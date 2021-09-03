Необычная усадьба Марфино

Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик

5
1 отзыв
Расположенная на высоком берегу реки Уча, усадьба Марфино покорит вас изяществом, красотой и атмосферой старины.

Вы увидите церкви, пруды, беседки, фигуры грифонов и элегантный главный дом.

Узнаете о династиях Голицыных и Салтыковых, Орловых и Паниных.

Погуляете по живописному парку и погрузитесь в мир XVIII века.
Необычная усадьба Марфино
Необычная усадьба Марфино
Необычная усадьба Марфино
Необычная усадьба Марфино
Необычная усадьба Марфино
Необычная усадьба Марфино
Необычная усадьба Марфино
Необычная усадьба Марфино
Необычная усадьба Марфино

Что вас ожидает

Марфино сквозь столетия

Вы откроете историю усадьбы Марфино с момента основания до наших дней. Я расскажу, какие зодчие работали над ее архитектурным обликом и как сложилась их судьба, как здесь отмечали праздники и чем они поражали даже самых искушенных участников. Раскрою, почему князя Голицына поразила легенда о любви Амура и Психеи, и расшифрую загадочный мальтийский крест.

Природа и архитектура

Композиция усадьбы сочетает элементы регулярной и свободной планировки. Вы оцените ядро ансамбля — двухэтажный главный дом в псевдоготическом стиле. Погуляете по чудесному парку с беседками, скульптурами и фонтанами. Рассмотрите старинные церкви Рождества Богородицы и Петра и Павла. А также увидите места, где снимали исторические фильмы, и полюбуетесь островом на Нижнем Большом Марфинском пруду.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Входные билеты не включены в стоимость — 50 р. с человека. Для их покупки нужен паспорт РФ.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • По запросу я могу организовать трансфер из Москвы и Подмосковья

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в селе Марфино
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Вот уже более 3 лет занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. А с недавних пор я стал расширять команду: теперь по моим маршрутам вожу не только я, но и мои гиды-партнеры, которые близки мне по стилю проведения экскурсий: динамизм, гармония и историчность. Всегда готов разработать маршрут с учетом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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1 реальный отзыв

Е
3 сен 2021
Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием, больше похожая на прогулку с эрудированным человеком.
Спокойная, приятная беседа и шутки.
Мы обговаривали маршрут, задерживались в той точке, где хотелось постоять подольше, делали фото, приятно гуляли и провели время!
Большое спасибо!

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