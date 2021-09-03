Что вас ожидает

Марфино сквозь столетия

Вы откроете историю усадьбы Марфино с момента основания до наших дней. Я расскажу, какие зодчие работали над ее архитектурным обликом и как сложилась их судьба, как здесь отмечали праздники и чем они поражали даже самых искушенных участников. Раскрою, почему князя Голицына поразила легенда о любви Амура и Психеи, и расшифрую загадочный мальтийский крест.

Природа и архитектура

Композиция усадьбы сочетает элементы регулярной и свободной планировки. Вы оцените ядро ансамбля — двухэтажный главный дом в псевдоготическом стиле. Погуляете по чудесному парку с беседками, скульптурами и фонтанами. Рассмотрите старинные церкви Рождества Богородицы и Петра и Павла. А также увидите места, где снимали исторические фильмы, и полюбуетесь островом на Нижнем Большом Марфинском пруду.

Организационные детали