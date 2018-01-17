На автомобиле с героями Булгакова (захватывающее путешествие по страницам романов)

На автомобиле с героями Булгакова

Индивидуально
для 5 чел.
На автомобиле с героями Булгакова (захватывающее путешествие по страницам романов)
На автомобиле с героями Булгакова (захватывающее путешествие по страницам романов)
На автомобиле с героями Булгакова (захватывающее путешествие по страницам романов)
На автомобиле с героями Булгакова (захватывающее путешествие по страницам романов)
На автомобиле с героями Булгакова (захватывающее путешествие по страницам романов)
На автомобиле с героями Булгакова (захватывающее путешествие по страницам романов)
На автомобиле с героями Булгакова (захватывающее путешествие по страницам романов)

Что вы можете увидеть 🤩

  • Особняк Пашкова с “крышей Воланда“
  • Дом Маргариты на Остоженке
  • Дом Мастера
  • Калабуховский дом профессора Преображенского
  • Голгофу (могилу) Михаила Булгакова на Новодевичьем кладбище
  • Арт пространство в квартире писателя на ул. Большая Пироговская, 35А
  • Памятник «Парящий Булгаков»
  • Торгсин
  • Спасо Хаус, резиденцию посла США
  • Театр Вахтангова
  • Дом в Рыцарем на Арбате
  • Дом Маргариты на Спиридоновке
  • Патриаршие пруды
  • Театр Сатиры и Сад Аквариум на месте театра и сквера Варьете
  • Парадное дома Булгакова на Большой Садовой
  • Нехорошую квартиру – музей писателя (самостоятельный осмотр после экскурсии).
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
«… Только на шоферском месте сидел не обычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами."
Мы отправляемся в авто путешествие по московскому «зазеркалью» великого мага Михаила Булгакова. Эта экскурсия – особенная. Никогда еще наша программа не включала СТОЛЬКО знаковых мест в одном маршруте! Сегодня мы заглянем в те потаенные уголки булгаковской столицы, куда многие никогда еще не добирались, а некоторые о них даже и не догадывались.
… Колдовству стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь
Нескончаемая лента столичных дорог понесет нас к перекресткам, где сходятся реальность и фантастика; к местам силы, где невозможное возможно; по набережным реки Времени; сквозь туннели зашифрованных посланий; на площади розыгрышей и фееричных мистификаций; к воротам в мир истинной любви и веры…

Шагнем в ожившие картины из романов…

«Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны» (Дом Пашкова)
«- Невидима, невидима, – еще громче крикнула она и, перелетев ворота, вылетела в переулок. И вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс» (Дом Маргариты)
«- В том подвале уже давно живет другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало, как было» (Дом Мастера)
«- Разве Карл маркс запрещает держать на лестницах ковры?!» (Калабуховский дом)
«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами!. .» (могила Булгакова на Новодевичьем кладбище)
«- Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» (памятник *Парящий Булгаков)
«- Не при валюте мы сегодня… ну что ты поделаешь!» (Торгсин)
«- Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья» (Спасо Хаус, резиденция посла США)
«- И рыцарю пришлось прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал" (Дом с Рыцарем на Арбате)
«- Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится» (Патриаршие пруды)
«Он не отбрасывает тени!» (театр Сатиры - Варьете)
«- А что это за шаги такие на лестнице? – спросил Коровьев, поигрывая ложечкой… – А это нас арестовывать идут, – ответил Азазелло и выпил стопочку коньяку. - А, ну-ну… » (парадное в доме Булгакова)
«- Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас» («нехорошая квартира»)
Романы Михаила Булгакова – это художественно зашифрованный личный дневник автора и энциклопедия целой эпохи. Приходите! «Сегодня на Патриарших прудах будет интересная история!»

Ответы на вопросы

Что входит
  • Великолепные атмосферные фото с наилучших ракурсов на Ваши смартфоны.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У выхода из ст. метро "Боровицкая" к Дому Пашкова
Завершение: ул. Большая Садовая, д. 10
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, начало в интервале с 10:30 до 16:00 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Формат тура: передвижение на авто с выходом возле всех основных объектов для подробного осмотра и фотосъемки.
  • По желанию гостей - превосходные снимки по маршруту от профессионального фотографа.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно, начало в интервале с 10:30 до 16:00 часов

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