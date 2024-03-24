Что вы можете увидеть 🤩

«… Только на шоферском месте сидел не обычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами». Мы отправляемся в автопутешествие по московскому «зазеркалью», созданному магией Михаила Булгакова.
Заглянем в потаенные уголки, куда многие поЧИТАТЕЛИ еще не добирались, а некоторые о них даже и не знали.
Заглянем в потаенные уголки, куда многие поЧИТАТЕЛИ еще не добирались, а некоторые о них даже и не знали.
Описание экскурсии
«… Только на шоферском месте сидел не обычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами. “ Мы отправляемся в автопутешествие по московскому «зазеркалью», созданному магией Михаила Булгакова.
Заглянем в потаенные уголки, куда многие по
ЧИТАТЕЛИ еще не добирались, а некоторые о них даже и не знали. … А колдовству стоит только начаться… Наш путь лежит к перекресткам, где сходятся реальность и фантастика; к местам силы, где невозможное возможно; по набережным реки Времени; сквозь туннели зашифрованных посланий; на площади розыгрышей и мистификаций; к воротам в мир большой любви и веры… • Мы увидим прекрасный особняк Пашкова, с крыши которого Воланд смотрел на Москву.
- Полюбуемся Домом Маргариты, откуда новоиспеченная ведьма улетела «невидима и свободна».
- Заглянем в оконца “над самым тротуарчиком” в подвальчике Мастера.
- Узнаем, что за доктор проживал в Калабуховском доме на углу Пречистенки и Обухова переулка.
- Прикоснемся к черному камню Голгофы – могилы Мастера на Новодевичьем кладбище.
- Поймем, почему “рукописи не горят” возле памятника Парящему Булгакову.
- Вспомним, чем угощался озорной Бегемот в роскошном гастрономе Торгсин.
- Мысленно отправимся на великолепный «Весенний бал» в стенах особняка Спасо-Хаус.
- Навестим “замок” того самого мрачного фиолетового Рыцаря.
- Отыщем еще один (!) Дом Маргариты - прекрасный готический особняк!
- Найдем скамейку Берлиоза и место, где «Аннушка уже пролила масло» в сквере у легендарных Патриарших прудов.
- Погрузимся в круговерть черной магии майской ночью в театре и саду Варьете.
- Поднимемся по ступенькам мистического парадного в доме Булгакова, где загадываются и исполняются желания.
- Вы сможете (по желанию) побывать в колдовской «нехорошей квартире», где длинный коммунальный коридор - тонкий мостик, соединяющий здешний и НЕздешний миры… Полистаем личный дневник автора и энциклопедию эпохи: ▪ Почему в черновиках будущий роман назывался «Копыто инженера» ▪ Кто, как и прокуратор Иудеи, «ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье» ▪ Что за место «Чертолье – чертям раздолье» ▪ Почему загадочного профессора зовут Воланд и зачем он явился в Москву ▪ Три жены: от Бога, от людей и от дьявола – кто был кем в судьбе Булгакова ▪ Что Фазиль Искандер добавил к каноническому «рукописи не горят» ▪ Как Маяковский перешел Булгакову дорогу… в мир иной ▪ Почему председатель МАССОЛИТа получил фамилию Берлиоз, и под какой трамвай попал его прототип ▪ Какое отношение к испортившему москвичей квартирному вопросу, имеет Н. К. Крупская ▪ Как Булгаков был ресторанным критиком и многое другое… Приходите! «Сегодня на Патриарших прудах будет интересная история!».
ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 16:00 часов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняк Пашкова с «крышей Воланда»
- Дом Маргариты на Остоженке
- Дом Мастера
- Калабуховский дом профессора Преображенского
- Голгофу (могилу) Михаила Булгакова на Новодевичьем кладбище
- Арт пространство в квартире писателя на ул. Большая Пироговская, 35А
- Памятник «Парящий Булгаков»
- Торгсин
- Спасо Хаус, резиденцию посла США
- Театр Вахтангова
- Дом в Рыцарем на Арбате
- Дом Маргариты на Спиридоновке
- Патриаршие пруды
- Театр Сатиры и Сад Аквариум на месте театра и сквера Варьете
- Парадное дома Булгакова на Большой Садовой
- Нехорошую квартиру - музей писателя (самостоятельно)
Что включено
- Великолепные атмосферные фото с наилучших ракурсов на Ваши смартфоны.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У выхода из ст. метро «Боровицкая» к Дому Пашкова
Завершение: Ул. Большая Садовая, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 16:00 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Экскурсия потрясающая. Экскурсовод Светлана - просто чудо!!! Это великое счастье провести время на подобной экскурсии. Огромное количество интереснейшей информации, неординарная подача материала, которая включает не только повествование, но и выдержки
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Н
В последний день пребывания в Москве, вдохновленные посещением кинотеатра (просмотр новой экранизации «Мастера и Маргариты») решили выбрать экскурсию по булгаковским местам и не ошиблись. Экскурсовод Светлана очень интересно и со
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Ю
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод обладает обширными знаниями, хорошая подача материала, хорошо поставленный голос, хорошо продуманный маршрут. Много сопутствующих интересных фактов. Читала стихи и зачитывала нужные отрывки романов Булгакова в нужных
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O
Светлана увлечённо, с глубоким знанием творчества Михаила Булгакова поведала нам историю жизни этого великого писателя! Удобно, что экскурсия на автомобиле, таким образом мы смогли охватить больше памятных мест по следам
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О
Светлана увлечённо, с глубоким знанием творчества Михаила Булгакова поведала нам историю жизни этого великого писателя! Удобно, что экскурсия на автомобиле, таким образом мы смогли охватить больше памятных мест по следам
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М
Экскурсия понравилась, экскурсовод рассказывает подробно и интересно, присутствует интерактив. Из минусов: время экскурсии было перенесено, по словам организатора из-за того, что водителя нужно было отпустить раньше. Так же стоит понимать, что большую часть времени нужно ходить пешком, несмотря на наличие транспорта.
В общем и целом впечатления положительные благодаря экскурсоводу, поэтому не буду снижать оценку
В общем и целом впечатления положительные благодаря экскурсоводу, поэтому не буду снижать оценку
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