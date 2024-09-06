Приглашаю вас на экскурсию по ВДНХ! Созданное по уникальному проекту, это место стало витриной хозяйственных, технических и архитектурных достижений страны. А сегодня считается одним из символов столицы. Вы рассмотрите центральные павильоны и роскошные фонтаны. И услышите подробный рассказ про их реставрацию.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
ВДНХ — это прекрасный парк с советской архитектурой, парком развлечений и зонами отдыха. Мы погуляем среди его центральных павильонов. Я расскажу вам, какой путь проделал парк от города-сада до современного музейного городка.
Как волонтёр-реставратор, особое внимание уделю восстановлению парка. Расскажу вам, как сохраняли и ремонтировали павильоны — этими историями со мной поделились реставраторы. И покажу приветы из прошлого, которые были сохранены во время стройки.
Вы увидите:
- Вход на выставку ВСХВ 1939 и 1954 годов
- Павильон «Центральный»
- Главные фонтаны парка
- Новые отреставрированные павильоны «Узбекистан», «Поволжье», «Армения» и другие
Организационные детали
- Все объекты осматриваются снаружи, но по желанию вы сможете заглянуть внутрь
- На экскурсии мы будем много ходить, пожалуйста, рассчитываете свои силы
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Булат — ваш гид в Москве
Меня зовут Булат. Я аккредитованный гид по Москве и по ВДНХ. Работал на форуме «Россия», а также я реставратор-волонтёр. Часто слышу удивлённые замечания про ВДНХ и то, как изменился парк. С радостью покажу и расскажу вам об этих изменениях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
6 сен 2024
Очень увлекательная экскурсия по ВДНХ! Узнала много нового и полезного)) Экскурсовод погружает в атмосферу этого удивительного места, многостороннее и ярко преподносит информацию! Здорово подобран и наглядный материал)) много раз гуляла на ВДНХ, но после экскурсии посмотрела на это место с нового ракурса) Благодарю Булата за этот опыт!!
В
Виктория
24 авг 2024
Замечательная экскурсия. Спасибо Булату, очень хорошо провёл экскурсию. Прекрасно, со знанием увлекательно рассказал историю ВДНХ. Честно говоря я даже не знала многие моменты из истории нашего государства. А по выставке вообще была полный ноль. Теперь, когда будем в Москве целеноправлено посвящу день посещению павильонов и экспозиций ВДНХ. Желаем Булату побольше туристов и ещё раз огромное спасибо.
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