ежедневно в 15:15

За два часа прогулки по центральным улицам города я покажу вам локации, где снимались сцены из известных кинокартин. И конечно, поделюсь секретными приёмами, которые использовали режиссёры при их создании. Мы увидим экстерьеры домов и панорамы улиц, мелькавшие в фильмах «Служебный роман», «Место встречи изменить нельзя», «Подкидыш», «Мимино» и других отечественных шедеврах.
«Алло, Галочка!»
На экскурсии вы познакомитесь с золотым фондом отечественного кинематографа. Узнаете, «почему у львов нет зубов» и «где находится нофелет». Увидите, через какой забор прыгала «гостья из будущего» Алиса Селезнёва и где Сусанна учила Надю Клюеву отшивать ухажеров. Мы пройдём по улице, по которой ехал режиссёр Якин вместе со своей «кикиморой». И я обязательно расскажу, что связывает мафиози Розарио Агро из «Приключений итальянцев в России» и следователя Максима Подберёзовикова из «Берегись автомобиля».
А для знатоков отечественных фильмов я приготовила небольшую викторину с сюрпризом.
Организационные детали
Экскурсия проводится с помощью приёмников и одноразовых наушников (90 ₽) или вы можете использовать свои наушники (диаметр 3,5 мм).
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3281 туриста
Я филолог, актриса театра и кино, аттестованный гид по Москве и Московской области, аккредитованный гид московского Метрополитена. Экскурсии объединяют две мои главные страсти: любовь к Москве и игру, поэтому в читать дальшеуменьшить
прогулках по столице я предлагаю гостям включиться в игру, во взаимодействие. Нетривиальный подход к подаче материала — основа моих экскурсионных маршрутов, а опыт, полученный на съёмочной площадке, помогает создавать оригинальные фотографии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 276 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
264
4
6
3
5
2
–
1
1
Ирина
Интересная и познавательная экскурсия! Узнали, где находится балкон Прокофия Людмилыча из "Служебного романа", откуда снимали вид Москвы из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" и многое другое. Наталья говорит в микрофон, у всех участников наушники, ничто не мешает все слышать, очень удобно.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Всем любителям советского кино очень рекомендую экскурсию "Кинопанорама" с обаятельным гидом Натальей. Узнали о съемках культовых фильмов на улицах Москвы в разные годы, получили много интересной информации о фильмах и читать дальшеуменьшить
актёрах, которая нигде раньше мне не встречалась. Некоторые фильмы захотелось пересмотреть снова, уже зная о необычных "фишках". По ходу экскурсии еще узнали новое об архитектурных сооружениях, которые попадались на маршруте. Спасибо Наталье за эрудицию и лёгкую подачу информации. Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Наталья замечательно подаёт материал и на фильмы, которые видели много раз, теперь будем смотреть совсем по новому. Всем кто любит кино искренне рекомендуем эту увлекательную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Я была в Москве в отпуске и подруга порекомендовала сходить на эту прогулку! Мы не раздумывали и не ошиблись! Наталья провела экскурсию как актриса, подпевая и изображая, и это очень органично встроилось в рассказ! Рекомендую для прогулки по Арбату
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Экскурсия понравилась, заставила посмотреть на известные фильмы под другим углом благодаря демонстрации некоторых кинематографических приемов. Было очень интересно слушать прекрасную рассказчицу. Наталья располагает к себе с момента встречи, разбирается в предмете экскурсии прекрасно, простыми словами объясняет термины. Прогулка была органичной и прошла «на одном дыхании». Наталья, огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Потрясающая прогулка по Москве с Натальей! Настоящая кинематографическая магия! Обаятельно и тонко Наталья открывает секреты советских фильмов, погружая в атмосферу того времени. Каждое место, которое мы посетили, будто оживало на читать дальшеуменьшить
фоне отрывков из культовых лент, стихов и мелодий. Это было не просто знакомство с городом, а настоящее открытие Москвы через призму кино. Теперь буду смотреть старые фильмы по-новому и искать в них скрытые смыслы, которые Наталья так ярко передала в ходе экскурсии. Рекомендую всем, кто хочет увидеть столицу не только глазами туриста, но и через объектив старого кинематографа! Восторг!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на ««Кинопанорама»: прогулка по местам съёмок советских фильмов»