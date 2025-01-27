В заброшенный пионерлагерь - на ретроавтомобиле «Волга»

Почувствовать себя героем фильма про постапокалипсис
Мы отправимся с вами в одно из самых загадочных мест Подмосковья. Когда-то там кипела жизнь, и был слышен смех детей. Сейчас по опустевшим коридорам гуляет ветер, а природа всё больше захватывает территорию. Мы облазим весь лагерь, поговорим о его прошлом и устроим пикник. Для детей это станет маленьким приключением, а взрослым навеет лёгкую ностальгию.
3.5
2 отзыва
В заброшенный пионерлагерь - на ретроавтомобиле «Волга»
В заброшенный пионерлагерь - на ретроавтомобиле «Волга»
В заброшенный пионерлагерь - на ретроавтомобиле «Волга»
Ближайшие даты:
16
фев22
фев23
фев1
мар2
мар8
мар9
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

  • Мы увидим страшного осьминога и побываем в заброшенном кинотеатре.
  • Спустимся в огромный подземный бункер и заглянем в опустевшие жилые корпуса.
  • Устроим пикник на природе с чаем и сэндвичами.
  • Вы узнаете о прошлом пионерского лагеря.
  • Отгадаете, какие истории о нём правдивы, а какие — всего лишь легенды.
  • Выясните, как был устроен подземный бункер и и для кого предназначался.
  • А ещё сделаете необычные фотографии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, пикник, входные билеты на территорию лагеря и трансфер на автомобиле «Волга».
  • Посещение лагеря безопасно и разрешено официально.
  • Лагерь находится в 50 км. от Москвы.
  • Экскурсию рекомендуем для взрослых и детей от 12 лет.
  • Если у вас большая компания, можем поехать на двух машинах. За каждого участника в группе свыше 3 человек нужно доплатить 3800 ₽.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Яхромская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
1
А
27 янв 2025
Нам все очень понравилось! Ездили с мужем, впечатлений масса! По дороге туда нам устроили классный квиз с вопросами))) Сам лагерь тоже очень понравился, бункер впечатлил) На обратном пути Анастасия и Федор бонусом завезли нас еще в одно место) В общем, большое спасибо за поездку! Было классно)))
Дарья
9 янв 2025
Язык не поворачивается назвать это экскурсией. В моём понимании экскурсия это когда показ объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста — экскурсовода. Причём экскурсовод передаёт аудитории видение объекта, оценку памятного места,
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понимание исторического события, связанного с этим объектом. Данное мероприятие было больше похоже на какую-то совместную поездку со знакомыми на заброшку. По факту нам просто очень криво пересказали общедоступные статьи из интернета. При этом лексика "экскурсоводов", мягко говоря, хромала.
Само название "В заброшенный пионерлагерь — на ретроавтомобиле «Волга»" как будто бы подразумевает какой-то советский вайб еще по пути следования до лагеря, но ребята почему-то не догадались крутить в машине пресловутого Лещенко для создания атмосферы того времени.
Единственный плюс, это то что был подготовлен пикник - вино, нарезка какая-то и бутерброды с чаем, но мы торопились, поэтому полноценно перекусить не удалось, но Анастасия любезно дала нам бутерброды с собой, поэтому по приезду домой мы их всё-таки отведали, за это спасибо, очень приятно.
Подведя итог хочется пожелать ребятам продумать какой-то план экскурсии, прям прописать блоки, возможно распечатать какие-то фото форматом А4, чтоб было удобно рассматривать, а не вглядываться в экран чужого телефона. И решите уже наконец кто из вас с Федоров основной повествователь!
Очень надеюсь что вы исправитесь и следующим туристам повезет больше чем нам и им будет интересно не только бродить по лагерю, но и слушать вас. А пока 10 тысяч это очень дорого за ту услугу, которую вы предоставляете.

Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дарья! Нам очень жаль, что поездка не оправдала Ваших ожиданий. Спасибо за Ваши замечания, обязательно возьмем их на заметку.
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Некоторые моменты хотела бы дополнительно прокомментировать. Та как Вы перепутали время и приехали на полтора часа раньше, мы собирались буквально меньше, чем за полчаса, чтобы Вы как можно меньше нас ждали, поэтому мы, к сожалению, решили не заезжать ни за распечатанными фотографиями, ни за викториной в дорогу (они находились в другом месте). Также, так как Вы сильно торопились на самолет, мы тоже нервничали и старались все быстрее сказать и обойти. В частности, бункер, в который вы спустились на минуту, например, на самом деле очень интересен и про него много чего можно было рассказать. Ну и, наверно, это все же не историческая экскурсия, а больше формат поездка- приключение. Ценообразование также складывается из многих вещей, таких как бензин, мойка авто, билеты, еда и т. д. В любом случае, еще раз спасибо за Ваш комментарий. Мы обязательно прислушаемся и постараемся стать еще лучше.

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