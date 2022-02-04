Что вы можете увидеть 🤩

Отправляйтесь в путешествие по таинственным местам Москвы, где жил и творил великий писатель Михаил Булгаков!

Об экскурсии

Михаил Афанасьевич Булгаков приехал в Москву с твердым намерением стать писателем и остался здесь навсегда. В домах и особняках этого города поселились его герои. А сама Булгаковская Москва стала не просто городом, а городом людей с их традициями, радостями, ежедневными проблемами и вечными ценностями.

Наша прогулка начнется у Театра Сатиры, того самого театра, где в романе «Мастер и Маргарита» Воланд давал сеанс чёрной магии. Гуляя по Патриаршим прудам и Тверскому бульвару мимо старинных особняков вы ощутите, как реальный мир и фантастический мир Михаила Булгакова сливаются воедино. Финальной точкой маршрута станет «Дом Мастера» - место, где сам писатель любил проводить долгие зимние вечера.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Организационные моменты