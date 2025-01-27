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понимание исторического события, связанного с этим объектом. Данное мероприятие было больше похоже на какую-то совместную поездку со знакомыми на заброшку. По факту нам просто очень криво пересказали общедоступные статьи из интернета. При этом лексика "экскурсоводов", мягко говоря, хромала.

Само название "В заброшенный пионерлагерь — на ретроавтомобиле «Волга»" как будто бы подразумевает какой-то советский вайб еще по пути следования до лагеря, но ребята почему-то не догадались крутить в машине пресловутого Лещенко для создания атмосферы того времени.

Единственный плюс, это то что был подготовлен пикник - вино, нарезка какая-то и бутерброды с чаем, но мы торопились, поэтому полноценно перекусить не удалось, но Анастасия любезно дала нам бутерброды с собой, поэтому по приезду домой мы их всё-таки отведали, за это спасибо, очень приятно.

Подведя итог хочется пожелать ребятам продумать какой-то план экскурсии, прям прописать блоки, возможно распечатать какие-то фото форматом А4, чтоб было удобно рассматривать, а не вглядываться в экран чужого телефона. И решите уже наконец кто из вас с Федоров основной повествователь!

Очень надеюсь что вы исправитесь и следующим туристам повезет больше чем нам и им будет интересно не только бродить по лагерю, но и слушать вас. А пока 10 тысяч это очень дорого за ту услугу, которую вы предоставляете.