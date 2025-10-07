Что вы можете увидеть 🤩

Отправляйтесь в путешествие по таинственным местам Москвы, где жил и творил великий писатель Михаил Булгаков! Об экскурсии Михаил Афанасьевич Булгаков приехал в Москву с твердым намерением стать писателем и остался здесь навсегда. В домах и особняках этого города поселились его герои. А сама Булгаковская Москва стала не просто городом, а городом людей с их традициями, радостями, ежедневными проблемами и вечными ценностями. Наша прогулка начнется у Театра Сатиры, того самого театра, где в романе «Мастер и Маргарита» Воланд давал сеанс чёрной магии. Гуляя по Патриаршим прудам и Тверскому бульвару мимо старинных особняков вы ощутите, как реальный мир и фантастический мир Михаила Булгакова сливаются воедино. Финальной точкой маршрута станет «Дом Мастера» - место, где сам писатель любил проводить долгие зимние вечера. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Организационные моменты • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.

Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?

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Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать? 1.

Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении We

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Trip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456». 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии». 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.

Как моя семья или друзья откроют экскурсию? Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.