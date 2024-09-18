Большое путешествие по ВДНХ. Групповая экскурсия

Увидеть павильоны, которых уже нет, и узнать больше о тех, что сохранились
В 1939 году на окраине Москвы вырос небывалый город-сад, мини-модель светлого будущего — ВДНХ. Комплекс невозможно отделить от истории всей страны. Это место наполнено смыслами, символами, идеями. Расшифровать их непросто, но я помогу вам это сделать. А ещё расскажу про павильоны, которые не дожили до наших дней, и покажу, как они выглядели.
Большое путешествие по ВДНХ. Групповая экскурсия
Большое путешествие по ВДНХ. Групповая экскурсия
Большое путешествие по ВДНХ. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Утраченное

  • До 60-х годов здесь стояли павильоны Татарской, Башкирской, Туркменской, Таджикской АССР. Я покажу вам, как они выглядели.
  • Также вы увидите фотографии самого необычного павильона «Главхладопром», а ещё изображения уничтоженных пожаром павильонов «Дальний восток», «Урал» и «Грузия». Вы рассмотрите внутреннее убранство строений в разные годы.

Сохранившееся

  • Вы узнаете, почему на павильоне «Армения» можно увидеть белок с кедровыми шишками и оленей, а на павильоне «Киргизия» — национальный эстонский орнамент.
  • Полюбуетесь дверьми, инкрустированными янтарём, восхититесь почти прозрачным павильоном, построенным из стекла. Но вы об этом даже не догадаетесь, пока не зайдёте внутрь.
  • Увидите окна, где применили новейшие технологии травления и алмазного гранения стекла.
  • Обязательно заглянете в павильон «Макет Москвы».
  • Я расскажу о 5 самых красивых фонтанах на выставке.
  • Покажу монумент погибшим в войне сотрудникам выставки и другие малозаметные объекты.

Организационные детали

  • Экскурсия нацелена на взрослую аудиторию, но подросткам, возможно, она также будет интересна.
  • После экскурсии я расскажу, какие павильоны подойдут детям младшего возраста.

в среду в 14:00, в субботу в 11:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главной арки
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Я покажу тебе ВДНХ
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Я покажу тебе ВДНХ
Раскрыть прошлое и настоящее советского выставочного комплекса с профессиональным гидом
Начало: У метро ВДНХ
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
7 340 за всё до 5 чел.
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
6 отзывов
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
12 сен в 12:00
19 сен в 12:00
2 300 за человека
Возрожденная ВДНХ
45 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
12 сен в 12:00
15 сен в 09:30
1 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам