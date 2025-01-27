Мы отправимся с вами в одно из самых загадочных мест Подмосковья. Когда-то там кипела жизнь, и был слышен смех детей. Сейчас по опустевшим коридорам гуляет ветер, а природа всё больше захватывает территорию. Мы облазим весь лагерь, поговорим о его прошлом и устроим пикник. Для детей это станет маленьким приключением, а взрослым навеет лёгкую ностальгию.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
- Мы увидим страшного осьминога и побываем в заброшенном кинотеатре.
- Спустимся в огромный подземный бункер и заглянем в опустевшие жилые корпуса.
- Устроим пикник на природе с чаем и сэндвичами.
- Вы узнаете о прошлом пионерского лагеря.
- Отгадаете, какие истории о нём правдивы, а какие — всего лишь легенды.
- Выясните, как был устроен подземный бункер и и для кого предназначался.
- А ещё сделаете необычные фотографии.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, пикник, входные билеты на территорию лагеря и трансфер на автомобиле «Волга».
- Посещение лагеря безопасно и разрешено официально.
- Лагерь находится в 50 км. от Москвы.
- Экскурсию рекомендуем для взрослых и детей от 12 лет.
- Если у вас большая компания, можем поехать на двух машинах. За каждого участника в группе свыше 3 человек нужно доплатить 3800 ₽.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Яхромская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Москве
Меня зовут Анастасия. Путешествия всегда были неотъемлемой частью моей жизни, обожаю исследовать новые места и рассказывать о них людям. Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
27 янв 2025
Нам все очень понравилось! Ездили с мужем, впечатлений масса! По дороге туда нам устроили классный квиз с вопросами))) Сам лагерь тоже очень понравился, бункер впечатлил) На обратном пути Анастасия и Федор бонусом завезли нас еще в одно место) В общем, большое спасибо за поездку! Было классно)))
Дарья
9 янв 2025
Язык не поворачивается назвать это экскурсией. В моём понимании экскурсия это когда показ объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста — экскурсовода. Причём экскурсовод передаёт аудитории видение объекта, оценку памятного места,
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дарья! Нам очень жаль, что поездка не оправдала Ваших ожиданий. Спасибо за Ваши замечания, обязательно возьмем их на заметку.
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