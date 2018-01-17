Что вы можете увидеть 🤩

«… Только на шоферском месте сидел не обычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами."

Мы отправляемся в авто путешествие по московскому «зазеркалью» великого мага Михаила Булгакова. Эта экскурсия – особенная. Никогда еще наша программа не включала СТОЛЬКО знаковых мест в одном маршруте! Сегодня мы заглянем в те потаенные уголки булгаковской столицы, куда многие никогда еще не добирались, а некоторые о них даже и не догадывались.

… Колдовству стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь

Нескончаемая лента столичных дорог понесет нас к перекресткам, где сходятся реальность и фантастика; к местам силы, где невозможное возможно; по набережным реки Времени; сквозь туннели зашифрованных посланий; на площади розыгрышей и фееричных мистификаций; к воротам в мир истинной любви и веры…

Шагнем в ожившие картины из романов…

«Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны» (Дом Пашкова)

«- Невидима, невидима, – еще громче крикнула она и, перелетев ворота, вылетела в переулок. И вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс» (Дом Маргариты)

«- В том подвале уже давно живет другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало, как было» (Дом Мастера)

«- Разве Карл маркс запрещает держать на лестницах ковры?!» (Калабуховский дом)

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами!. .» (могила Булгакова на Новодевичьем кладбище)

«- Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» (памятник *Парящий Булгаков)

«- Не при валюте мы сегодня… ну что ты поделаешь!» (Торгсин)

«- Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья» (Спасо Хаус, резиденция посла США)

«- И рыцарю пришлось прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал" (Дом с Рыцарем на Арбате)

«- Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится» (Патриаршие пруды)

«Он не отбрасывает тени!» (театр Сатиры - Варьете)

«- А что это за шаги такие на лестнице? – спросил Коровьев, поигрывая ложечкой… – А это нас арестовывать идут, – ответил Азазелло и выпил стопочку коньяку. - А, ну-ну… » (парадное в доме Булгакова)

«- Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас» («нехорошая квартира»)

Романы Михаила Булгакова – это художественно зашифрованный личный дневник автора и энциклопедия целой эпохи. Приходите! «Сегодня на Патриарших прудах будет интересная история!»