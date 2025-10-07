Что вы можете увидеть 🤩

Приглашаем на аудиоэкскурсию по следам писателя и его героев. Вы встретите кота Бегемота во дворе дома Булгакова. Узнаете, какие загадочные истории из жизни Булгакова хранят Патриаршие пруды. Прогуляетесь по местам, в которых до сих пор живут бессмертные герои «Мастера и Маргариты». Окунетесь в историю творчества Михаила Булгакова. Увидите особняк, в котором Маргарита пишет прощальное письмо и улетает.
Описание аудиогида
Отправляйтесь в путешествие по таинственным местам Москвы, где жил и творил великий писатель Михаил Булгаков! Об экскурсии Михаил Афанасьевич Булгаков приехал в Москву с твердым намерением стать писателем и остался здесь навсегда. В домах и особняках этого города поселились его герои. А сама Булгаковская Москва стала не просто городом, а городом людей с их традициями, радостями, ежедневными проблемами и вечными ценностями. Наша прогулка начнется у Театра Сатиры, того самого театра, где в романе «Мастер и Маргарита» Воланд давал сеанс чёрной магии. Гуляя по Патриаршим прудам и Тверскому бульвару мимо старинных особняков вы ощутите, как реальный мир и фантастический мир Михаила Булгакова сливаются воедино. Финальной точкой маршрута станет «Дом Мастера» - место, где сам писатель любил проводить долгие зимние вечера. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Организационные моменты • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в Whats.
- App на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать? 1.
Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении We
Go
Trip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456». 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии». 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
Как моя семья или друзья откроют экскурсию? Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.
Вы можете выбрать любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Патриаршие пруды
- Особняк Саввы Морозова
- Особняк Рябушинского
- Дом Гоголя
- Булгаковский дом
- Дом Кекушевой
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Завершение: Мансуровский пер., 9, Москва, Россия, 119034
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Добрый день, брали экскурсию у вас первый раз. Не очень хорошо работал навигатор. Конечная локация показывалась неправильно и периодически отправлял в совершенно другие концы Московской области. В целом сама экскурсия понравилась.
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М
Очень удобный формат экскурсии - ходишь, гуляешь спокойно, можно где то задержаться, спокойно посидеть, а потом идти дальше. По содержанию - много и интересно. Благодаря грамотно выстроенному маршруту открыли для себя Москву с новых ракурсов.
Рекомендую от души. Остались очень довольны. Будем пользоваться сервисом ещё.
Рекомендую от души. Остались очень довольны. Будем пользоваться сервисом ещё.
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Ц
Аудио экскурсия понравилась. Правда пешком тяжеловато ходить, некоторые расстояния между локациями далеко друг от друга. Информация подана хорошо, слушать интересно. Спасибо.
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А
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И
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И
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