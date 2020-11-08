Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Усадьба Братцево - это место, где история оживает на каждом шагу.Здесь можно пройтись по аллеям, где когда-то гуляли известные личности, и услышать о бурном романе жены Строганова.Усадьба славится своей загадочностью

и малоизученностью, что делает её ещё более привлекательной для любителей истории. Прогулка по парку позволит увидеть беседку-ротонду «Миловида», деревянный домик для гостей и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и откроет новые грани московской истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения усадьбы Братцево - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время парк особенно красив, погода тёплая и солнечная, что делает прогулку по территории максимально комфортной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулкой, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, несмотря на холод, усадьба приобретает особое очарование, но следует быть готовым к низким температурам и возможным осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.