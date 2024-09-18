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В 1939 году на окраине Москвы вырос небывалый город-сад, мини-модель светлого будущего — ВДНХ. Комплекс невозможно отделить от истории всей страны. Это место наполнено смыслами, символами, идеями. Расшифровать их непросто, но я помогу вам это сделать. А ещё расскажу про павильоны, которые не дожили до наших дней, и покажу, как они выглядели.