Вас ждёт занимательная прогулка по усадьбе Измайлово. Мы совместим осмотр исторических памятников с распутыванием сюжета квеста, будем играть в игры и решать задания. Всё это — на лоне природы! И на острове. Да, на настоящем острове, но который был создан не природой, а человеком. Вы узнаете кем именно и зачем, а также множество других любопытных деталей.

Описание квеста

Что вас ожидает

В зависимости от ваших пожеланий и возраста участников можно выбрать одну из следующих сюжетных линий: помочь бельчонку, узнать секрет тайного зелья, проникнуться романтикой.

Я расскажу об уникальности усадьбы Измайлово и о единственном в Москве рукотворном острове: зачем он был создан, чем эта загородная резиденция отличалась от остальных? Обсудим, как в ней жили цари и их семьи, каковы были нравы и быт допетровского времени и как изменилась усадьба в последующие эпохи.

Наш маршрут

Мостовая башня. Постройка 17 века, украшенная флюгером с двуглавым орлом, — свидетельница первых лет существования царской усадьбы. Почему башня так называется и где же мост? Будем разбираться!

Постройка 17 века, украшенная флюгером с двуглавым орлом, — свидетельница первых лет существования царской усадьбы. Почему башня так называется и где же мост? Будем разбираться! Покровский собор, тоже чудом сохранившийся с 17 века, богато декорированный изразцами. Что изображено на изразцах? Как удалось спасти собор от разрушения? И об этом поговорим!

тоже чудом сохранившийся с 17 века, богато декорированный изразцами. Что изображено на изразцах? Как удалось спасти собор от разрушения? И об этом поговорим! Государев двор с Передними и Задними воротами. Он даст нам представление о том, где именно располагалась раньше царская резиденция.

с Передними и Задними воротами. Он даст нам представление о том, где именно располагалась раньше царская резиденция. Бывшие корпуса военной богадельни и Чугунная арка поведают о переустройстве острова и смене его предназначения в 19 веке.

поведают о переустройстве острова и смене его предназначения в 19 веке. Памятник Петру I как напоминание о том, что Измайловский остров имеет самое прямое отношение к созданию российского флота.

Кому подойдёт эта экскурсия

Семьям с детьми разных возрастов, школьным классам, компаниям друзей и просто взрослым. В зависимости от возраста участников я подбираю историю и задания для квеста, а также могу оставить только экскурсионный рассказ по запросу. Экскурсия будет интересна как гостям Москвы, так и местным жителям, интересующимся историей города.

Организационные детали