Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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Усадьба Братцево

Ощутить дух времени в имении Сроганова и узнать о связанных с ним судьбах и событиях

Ольга
Ольга – Гид из Москвы
Усадьба Братцево — уникальное дворянское гнездо, находящееся в пределах города.

Вы пройдёте по дорожкам парка, поймёте, почему именно его выбрали для съёмок наши режиссеры.

Услышите о бурном романе жены Строганова и фаворита императрицы, узнаете о других владельцах имения и о том, почему эту усадьбу называют самой загадочной и малоизученной в Подмосковье.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Усадьба Братцево
Усадьба Братцево

Что вас ожидает

Прогулка по имению
Мы исследуем территорию парка: увидим беседку-ротонду «Миловида», ажурный деревянный домик для гостей и, конечно, главный дом с флигелем. Говорят, эту усадьбу Строганов приобрёл для своей жены в качестве отступных — я расскажу, что это была за история-адюльтер и чем она закончилась. Также осмотрим храм Покрова Пресвятой Богородицы с уникальными изразцами — здесь сохранилась каменная плита, на которой указана дата строительства и имена благоустроителей церкви.

Исторические связи
Вы узнаёте, как с усадьбой связаны Нарышкины, Хитрово, Ладомирские, Трубецкие, Пушкин, Римский-Корсаков и многие другие. Раскроете любопытные факты об имении и его тайны. А ещё услышите о том, какие известные фильмы 🎥 снимали на этой территории, и вспомните знаменитое полотно Шишкина «Полдень. Окрестности Москвы», на котором изображены пейзажи села Братцево.

Организационные детали

  • Важно: возможен только внешний осмотр усадебного дома — музейного пространства внутри нет
  • От метро 🚇 нужно будет проехать на трамвае, поэтому приготовьте билет 🎫 на наземный транспорт
Начало и место завершения
🚩 у м. Сходненская
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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