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Белла
Экскурсия очень эмоциональная - наполнена судьбами людей, их чувствами. Большое спасибо экскурсоводу Ольге.
Много лет проезжая по МКАДу я видела на холме, в лесу ротонду этой усадьбы. Почему она стоит в лесу, такая одинокая, у Мкад?
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А
Айна
Здравствуйте, Я с удовольствием оставляю здесь свой отзыв об экскурсии в Усадьбу Братцево, которую для меня провела Ольга Бешлиу 8 июня. Оля была очаровательна и сразу увлекла меня вводным рассказом читать дальшеуменьшить
о появлении Тушинских Земель и Угодий. Очень много совершенно новой для меня информации, не смотря на то, что я живу рядом с усадьбой более 25 лет и бываю там достаточно часто. Много удивительных фактов, тайн и завес открылось для меня, простого обывателя, в тот день благодаря Оле. Я стала ещё большей поклонницей и патриотом района Тушино благодаря таланту Оли, как профессионального рассказчика. В голове наконец выстроилась логическая цепочка, связавшая обрывки собственных знаний и объединившая разные эпохи родного Тушино в одну цельную картину. Считаю ее одним из лучших экскурсоводом Москвы. Однозначно рекомендую. Очень жаль, что мы не можем организовывать подобные экскурсии бесплатно для маленьких жителей района или среднего поколения, чтобы люди не забывали, помнили, любили и ценили места, на которых они живут. С уважением, Аллабердыева Анна.