Что вы можете увидеть 🤩

«… Только на шоферском месте сидел не обычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами. “ Мы отправляемся в автопутешествие по московскому «зазеркалью», созданному магией Михаила Булгакова.

Заглянем в потаенные уголки, куда многие по

ЧИТАТЕЛИ еще не добирались, а некоторые о них даже и не знали. … А колдовству стоит только начаться… Наш путь лежит к перекресткам, где сходятся реальность и фантастика; к местам силы, где невозможное возможно; по набережным реки Времени; сквозь туннели зашифрованных посланий; на площади розыгрышей и мистификаций; к воротам в мир большой любви и веры… • Мы увидим прекрасный особняк Пашкова, с крыши которого Воланд смотрел на Москву.