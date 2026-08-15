ежедневно в 15:15

Приготовьтесь очутиться в пространстве между реальным миром и миром любимых кинолент. На двухчасовой прогулке по живописным уголкам Москвы я не только расскажу об истории этих мест, но и познакомлю вас с тайнами создания советских кинокартин. Вы пройдёте по следам известных героев и вживую увидите здания, скверы и улицы, ставшие декорациями для легендарных фильмов.

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Описание экскурсии

По московским переулкам

За два часа прогулки по центральным улицам города я покажу вам локации, где снимались сцены из известных кинокартин. И конечно, поделюсь секретными приёмами, которые использовали режиссёры при их создании. Мы увидим экстерьеры домов и панорамы улиц, мелькавшие в фильмах «Служебный роман», «Место встречи изменить нельзя», «Подкидыш», «Мимино» и других отечественных шедеврах.

«Алло, Галочка!»

На экскурсии вы познакомитесь с золотым фондом отечественного кинематографа. Узнаете, «почему у львов нет зубов» и «где находится нофелет». Увидите, через какой забор прыгала «гостья из будущего» Алиса Селезнёва и где Сусанна учила Надю Клюеву отшивать ухажеров. Мы пройдём по улице, по которой ехал режиссёр Якин вместе со своей «кикиморой». И я обязательно расскажу, что связывает мафиози Розарио Агро из «Приключений итальянцев в России» и следователя Максима Подберёзовикова из «Берегись автомобиля».

А для знатоков отечественных фильмов я приготовила небольшую викторину с сюрпризом.

Организационные детали

Экскурсия проводится с помощью приёмников и одноразовых наушников (90 ₽) или вы можете использовать свои наушники (диаметр 3,5 мм).