Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по имению

Мы исследуем территорию парка: увидим беседку-ротонду «Миловида», ажурный деревянный домик для гостей и, конечно, главный дом с флигелем. Говорят, эту усадьбу Строганов приобрёл для своей жены в качестве отступных — я расскажу, что это была за история-адюльтер и чем она закончилась. Также осмотрим храм Покрова Пресвятой Богородицы с уникальными изразцами — здесь сохранилась каменная плита, на которой указана дата строительства и имена благоустроителей церкви.

Исторические связи

Вы узнаёте, как с усадьбой связаны Нарышкины, Хитрово, Ладомирские, Трубецкие, Пушкин, Римский-Корсаков и многие другие. Раскроете любопытные факты об имении и его тайны. А ещё услышите о том, какие известные фильмы 🎥 снимали на этой территории, и вспомните знаменитое полотно Шишкина «Полдень. Окрестности Москвы», на котором изображены пейзажи села Братцево.

Организационные детали