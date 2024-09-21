От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас. Групповая экскурсия
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время.
На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:30, 17:00
Описание экскурсии
Посмотреть на павильоны свежим взглядом
Мы пройдем по центральной аллее и двум главным площадям ВДНХ — Колхозов и Промышленности. Вы увидите 3 высотные доминанты комплекса: роскошно оформленные павильоны «Центральный», «Земледелие» и «Космос». Рассмотрите настоящее украшение парка — знаменитые фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», а также торжественно оформленные входные арки. Кроме того, мы заглянем в уютный уголок, посвящённый животноводству. А после экскурсии, если захотите, вы сможете уже самостоятельно продолжить прогулку или сесть в уютном кафе и запить чаем впечатления от встречи:)
Хроники ВВЦ
После нашей прогулки ВДНХ перестанет быть для вас лишь парком — ведь за культурным ансамблем стоит оживлённая история. Я расскажу, как и у кого возникла идея выставочного комплекса, какие павильоны здесь сохранились с момента создания, а что исчезло. Через мои рассказы вы поймёте, какую роль играл ВВЦ для столицы, и, конечно, по-иному взглянете на комплекс.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
во вторник и четверг в 17:00, в воскресенье в 12:00 и 14:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа на ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 17:00, в воскресенье в 12:00 и 14:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 826 туристов
Меня зовут Дмитрий, я живу в Москве всего несколько лет, но успел увлечься прошлым и настоящим города. Я побывал практически во всех исторических местах столицы, узнал о них множество интересных фактов и теперь мечтаю поделиться ими с вами. У меня есть огромное желание рассказывать, заинтересовывать и пробуждать у путешественников интерес к истории своей страны!