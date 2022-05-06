ежедневно в 15:15

«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов

Увидеть, как создавались шедевры отечественного кино, и наконец-то узнать, где находится нофелет

Групповая
Приготовьтесь очутиться в пространстве между реальным миром и миром любимых кинолент.

На двухчасовой прогулке по живописным уголкам Москвы я не только расскажу об истории этих мест, но и познакомлю вас с тайнами создания советских кинокартин.

Вы пройдете по следам известных героев и вживую увидите здания, скверы и улицы, ставшие декорациями для легендарных фильмов.
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
«‎Кинопанорама»: обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По московским переулкам

За два часа прогулки по центральным улицам города я покажу вам локации, где снимались сцены из известных кинокартин. И, конечно, поделюсь секретными приёмами, которые использовали режиссёры при их создании. Мы увидим экстерьеры домов и панорамы улиц, мелькавшие в фильмах «Служебный роман», «Место встречи изменить нельзя», «Подкидыш», «Мимино» и других отечественных шедеврах.

«Алло, Галочка!»

На экскурсии вы познакомитесь с золотым фондом отечественного кинематографа. Узнаете, «почему у львов нет зубов» и «где находится нофелет». Увидите, через какой забор прыгала «гостья из будущего» Алиса Селезнёва и где Сусанна учила Надю Клюеву отшивать ухажеров. Мы пройдем по улице, по которой ехал режиссёр Якин вместе со своей «кикиморой». И я обязательно расскажу, что связывает мафиозо Розарио Агро из «Приключений итальянцев в России» и следователя Максима Подберёзовикова из «Берегись автомобиля».

А для знатоков отечественных фильмов я приготовила небольшую викторину с сюрпризом.

Организационные детали

Экскурсия проводится с помощью одноразовых наушников (80 руб.) или вы можете использовать свои наушники (диаметр 3,5 мм).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 15:15

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