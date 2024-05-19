Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста
Вас ждёт занимательная прогулка по усадьбе Измайлово.
Мы совместим осмотр исторических памятников с распутыванием сюжета квеста, будем играть в игры и решать задания. Всё это — на лоне природы! И на острове. Да, на настоящем острове, но который был создан не природой, а человеком. Вы узнаете кем именно и зачем, а также множество других любопытных деталей.
В зависимости от ваших пожеланий и возраста участников можно выбрать одну из следующих сюжетных линий: помочь бельчонку, узнать секрет тайного зелья, проникнуться романтикой.
Я расскажу об уникальности усадьбы Измайлово и о единственном в Москве рукотворном острове: зачем он был создан, чем эта загородная резиденция отличалась от остальных? Обсудим, как в ней жили цари и их семьи, каковы были нравы и быт допетровского времени и как изменилась усадьба в последующие эпохи.
Наш маршрут
Мостовая башня. Постройка 17 века, украшенная флюгером с двуглавым орлом, — свидетельница первых лет существования царской усадьбы. Почему башня так называется и где же мост? Будем разбираться!
Покровский собор, тоже чудом сохранившийся с 17 века, богато декорированный изразцами. Что изображено на изразцах? Как удалось спасти собор от разрушения? И об этом поговорим!
Государев двор с Передними и Задними воротами. Он даст нам представление о том, где именно располагалась раньше царская резиденция.
Бывшие корпуса военной богадельни и Чугунная арка поведают о переустройстве острова и смене его предназначения в 19 веке.
Памятник Петру I как напоминание о том, что Измайловский остров имеет самое прямое отношение к созданию российского флота.
Кому подойдёт эта экскурсия
Семьям с детьми разных возрастов, школьным классам, компаниям друзей и просто взрослым. В зависимости от возраста участников я подбираю историю и задания для квеста, а также могу оставить только экскурсионный рассказ по запросу. Экскурсия будет интересна как гостям Москвы, так и местным жителям, интересующимся историей города.
Организационные детали
Опционально можно посетить музейную экспозицию в усадьбе (вт—вс 10:00–18:00). Входные билеты оплачиваются отдельно: 100/200 руб. /чел.
Возможно проведение экскурсии для больших групп: до 17 чел. в любой день, большее количество — по предварительному согласованию. Я использую индивидуальные радиогиды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 540 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. Я аккредитованный гид по Москве, а еще многодетная мама. Поэтому большинство моих экскурсий адаптированы для детей разных возрастов и проходят в формате квестов. Мне нравится читать дальше
рассказывать интересные истории о Москве, не перегружая датами и терминами, а выстраивая в голове слушателей причинно-следственные цепочки: что, почему и откуда взялось. В моих экскурсиях для детей всегда есть история, которая образно погружает ребенка в определенную эпоху, а еще — приятный сюрприз в конце маршрута.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
19 мая 2024
Экскурсия для детей и взрослых. Информация подаётся легко для восприятия. Интересно гулять в неизвестном месте с человеком, который погружен в историю места и показывает самые интересные места. И дети от 6 до 13 и взрослые остались очень довольны!
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Марина
1 апр 2024
Спасибо Екатерине за замечательную прогулку по Измайловскому острову. Понравилось всей семье от мала до велика:)
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Вера
7 мар 2024
Экскурсия нам очень понравилась! Дети с удовольствием вовлеклись в процесс, отвечали с азартом на задания. Мы все - и дети, и взрослые узнали для себя много нового. Все остались очень довольны!!!
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Наталья
22 фев 2024
Уже не первый раз приходим на экскурсию-квест к Кате! И снова - полный восторг! Продуманный сценарий и задания, и маршрут👍🏻 а какое место красивое - даже не знали, что такая «жемчужина» сохранилась в Москве. Большое спасибо за эту прогулку и ждем новых маршрутов🙌🏻