Что вы можете увидеть 🤩

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На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман

Индивидуальная экскурсия по магической Москве Михаила Булгакова на машине
«… Только на шоферском месте сидел не обычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами». Мы отправляемся в автопутешествие по московскому «зазеркалью», созданному магией Михаила Булгакова.

Заглянем в потаенные уголки, куда многие поЧИТАТЕЛИ еще не добирались, а некоторые о них даже и не знали.
5
17 отзывов
На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман

Описание экскурсии

«… Только на шоферском месте сидел не обычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами. “ Мы отправляемся в автопутешествие по московскому «зазеркалью», созданному магией Михаила Булгакова.

Заглянем в потаенные уголки, куда многие по

ЧИТАТЕЛИ еще не добирались, а некоторые о них даже и не знали. … А колдовству стоит только начаться… Наш путь лежит к перекресткам, где сходятся реальность и фантастика; к местам силы, где невозможное возможно; по набережным реки Времени; сквозь туннели зашифрованных посланий; на площади розыгрышей и мистификаций; к воротам в мир большой любви и веры… • Мы увидим прекрасный особняк Пашкова, с крыши которого Воланд смотрел на Москву.
  • Полюбуемся Домом Маргариты, откуда новоиспеченная ведьма улетела «невидима и свободна».
  • Заглянем в оконца “над самым тротуарчиком” в подвальчике Мастера.
  • Узнаем, что за доктор проживал в Калабуховском доме на углу Пречистенки и Обухова переулка.
  • Прикоснемся к черному камню Голгофы – могилы Мастера на Новодевичьем кладбище.
  • Поймем, почему “рукописи не горят” возле памятника Парящему Булгакову.
  • Вспомним, чем угощался озорной Бегемот в роскошном гастрономе Торгсин.
  • Мысленно отправимся на великолепный «Весенний бал» в стенах особняка Спасо-Хаус.
  • Навестим “замок” того самого мрачного фиолетового Рыцаря.
  • Отыщем еще один (!) Дом Маргариты - прекрасный готический особняк!
  • Найдем скамейку Берлиоза и место, где «Аннушка уже пролила масло» в сквере у легендарных Патриарших прудов.
  • Погрузимся в круговерть черной магии майской ночью в театре и саду Варьете.
  • Поднимемся по ступенькам мистического парадного в доме Булгакова, где загадываются и исполняются желания.
  • Вы сможете (по желанию) побывать в колдовской «нехорошей квартире», где длинный коммунальный коридор - тонкий мостик, соединяющий здешний и НЕздешний миры… Полистаем личный дневник автора и энциклопедию эпохи: ▪ Почему в черновиках будущий роман назывался «Копыто инженера» ▪ Кто, как и прокуратор Иудеи, «ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье» ▪ Что за место «Чертолье – чертям раздолье» ▪ Почему загадочного профессора зовут Воланд и зачем он явился в Москву ▪ Три жены: от Бога, от людей и от дьявола – кто был кем в судьбе Булгакова ▪ Что Фазиль Искандер добавил к каноническому «рукописи не горят» ▪ Как Маяковский перешел Булгакову дорогу… в мир иной ▪ Почему председатель МАССОЛИТа получил фамилию Берлиоз, и под какой трамвай попал его прототип ▪ Какое отношение к испортившему москвичей квартирному вопросу, имеет Н. К. Крупская ▪ Как Булгаков был ресторанным критиком и многое другое… Приходите! «Сегодня на Патриарших прудах будет интересная история!».

ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 16:00 часов

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Особняк Пашкова с «крышей Воланда»
  • Дом Маргариты на Остоженке
  • Дом Мастера
  • Калабуховский дом профессора Преображенского
  • Голгофу (могилу) Михаила Булгакова на Новодевичьем кладбище
  • Арт пространство в квартире писателя на ул. Большая Пироговская, 35А
  • Памятник «Парящий Булгаков»
  • Торгсин
  • Спасо Хаус, резиденцию посла США
  • Театр Вахтангова
  • Дом в Рыцарем на Арбате
  • Дом Маргариты на Спиридоновке
  • Патриаршие пруды
  • Театр Сатиры и Сад Аквариум на месте театра и сквера Варьете
  • Парадное дома Булгакова на Большой Садовой
  • Нехорошую квартиру - музей писателя (самостоятельно)
Что включено
  • Великолепные атмосферные фото с наилучших ракурсов на Ваши смартфоны.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У выхода из ст. метро «Боровицкая» к Дому Пашкова
Завершение: Ул. Большая Садовая, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 16:00 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Экскурсия потрясающая. Экскурсовод Светлана - просто чудо!!! Это великое счастье провести время на подобной экскурсии. Огромное количество интереснейшей информации, неординарная подача материала, которая включает не только повествование, но и выдержки
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из произведений Булгакова. Светлана с первой минуты покоряет своей харизматичностью и знанием материала, да и просто человеческим общением. Захотелось в очередной раз перечитать Булгакова. Всем советую посетить данную экскурсию. А Светлане огромная благодарность. Мы ещё долго будем вспоминать время проведённое с ней, и то море информации, которым она поделилась с нами.

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Н
В последний день пребывания в Москве, вдохновленные посещением кинотеатра (просмотр новой экранизации «Мастера и Маргариты») решили выбрать экскурсию по булгаковским местам и не ошиблись. Экскурсовод Светлана очень интересно и со
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знанием вопроса рассказала множество интересных фактов, провела по основным булгаковским локациям, показала фотографии людей и мест, о которых шла речь. Цитаты из книги помогли глубже погрузиться в атмосферу и сопоставить образы героев с тем или иным местом.
После поездки прослушали с мужем в очередной раз аудио-версию романа уже с другим взглядом на некоторые описываемые события.
Единственный недочет - на сайте экскурсия указана как автомобильная, а по факту была пешеходная (легко оделись, замерзли, несмотря на теплую погоду). Но впечатления из-за этого точно не испортились!

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Ю
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод обладает обширными знаниями, хорошая подача материала, хорошо поставленный голос, хорошо продуманный маршрут. Много сопутствующих интересных фактов. Читала стихи и зачитывала нужные отрывки романов Булгакова в нужных
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локациях. Узнали много о прототипах персонажей романов, о местах, которые описаны в них, о жизни писателя и мистических историях, связанных с его произведениями, посетили его последний приют и подъезд нехорошей квартиры. В общем очень довольны. Спасибо большое, Светлана!

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O
Светлана увлечённо, с глубоким знанием творчества Михаила Булгакова поведала нам историю жизни этого великого писателя! Удобно, что экскурсия на автомобиле, таким образом мы смогли охватить больше памятных мест по следам
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автора и его героев. Рекомендую всем, посвящённым и только начинающим знакомиться с мистическими произведениями Булгакова!!! Москва открылась для нас с новой стороны. Хочется вернуться опять и гулять, и читать, и погружаться в атмосферу того времени.

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О
Светлана увлечённо, с глубоким знанием творчества Михаила Булгакова поведала нам историю жизни этого великого писателя! Удобно, что экскурсия на автомобиле, таким образом мы смогли охватить больше памятных мест по следам
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автора и его героев. Рекомендую всем, посвящённым и только начинающим знакомиться с мистическими произведениями Булгакова!!! Москва открылась для нас с новой стороны. Хочется вернуться опять и гулять, и читать, и погружаться в атмосферу того времени.

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М
Экскурсия понравилась, экскурсовод рассказывает подробно и интересно, присутствует интерактив. Из минусов: время экскурсии было перенесено, по словам организатора из-за того, что водителя нужно было отпустить раньше. Так же стоит понимать, что большую часть времени нужно ходить пешком, несмотря на наличие транспорта.
В общем и целом впечатления положительные благодаря экскурсоводу, поэтому не буду снижать оценку
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