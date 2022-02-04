Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев

Приглашаем на аудиоэкскурсию по следам писателя и его героев

Индивидуально
Приглашаем на аудиоэкскурсию по следам писателя и его героев.

Вы встретите кота Бегемота во дворе дома Булгакова.

Узнаете, какие загадочные истории из жизни Булгакова хранят Патриаршие пруды.

Прогуляетесь по местам, в которых до сих пор живут бессмертные герои «Мастера и Маргариты».

Окунетесь в историю творчества Михаила Булгакова.

Увидите особняк, в котором Маргарита пишет прощальное письмо и улетает.
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев

Что вы можете увидеть 🤩

  • Патриаршие пруды
  • Особняк Саввы Морозова
  • Особняк Рябушинского
  • Дом Гоголя
  • Булгаковский дом
  • Дом Кекушевой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в путешествие по таинственным местам Москвы, где жил и творил великий писатель Михаил Булгаков!

Об экскурсии

Михаил Афанасьевич Булгаков приехал в Москву с твердым намерением стать писателем и остался здесь навсегда. В домах и особняках этого города поселились его герои. А сама Булгаковская Москва стала не просто городом, а городом людей с их традициями, радостями, ежедневными проблемами и вечными ценностями.
Наша прогулка начнется у Театра Сатиры, того самого театра, где в романе «Мастер и Маргарита» Воланд давал сеанс чёрной магии. Гуляя по Патриаршим прудам и Тверскому бульвару мимо старинных особняков вы ощутите, как реальный мир и фантастический мир Михаила Булгакова сливаются воедино. Финальной точкой маршрута станет «Дом Мастера» - место, где сам писатель любил проводить долгие зимние вечера.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Организационные моменты

  • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
  • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
  • Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Завершение: Мансуровский пер., 9, Москва, Россия, 119034
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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