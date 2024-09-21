Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.

Описание экскурсии

Посмотреть на павильоны свежим взглядом

Мы пройдем по центральной аллее и двум главным площадям ВДНХ — Колхозов и Промышленности. Вы увидите 3 высотные доминанты комплекса: роскошно оформленные павильоны «Центральный», «Земледелие» и «Космос». Рассмотрите настоящее украшение парка — знаменитые фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», а также торжественно оформленные входные арки. Кроме того, мы заглянем в уютный уголок, посвящённый животноводству. А после экскурсии, если захотите, вы сможете уже самостоятельно продолжить прогулку или сесть в уютном кафе и запить чаем впечатления от встречи:)

Хроники ВВЦ

После нашей прогулки ВДНХ перестанет быть для вас лишь парком — ведь за культурным ансамблем стоит оживлённая история. Я расскажу, как и у кого возникла идея выставочного комплекса, какие павильоны здесь сохранились с момента создания, а что исчезло. Через мои рассказы вы поймёте, какую роль играл ВВЦ для столицы, и, конечно, по-иному взглянете на комплекс.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.