В 1939 году на окраине Москвы вырос небывалый город-сад, мини-модель светлого будущего — ВДНХ. Комплекс невозможно отделить от истории всей страны. Это место наполнено смыслами, символами, идеями. Расшифровать их непросто, но я помогу вам это сделать. А ещё расскажу про павильоны, которые не дожили до наших дней, и покажу, как они выглядели.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Утраченное
- До 60-х годов здесь стояли павильоны Татарской, Башкирской, Туркменской, Таджикской АССР. Я покажу вам, как они выглядели.
- Также вы увидите фотографии самого необычного павильона «Главхладопром», а ещё изображения уничтоженных пожаром павильонов «Дальний восток», «Урал» и «Грузия». Вы рассмотрите внутреннее убранство строений в разные годы.
Сохранившееся
- Вы узнаете, почему на павильоне «Армения» можно увидеть белок с кедровыми шишками и оленей, а на павильоне «Киргизия» — национальный эстонский орнамент.
- Полюбуетесь дверьми, инкрустированными янтарём, восхититесь почти прозрачным павильоном, построенным из стекла. Но вы об этом даже не догадаетесь, пока не зайдёте внутрь.
- Увидите окна, где применили новейшие технологии травления и алмазного гранения стекла.
- Обязательно заглянете в павильон «Макет Москвы».
- Я расскажу о 5 самых красивых фонтанах на выставке.
- Покажу монумент погибшим в войне сотрудникам выставки и другие малозаметные объекты.
Организационные детали
- Экскурсия нацелена на взрослую аудиторию, но подросткам, возможно, она также будет интересна.
- После экскурсии я расскажу, какие павильоны подойдут детям младшего возраста.
в среду в 14:00, в субботу в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главной арки
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 6755 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я коренная москвичка и аккредитованный гид. Много лет посвятила банковскому делу, потом ушла в «свободное плавание». Сейчас с удовольствием делюсь интересными историями, фактами, легендами о родном городе с его жителями и гостями.Задать вопрос
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