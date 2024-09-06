Приглашаю вас на экскурсию по ВДНХ! Созданное по уникальному проекту, это место стало витриной хозяйственных, технических и архитектурных достижений страны. А сегодня считается одним из символов столицы. Вы рассмотрите центральные павильоны и роскошные фонтаны. И услышите подробный рассказ про их реставрацию.

Описание экскурсии

ВДНХ — это прекрасный парк с советской архитектурой, парком развлечений и зонами отдыха. Мы погуляем среди его центральных павильонов. Я расскажу вам, какой путь проделал парк от города-сада до современного музейного городка.

Как волонтёр-реставратор, особое внимание уделю восстановлению парка. Расскажу вам, как сохраняли и ремонтировали павильоны — этими историями со мной поделились реставраторы. И покажу приветы из прошлого, которые были сохранены во время стройки.

Вы увидите:

Вход на выставку ВСХВ 1939 и 1954 годов

Павильон «Центральный»

Главные фонтаны парка

Новые отреставрированные павильоны «Узбекистан», «Поволжье», «Армения» и другие

Организационные детали